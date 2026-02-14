Глушаков о Батракове: «Его не портят деньги и слава. Все вокруг него пляшут и танцуют, а он продолжает добиваться результата»
Глушаков: Батракова не портят деньги и слава, он продолжает добиваться результата.
Денис Глушаков отметил профессионализм 20-летнего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.
«Мне очень нравится и импонирует поведение Батракова за пределами поля. Он правильно себя ведет в общении с прессой и игрой доказывает в своем юном возрасте. Его не портят деньги и вот эта вся слава, которая сейчас вокруг него.
Все вокруг него пляшут и танцуют, а он играет и продолжает добиваться результата», — сказал бывший футболист «Локомотива» и «Спартака».
В 17 матчах текущего сезона РПЛ на счету Батракова 11 голов и 6 ассистов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Хочется, чтобы Батраков остался. У парня светлая голова, а смотреть, как его засунут в очередной середняк и станут мариновать между чужой позицией и лавкой, спорное удовольствие. С другой стороны, если нас не вернут в еврокубки, лучше уехать. Только в нормальный клуб, он достоин этого.
