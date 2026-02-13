Дембеле после 1:3 от «Ренна»: «Мы ставили «ПСЖ» превыше всего в прошлом сезоне – нужно это вернуть. Если каждый будет сам за себя, трофеи не завоевать. Клуб должен быть на 1-м месте»
Усман Дембеле: надо играть за «ПСЖ», ставить его превыше всего, иначе не победим.
Усман Дембеле после поражения от «Ренна» со счетом 1:3 призвал игроков «ПСЖ» думать о команде.
«Мы очень слабо начали матч, а «Ренн» провел очень хорошую игру.
Нам нужно демонстрировать больше желания и, главное, играть за «ПСЖ», чтобы побеждать. Потому что если каждый будет играть за себя, то мы не сможем завоевать желанные трофеи.
В прошлом сезоне мы ставили клуб превыше всего, выше себя. Сперва нам нужно вернуть этот подход, особенно в подобных матчах. Мы знаем, что идет вторая половина сезона. На первом месте должен быть «ПСЖ», а не отдельные игроки», – сказал вингер.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
Это он про Кварацхелия который любит возить без смысла мяч
По этому матчу я бы сделал вывод, что Дуэ. Часто жадничал и выход один на один не забил, вратарь стоял на 11-метровой отметке секунд 5-7, его спокойно можно было заранее перекинуть, он сблизился с ним до метра и только потом попробовал, что вратарь без напряга прочитал и поймал мяч. Кстати с передачи Дембеле убегал Дуэ. Хвича наоборот как по мне качественный матч провел, не понял зачем Энрике его убрал, с Мендешом классно взаимодействовал, чего передача пяткой стоит только
А что не так сделал Сафонов, просто интересно
Пропустил 3 гола.
Ну скажи это в раздевалке, а не во вью, куда ты лезешь...
