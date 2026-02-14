«Милан» 23 матча не проигрывает в Серии А – такого не было пять лет

У «Милана » самая длинная серия без поражений в чемпионате за последние пять лет.

Команда Массимилиано Аллегри сегодня одолела «Пизу» (2:1) в 24-м туре Серии А.

В этом сезоне «россонери» проиграли в лиге всего один раз – в первом туре. Также у них 15 побед и 8 ничьих.

В последний раз «Милан» проводил без поражений в чемпионате 23 матча подряд более пяти лет назад. Серия началась в сезоне-2019/20 и завершилась в середине сезона-2020/21 на отметке в 27 игр.