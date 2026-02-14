  • Спортс
19

Игонин о Козлове в ЦСКА: «Психологически должно быть проще. В большом клубе можно потерять драгоценное время»

Игонин о Козлове в ЦСКА: психологически должно быть проще.

Алексей Игонин оценил переход полузащитника Данилы Козлова из «Краснодара» в ЦСКА.

«Козлову в ЦСКА будет немного проще. Там помимо результата акцент делают на воспитанников. Психологически должно быть проще. 

Понятно, что надо было что-то менять. В большом клубе можно потерять драгоценное время. Потом уже будет сложно напоминать о себе», — сказал экс-футболист «Зенит».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
19 комментариев
Я правильно понимаю, что он назвал ЦСКА маленьким клубом? Смешной
Ответ расформировать московские кабинеты
Я правильно понимаю, что он назвал ЦСКА маленьким клубом? Смешной
Нет, это просто "умение" подавать новости на спортсе. Надергать слов из трёх реплик в одну.
Ответ расформировать московские кабинеты
Я правильно понимаю, что он назвал ЦСКА маленьким клубом? Смешной
Игонин - реально адекватный человек. Его мысль - " в "ЦСКА" делают ставку на развитие молодёжи, в том числе, в отличие от "Краснодара" и "Зенита". Странно, что ты этого не понял.
Козлов просто зазвездился. И если он в ЦСКА не проявит себя мы будем иметь нового Ивана Игнатьева.
Ответ Amalfitano
Козлов просто зазвездился. И если он в ЦСКА не проявит себя мы будем иметь нового Ивана Игнатьева.
Это,что за намёки?Сравнивать ЦСКА с каким то Краснодаром и называть второй "большой командой".Тут либо Игонин оговорился,либо господа писатели спецом выдернули фразы из контекста.Думаю либо тому,либо этим стоит извиниться.
Ответ Amalfitano
Козлов просто зазвездился. И если он в ЦСКА не проявит себя мы будем иметь нового Ивана Игнатьева.
Где он к черту зазвездился?
Он в Краснодаре играл на кубок и там стата сумасшедшая.
Бред не пишите
Этот дурачок с болот считает, что ЦСКА не большой клуб?
Сидел на лавке в Зените, сидел в Краснодаре , будет сидеть и в ЦСКА … Игрок ротации для клубов топ 5 РФПЛ . Нет явных сильных качеств за счет чего может качественно резко прибавить
чёт я юмора не понял, если мне память не изменяет ЦСКА 13-кратный чемпион страны, у помидорного клуба только один титул...
Он сам то понял, что сказал?
На лавке не устанешь.
В основу на вряд-ли поподет.
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Главное, что денег заработает.
В другом клубе заработал бы больше
