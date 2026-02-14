Андрей Мостовой о вечеринке Кокорина и Мамаева с шампанским после Евро: «100% неправильно, но все равно исторически. Кокора – легенда, в любом случае молодец, пошумели здорово»

Мостовой о вечеринке Кокорина и Мамаева после Евро-2016: это было исторически.

Андрей Мостовой поделился мнением о том, что в 2016 году игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили резонансную вечеринку, находясь в отпуске в Монте-Карло после вылета команды с Евро-2016.

– Ты из того поколения, которое частично выросло на историях вроде шампанского Кокорина и Мамаева и многих других. Эти истории вообще поучительные? Из них какие-то выводы люди делают, как ты думаешь?

– Блин, на самом деле я как-то к этому отношусь, знаешь, что 100% неправильно, но все равно это исторически, все вспомнят об этом. Безусловно, это непонятные суммы, если реально, что пишут. Но Кокора – легенда все равно, в любом случае молодец. Пошумели здорово.

Я не знаю, кто сейчас может в целом такую сумму потратить на это, в каком бы состоянии ты ни был, пьяный или не пьяный. Это огромная сумма денег. Поэтому кто как к этим деньгам относится – наверное, поучительная [история] для кого-то. Думаю, сейчас поколение людей изменилось, более все такие закрытые.

Это поучительные такие истории, мы понимаем, что везде заснять всё могут. Поэтому лучше перебздеть, без лишнего шума, 100%, – сказал полузащитник «Зенита ».