  Сафонов впервые пропустил 3 гола в матче за «ПСЖ». Парижане уступили «Ренну» в гостях – 1:3
114

Сафонов впервые пропустил 3 гола в матче за «ПСЖ». Парижане уступили «Ренну» в гостях – 1:3

Сафонов пропустил три гола впервые с апреля 2024 года.

«Ренн» забил Матвею Сафонову три гола.

«ПСЖ» потерпел поражение со счетом 1:3 в матче 22-го тура Лиги 1. Российский вратарь провел на поле всю встречу.

Сафонов пропустил три гола впервые за время выступлений в составе «ПСЖ». Больше двух мячей до этого момента ему не забивали.

В последний раз до этого дня Сафонов пропускал трижды от «Пари НН», играя за «Краснодар». Это произошло 6 апреля 2024 года.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
114 комментариев
Последний раз Сафонов пропускал три гола два года назад от гранда ПариНН, сегодня пропустил три гола от клуба Рэнн играя за гранд ПариСэнЖэрмэн ))
Последний раз Сафонов пропускал три гола два года назад от гранда ПариНН, сегодня пропустил три гола от клуба Рэнн играя за гранд ПариСэнЖэрмэн ))
В прошлый раз 3 от ПариНН, теперь 3 от РеНН!
В прошлый раз 3 от ПариНН, теперь 3 от РеНН!
Ребят, вы поделились воистину уникальными фактами, долго буду их осмыслять, спасибо за титанический анализ и труд!
Когда Забарный в старте, тогда у Сафонова проблемы.
Когда Забарный в старте, тогда у Сафонова проблемы.
По видимому, Забарный делает всё , чтобы Мотя больше голов пропускал
По видимому, Забарный делает всё , чтобы Мотя больше голов пропускал
Ему Шевалье в конверте заносит
набежали шакалы, ладно бы, если он реально допустил ошибки, если он бывытащил первый гол, то это был бы хайлайт, а по двум другим какие вообще вопросы? почему нужно пинать всех, а тем более своих?
набежали шакалы, ладно бы, если он реально допустил ошибки, если он бывытащил первый гол, то это был бы хайлайт, а по двум другим какие вообще вопросы? почему нужно пинать всех, а тем более своих?
Ты думаешь его свои пинают?
набежали шакалы, ладно бы, если он реально допустил ошибки, если он бывытащил первый гол, то это был бы хайлайт, а по двум другим какие вообще вопросы? почему нужно пинать всех, а тем более своих?
Да просто надоела уже эта истерия по поводу лучшего вратаря всех времён и народов Моти Сафонова. Подпись: шакал.
Новость громкая, но по факту не в одном мяче не виноват.
Первый гол это дальной мяч.
Второй с углового в девять. Третий раздолбайство обороны.
Новость громкая, но по факту не в одном мяче не виноват. Первый гол это дальной мяч. Второй с углового в девять. Третий раздолбайство обороны.
Хорошо если так, хочется чтобы у него получилось закрепиться. Но тут сейчас набегут радостные. Каждый раз удивляюсь, но, реально, у нас за своих не умеют болеть
Новость громкая, но по факту не в одном мяче не виноват. Первый гол это дальной мяч. Второй с углового в девять. Третий раздолбайство обороны.
Комментарий скрыт
Если зайти на французский сегмент твиттера, то там Матвея куда меньше поливают чем Забарного, а если их фамилии вместе, то Забарный мстит
В этой ЛЧ ПСЖ с такой обороной ловить нечего, единственный кто не косячит это Пачо! Маркиньос уже свой прайм прошел и начал привозить, Эрнандес и Забарный это вообще пассажиры которых летом уже сольют скорее всего!
В этой ЛЧ ПСЖ с такой обороной ловить нечего, единственный кто не косячит это Пачо! Маркиньос уже свой прайм прошел и начал привозить, Эрнандес и Забарный это вообще пассажиры которых летом уже сольют скорее всего!
Пачо тоже в одном голе виноват
По первому голу есть вопросы если прям сильно придираться.
Не защиты ради, скажу что ни в одном мяче нет его вины, даже первый пытался спасти. С вратарской точки зрения сыграл без ошибок, играл уверенно, были смелые точные пасы, кстати напротив - Шевалье за ошибки и присел. Я смотрел весь матч и откровенно говоря шокирован игрой обороны и центра, даже при счете 3-1 они выдавали сопернику в ноги не менее 4х раз. Про упущенные моменты в атаке даже говорить не буду, а еще и кипер напротив феерил.
Забарный насрал конечно хорошо, качественно
Ну там вся оборона дырявая сегодня была
