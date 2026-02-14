  • Спортс
  • Рюэрсон – 2-й игрок «Дортмунда» с 4 ассистами в одном матче Бундеслиги с начала сбора данных
Рюэрсон – 2-й игрок «Дортмунда» с 4 ассистами в одном матче Бундеслиги с начала сбора данных

Рюэрсон – второй игрок «Дортмунда» с 4 ассистами в одном матче Бундеслиги.

Защитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Рюэрсон сделал 4 голевые передачи в матче чемпионата Германии с «Майнцем» (4:0).

Норвежец стал четвертым игроком с 4 ассистами в одной игре Бундеслиги с начала сбора статистических данных в сезоне-2004/05.

Также Рюэрсон стал вторым игроком черно-желтых с таким достижением. Год назад в составе «Боруссии» в матче с «Унионом» 4 результативных паса отдал Паскаль Гросс.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
Рюэрсон красавчик, но формально сделал только 3 голевых. За автогол голевые не начисляются
Рюэрсон красавчик, но формально сделал только 3 голевых. За автогол голевые не начисляются
В Бундеслиге вроде засчитывалось такое за автогол.
Рюэрсон красавчик, но формально сделал только 3 голевых. За автогол голевые не начисляются
Автогол переписали на Бенсебаини, так что у Рюерсона 4 ассиста.
Нкунку еще делал покер ассистов
Норвежцы явно пошумят на ЧМ)
