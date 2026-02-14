Матч окончен
«Байер» вынес «Санкт-Паули» – 4:0, у Поку 1+1, Куанса, Шик и Тапсоба тоже забили. У команды Юлманда 5 побед и ничья в 6 последних играх
«Байер» разгромил «Санкт-Паули».
«Байер» дома крупно обыграл «Санкт-Паули» (4:0) в 22-м туре Бундеслиги.
Матч проходил на «Бай-Арене».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Джарелл Куанса забил на 13-й минуте, а на 14-й отличился Патрик Шик. На 52-й защитник Эдмонд Тапсоба довел счет до разгромного. На 78-й минуте нападающий Эрнест Поку к ассисту добавил гол.
Команда тренера Каспера Юлманда не проигрывает шесть матчей подряд – 5 побед и ничья. «Байер» набрал 39 очков и занимает 4-е место в таблице чемпионата Германии.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Где-то далеко икает Тен Хаг
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем