Канталехо о деле Негрейры: «Кто-то должен ответить. Вице-президент CTA получал деньги от «Барселоны» – это бросает тень на всех. Даже если рефери не замешаны, пятно никогда не стереть»

Экс-глава СТА Канталехо: кто-то должен заплатить за дело Негрейры.

Бывший президент Технического комитета судей Луис Медина Канталехо считает, что так называемое дело Негрейры должно привести к реальным последствиям для виновных.

«Надеюсь, решение будет принято как можно скорее. Общество должно требовать справедливости по делу Негрейры, в котором вице-президент CTA получал деньги от «Барселоны». Это затрагивает несколько поколений и бросает тень на всех нас. Кто-то должен за все это ответить.

Я не думаю, что в этом замешаны рефери, но если это так, то они должны заплатить за ущерб, который нанесли нам всем. Даже если никто не замешан, это пятно никогда не стереть», – заявил Канталехо в эфире Canal Sur Radio.