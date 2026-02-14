Фюллькруг не забил «Пизе» с пенальти. У арендованного «Миланом» форварда первый неудачный 11-метровый с 2017 года
Фюллькруг не попал по воротам с пенальти.
Никлас Фюллькруг не реализовал пенальти в матче с «Пизой».
Нападающий «Милана» пробил с точки на 56-й минуте игры 25-го тура Серии А. Он пробил низом в левый от себя нижний угол и не попал по воротам.
Это всего второй незабитый одиннадцатиметровый в карьере немецкого футболиста и первый с декабря 2017 года. Последние 17 попыток до сегодняшнего вечера были успешными.
Статистику арендованного у «Вест Хэма» Фюллькруга можно изучить здесь.
Сыграл рукой при голе Рабьё, не забил пенальти... классно вышел на замену вместо Нкунку, который хотя бы все пенки забил
