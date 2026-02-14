«Милан» повторил свой 2-й результат по очкам (53) после 24 туров Серии А. Больше было лишь в сезоне-2003/04
«Милан» повторил свой второй результат по очкам после 24 туров Серии А.
«Милан» обыграл в гостях «Пизу» (2:1) в чемпионате Италии.
«Россонери» набрали 53 очка в 24 турах Серии А – это повторение их второго результата, установленного в сезоне-1995/96.
Рекорд «Милана» после 24 туров – 61 очко в сезоне-2003/04 (учет ведется с сезона-1994/95, когда за победу стали присуждать три балла).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
Старички идеально писались, возвращают команду на прежние вершины
Тем временем Интер с 58 очками 🌚
