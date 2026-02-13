Сафонов впервые пропустил 3 гола в матче за «ПСЖ». Парижане уступили «Ренну» в гостях – 1:3
Сафонов пропустил три гола впервые с апреля 2024 года.
«Ренн» забил Матвею Сафонову три гола.
«ПСЖ» потерпел поражение со счетом 1:3 в матче 22-го тура Лиги 1. Российский вратарь провел на поле всю встречу.
Сафонов пропустил три гола впервые за время выступлений в составе «ПСЖ». Больше двух мячей до этого момента ему не забивали.
В последний раз до этого дня Сафонов пропускал трижды от «Пари НН», играя за «Краснодар». Это произошло 6 апреля 2024 года.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
114 комментариев
Первый гол это дальной мяч.
Второй с углового в девять. Третий раздолбайство обороны.