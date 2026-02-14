17

«Милан» 23 матча не проигрывает в Серии А – такого не было пять лет

У «Милана» самая длинная серия без поражений в чемпионате за последние пять лет.

Команда Массимилиано Аллегри сегодня одолела «Пизу» (2:1) в 24-м туре Серии А.

В этом сезоне «россонери» проиграли в лиге всего один раз – в первом туре. Также у них 15 побед и 8 ничьих.

В последний раз «Милан» проводил без поражений в чемпионате 23 матча подряд более пяти лет назад. Серия началась в сезоне-2019/20 и завершилась в середине сезона-2020/21 на отметке в 27 игр.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
17 комментариев
Шнякин, если ты это читаешь, ты полное дно
Ответ фанат Ска хабаровска
Шнякин, если ты это читаешь, ты полное дно
А что такое? Просто матч не смотрел, хотелось бы быть в курсе
Ответ Street Fighter
А что такое? Просто матч не смотрел, хотелось бы быть в курсе
Да как всегда. Путает фамилии, например, назвал Рабьо - Рабиньо, может их коверкать, например, Фюллькруга. Ну и конечно же, его попытки в юмор, которые нравятся только ему, а у других вызывают испанский стыд
Макс делает, в чемпионате глупо проиграл лишь первый тур
Ответ madaev
Макс делает, в чемпионате глупо проиграл лишь первый тур
Вообще не глупо. Не знали как играть, хоть у Кремонезе залетело два неберущихся, но и мяч не давали катать. А еще было штук пять отскоков, где не Мекс рулил, а Меньян божил
Аллегри, это старый лис. Если вам нужно реанимировать команду, обращайтесь к Массимилиано.
Кстати, я уверен, что если бы МЮ его рассматривал, как тренера, МЮ был бы в зоне ЛЧ, а не та клоунада, что творилась.
Да, футбол показывает команда Аллегри не смотрибелен, особенно первые 30-40 мин. Они, будто, пытаются усыпить бдительность соперника, как удав. Но результат есть.
Forza Milan!
Ответ Валера Васин
Аллегри, это старый лис. Если вам нужно реанимировать команду, обращайтесь к Массимилиано. Кстати, я уверен, что если бы МЮ его рассматривал, как тренера, МЮ был бы в зоне ЛЧ, а не та клоунада, что творилась. Да, футбол показывает команда Аллегри не смотрибелен, особенно первые 30-40 мин. Они, будто, пытаются усыпить бдительность соперника, как удав. Но результат есть. Forza Milan!
Клоун здесь только тот, кто думает, что МЮ не в зоне ЛЧ сейчас)
Ответ JuVero
Клоун здесь только тот, кто думает, что МЮ не в зоне ЛЧ сейчас)
Вроде, очевидно, что он говорит о назначении Аллегри после увольнения Тен Хага
Ужасная линия нападения у Милана
Ответ d5npbnf4rk
Ужасная линия нападения у Милана
Пулишич - Леау - Фюлькруг
В серии А большинство команд может только позавидовать такому нападению
Ответ Случайно заскочил
Пулишич - Леау - Фюлькруг В серии А большинство команд может только позавидовать такому нападению
Они и завидуют. Двое на лавке, третий с пенальти в ворота не попадает.
Какую ещё атаку можно пожелать конкуренту!?
Эффект Модрича
Деды тащат Милан)
