У «ПСЖ» 3 поражения в чемпионате – больше, чем в двух предыдущих сезонах.

«ПСЖ» проиграл больше матчей в чемпионате, чем в любом из двух предшествующих сезонов.

Сегодня команда Луиса Энрике уступила «Ренну » в гостях в 22-м туре – 1:3.

29 ноября парижане проиграли в Лиге 1 «Монако » (0:1), а 22 сентября – «Марселю» (0:1). Таким образом, у них уже три поражения.

И в сезоне-2024/25, и в сезоне-2023/24 «ПСЖ » проигрывал в чемпионате всего по два раза.