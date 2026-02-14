Игонин о Козлове в ЦСКА: «Психологически должно быть проще. В большом клубе можно потерять драгоценное время»
Игонин о Козлове в ЦСКА: психологически должно быть проще.
Алексей Игонин оценил переход полузащитника Данилы Козлова из «Краснодара» в ЦСКА.
«Козлову в ЦСКА будет немного проще. Там помимо результата акцент делают на воспитанников. Психологически должно быть проще.
Понятно, что надо было что-то менять. В большом клубе можно потерять драгоценное время. Потом уже будет сложно напоминать о себе», — сказал экс-футболист «Зенит».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Он в Краснодаре играл на кубок и там стата сумасшедшая.
Бред не пишите
В основу на вряд-ли поподет.