«Милан» 23 матча не проигрывает в Серии А – такого не было пять лет
У «Милана» самая длинная серия без поражений в чемпионате за последние пять лет.
Команда Массимилиано Аллегри сегодня одолела «Пизу» (2:1) в 24-м туре Серии А.
В этом сезоне «россонери» проиграли в лиге всего один раз – в первом туре. Также у них 15 побед и 8 ничьих.
В последний раз «Милан» проводил без поражений в чемпионате 23 матча подряд более пяти лет назад. Серия началась в сезоне-2019/20 и завершилась в середине сезона-2020/21 на отметке в 27 игр.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Кстати, я уверен, что если бы МЮ его рассматривал, как тренера, МЮ был бы в зоне ЛЧ, а не та клоунада, что творилась.
Да, футбол показывает команда Аллегри не смотрибелен, особенно первые 30-40 мин. Они, будто, пытаются усыпить бдительность соперника, как удав. Но результат есть.
Forza Milan!
В серии А большинство команд может только позавидовать такому нападению
Какую ещё атаку можно пожелать конкуренту!?