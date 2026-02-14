«Челси» выиграл 8 из 11 матчей при Росеньоре. Уступали только «Арсеналу» – дважды

«Челси» выиграл больше 70% матчей под руководством Лиэма Росеньора .

Лондонцы сегодня разгромили «Халл » в Кубке Англии – 4:0.

Это была 11-я игра «синих» при новом тренере. За это время у них восемь побед, ничья с «Лидсом» (0:0) и два поражения от «Арсенала» (2:3 и 0:1).

21 февраля «Челси » встретится с «Бернли», а 1 марта вновь сыграет с «Арсеналом».