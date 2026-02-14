  • Спортс
  Андрей Мостовой о вечеринке Кокорина и Мамаева с шампанским после Евро: «100% неправильно, но все равно исторически. Кокора – легенда, в любом случае молодец, пошумели здорово»
41

Андрей Мостовой о вечеринке Кокорина и Мамаева с шампанским после Евро: «100% неправильно, но все равно исторически. Кокора – легенда, в любом случае молодец, пошумели здорово»

Мостовой о вечеринке Кокорина и Мамаева после Евро-2016: это было исторически.

Андрей Мостовой поделился мнением о том, что в 2016 году игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили резонансную вечеринку, находясь в отпуске в Монте-Карло после вылета команды с Евро-2016.

– Ты из того поколения, которое частично выросло на историях вроде шампанского Кокорина и Мамаева и многих других. Эти истории вообще поучительные? Из них какие-то выводы люди делают, как ты думаешь?

– Блин, на самом деле я как-то к этому отношусь, знаешь, что 100% неправильно, но все равно это исторически, все вспомнят об этом. Безусловно, это непонятные суммы, если реально, что пишут. Но Кокора – легенда все равно, в любом случае молодец. Пошумели здорово.

Я не знаю, кто сейчас может в целом такую сумму потратить на это, в каком бы состоянии ты ни был, пьяный или не пьяный. Это огромная сумма денег. Поэтому кто как к этим деньгам относится – наверное, поучительная [история] для кого-то. Думаю, сейчас поколение людей изменилось, более все такие закрытые.

Это поучительные такие истории, мы понимаем, что везде заснять всё могут. Поэтому лучше перебздеть, без лишнего шума, 100%, – сказал полузащитник «Зенита».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Зенита»
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Как бы вернуть время когда эта история была моей самой большой проблемой…
Ответ MaxFire
Как бы вернуть время когда эта история была моей самой большой проблемой…
Комментарий скрыт
Сразу понятен уровень интеллекта
В Кофемании случилось ещё более "историческое" событие.
Кокора – легенда, только вот вся его легендарность никак не связана с его игрой в футбол
Ответ funnynerd21
Кокора – легенда, только вот вся его легендарность никак не связана с его игрой в футбол
Шумоголовый пошумел, ага, легенда!
так неправильно или молодец?
видимо, слишком много слов попытался связать и упустил их смысл.
Ответ vulturecrow
так неправильно или молодец? видимо, слишком много слов попытался связать и упустил их смысл.
Это когда "надо" сказать, что неправильно, но "думаешь", что молодец.)
Ответ vulturecrow
так неправильно или молодец? видимо, слишком много слов попытался связать и упустил их смысл.
Мостовой считает его молодцом, просто понимает, что публично надо говорить что это неправильно. Лицемер в общем)
Интересно, по какому показателю Кокора молодец? Как футболист по сути не состоялся, разве что очень много получил (не заработал) денег и выходками своими запомнился
Ответ Михо
Интересно, по какому показателю Кокора молодец? Как футболист по сути не состоялся, разве что очень много получил (не заработал) денег и выходками своими запомнился
//Интересно, по какому показателю Кокора молодец?//
Так молодые пацаны-футболисты завидовали Кокоре. Ну как пацаны с улиц завидовали бандитам Саши Белого в нулевые. Возможно, Андрей думал типа - эх, вот вырасту, буду получать как Кокора - еще круче отжигать буду.
Кокора легенда??
В том, что он тупица и иплан?
О_о
Чот мост сииильно погорячился с выводами о Кокорине.
Андрей Сергеич мне кажется ему должен немного пояснить по сути вопроса))
Да, и, кстати, перебдеть, а не перебздеть. Учи матчасть, молодой)
Ну и респект, что быстро бегаешь)))
«Шуметь» на поле надо, а не в кабаках.
Надо бы повторить, тем более повод есть - 100-летие Зенита (очередное).
перебздеть без лишнего шума = дать шептуна
