«Байер» вынес «Санкт-Паули» – 4:0, у Поку 1+1, Куанса, Шик и Тапсоба тоже забили. У команды Юлманда 5 побед и ничья в 6 последних играх

«Байер» разгромил «Санкт-Паули».

«Байер » дома крупно обыграл «Санкт-Паули » (4:0) в 22-м туре Бундеслиги.

Матч проходил на «Бай-Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Джарелл Куанса забил на 13-й минуте, а на 14-й отличился Патрик Шик . На 52-й защитник Эдмонд Тапсоба довел счет до разгромного. На 78-й минуте нападающий Эрнест Поку к ассисту добавил гол.

Команда тренера Каспера Юлманда не проигрывает шесть матчей подряд – 5 побед и ничья. «Байер» набрал 39 очков и занимает 4-е место в таблице чемпионата Германии.

Бундеслига Германия. 22 тур 14 февраля 14:30, Бай-Арена Байер Завершен 4 - 0 Санкт-Паули Матч окончен 90’ +2’ Метс 82’ Салиакас Ритцка 82’ Карс Сисей Паласиос Терье 80’ Поку

78’ Гримальдо Хофманн 72’ 69’ Сэндс Фудзита 69’ Ирвайн Хара Шик Кофан 59’ Васкес Артур 59’ Тапсоба

52’ Маза Тилльман 46’ 2 тайм Перерыв Шик

14’ Куанса

13’ Байер Бласвих, Тапсоба, Куанса, Андрих, Поку, Маза, Гримальдо, Васкес, Алеиш Гарсия, Паласиос, Шик Запасные: Фернандес, Тилльман, Эрманн, Хофманн, Омлин, Баде, Артур, Кофан, Терье 1 тайм Санкт-Паули: Василь, Метс, Андо, Дзвигала, Расмуссен, Синани, Пырка, Салиакас, Ирвайн, Сэндс, Карс Запасные: Оппи, Робатш, Фудзита, Фолль, Стивенс, Сисей, Ритцка, Айгбекэн, Хара

