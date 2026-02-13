8

У «ПСЖ» 3 поражения в чемпионате – больше, чем в двух предыдущих сезонах

У «ПСЖ» 3 поражения в чемпионате – больше, чем в двух предыдущих сезонах.

«ПСЖ» проиграл больше матчей в чемпионате, чем в любом из двух предшествующих сезонов.

Сегодня команда Луиса Энрике уступила «Ренну» в гостях в 22-м туре – 1:3. 

29 ноября парижане проиграли в Лиге 1 «Монако» (0:1), а 22 сентября – «Марселю» (0:1). Таким образом, у них уже три поражения.

И в сезоне-2024/25, и в сезоне-2023/24 «ПСЖ» проигрывал в чемпионате всего по два раза.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
8 комментариев
Походу Шевалье гроши кидает Забарному чтоб тот специально Сафонову было трудно играть
Ланс должен забирать трофей фермеров, Энрике окончательно уничтожил обладателя требла
Давай Ланс! Марсель пускай пускает слюни
Называется похмелье
Все сыграли недостаточно хорошо!
Рекомендуем