Веденеев о легионерах «Зенита»: «Даже вполсилы все равно будут лучше на своих позициях. Приезжают просто заработать денег»
Экс-полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев высказался о недостатке мотивации у легионеров сине-бело-голубых.
– С обороной в России всегда плохо было. Сегодня от крайних защитников очень высокие требования. Высочайшие. Не зря полузащитника Мантуана перевели в защиту, потому что сразу найти защитника невозможно. Адамова пригласили, а ничего не получается. Подключается к атаке – в оборону не успевает. Будет хорошо играть в обороне – вперед не успеет. Нет баланса. На всех же Венделов не хватает. Вендела можно и правым защитником поставить – он сыграет не хуже.
– Ого! Даже так...
– Но я думаю, что проблемы в обороне появились, потому что Барриос сдал. Раньше крайним защитникам вообще не надо было возвращаться в оборону, потому что Вильмар прибегал. И не только в РПЛ – в той же Лиге чемпионов Барриос был вынужден страховать центрального защитника Чистякова. Когда есть такой опорник, да еще и Вендел, то проблем нет.
А сейчас ни Барриос, ни Вендел такой объем давать не будут. Не потому что не могут, а потому что ситуация другая. Лиги чемпионов нет, мотивация снижена, отсюда и снизился уровень игры. Это происходит автоматически, непроизвольно для самих игроков. А поменять Барриоса на кого-то другого не представляется возможным. И так по цепочке.
У нас выходят восемь иностранцев, зная, что Лиги чемпионов нет. Приезжают сюда просто заработать денег. И прекрасно себя здесь чувствуют. Даже вполсилы будут играть, но все равно будут лучше на своих позициях, – сказал Веденеев.
Если в полноги тот-же Вендел круче. А зрителю нужен красивый футбол.
Тогда вопрос а наши паспортисты они не просто? Они бесплатно за идею играют? Да нет же, там вообще проще простого, просто забрали и отдали тем кто слабее легов которые играют в полноги))).
Как уже надоело это деление по национальному признаку, ну играет он в полноги ну выгони его, продай, отдай, на лавку посади что за бесконечный скулеж? Каждый человек игрок тренер сам принимает решения в своей жизни, как ему играть и как работать из РПЛ люди уходили в МЮ, МС, Наполи в ПСЖ, много хороших легионеров рассматривало лигу как трамплин к новым достижениям. Все эти националистические идеи просто мракобесие, охота на ведьм, игрок либо устраивает тренера и руководство либо нет, третьего не дано.