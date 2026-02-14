Рюэрсон – 2-й игрок «Дортмунда» с 4 ассистами в одном матче Бундеслиги с начала сбора данных

Рюэрсон – второй игрок «Дортмунда» с 4 ассистами в одном матче Бундеслиги.

Защитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Рюэрсон сделал 4 голевые передачи в матче чемпионата Германии с «Майнцем» (4:0).

Норвежец стал четвертым игроком с 4 ассистами в одной игре Бундеслиги с начала сбора статистических данных в сезоне-2004/05.

Также Рюэрсон стал вторым игроком черно-желтых с таким достижением. Год назад в составе «Боруссии » в матче с «Унионом» 4 результативных паса отдал Паскаль Гросс .