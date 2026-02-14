  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Милан» повторил свой 2-й результат по очкам (53) после 24 туров Серии А. Больше было лишь в сезоне-2003/04
3

«Милан» повторил свой 2-й результат по очкам (53) после 24 туров Серии А. Больше было лишь в сезоне-2003/04

«Милан» повторил свой второй результат по очкам после 24 туров Серии А.

«Милан» обыграл в гостях «Пизу» (2:1) в чемпионате Италии.

«Россонери» набрали 53 очка в 24 турах Серии А – это повторение их второго результата, установленного в сезоне-1995/96.

Рекорд «Милана» после 24 туров – 61 очко в сезоне-2003/04 (учет ведется с сезона-1994/95, когда за победу стали присуждать три балла).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
logoМилан
logoМассимилиано Аллегри
logoсерия А Италия
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Старички идеально писались, возвращают команду на прежние вершины
Тем временем Интер с 58 очками 🌚
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аллегри про 2:1 с «Пизой»: «У Модрича не только чудесная техника, но и было огромное желание принести победу «Милану». Мы все должны поучиться у него. Иногда мы теряем концентрацию»
13 февраля, 22:58
«Милан» 23 матча не проигрывает в Серии А – такого не было пять лет
13 февраля, 21:40
«Милан» набрал 50+ очков после 23 игр в Серии А в 3-й раз при 3 баллах за победу и впервые с сезона-2003/04
4 февраля, 03:15
Рекомендуем
Главные новости
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
38 минут назад
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
47 минут назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
58 минут назад
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
сегодня, 22:11Фото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
сегодня, 22:10
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
сегодня, 22:01
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59Live
Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
сегодня, 21:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
21 минуту назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
Рекомендуем