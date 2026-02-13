Дембеле после 1:3 от «Ренна»: «Мы ставили «ПСЖ» превыше всего в прошлом сезоне – нужно это вернуть. Если каждый будет сам за себя, трофеи не завоевать. Клуб должен быть на 1-м месте»

Усман Дембеле: надо играть за «ПСЖ», ставить его превыше всего, иначе не победим.

Усман Дембеле после поражения от «Ренна » со счетом 1:3 призвал игроков «ПСЖ» думать о команде.

«Мы очень слабо начали матч, а «Ренн» провел очень хорошую игру.

Нам нужно демонстрировать больше желания и, главное, играть за «ПСЖ», чтобы побеждать. Потому что если каждый будет играть за себя, то мы не сможем завоевать желанные трофеи.

В прошлом сезоне мы ставили клуб превыше всего, выше себя. Сперва нам нужно вернуть этот подход, особенно в подобных матчах. Мы знаем, что идет вторая половина сезона. На первом месте должен быть «ПСЖ », а не отдельные игроки», – сказал вингер.