Журналистка Редди о словах Рэтклиффа про мигрантов: «Мерзко. Реальная британская колонизация привела к гибели более 100 млн индийцев, перевозке 3,5 млн африканских рабов и другим зверствам»

Журналистка Редди: реальная колонизация привела к гибели миллионов людей.

Спортивная журналистка Мелисса Редди осудила слова Джима Рэтклиффа про мигрантов.

Ранее совладелец «Манчестер Юнайтед» заявил: «Великобритания колонизирована иммигрантами . Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения».

Позднее бизнесмен объяснил свое высказывание : «Сожалею, что мои слова оскорбили людей. Но важно поднять вопрос контролируемой иммиграции. Правительства должны ее регулировать».

«Какая наглость со стороны Джима Рэтклиффа, британского миллиардера, который эмигрировал в Монако, чтобы избежать уплаты налогов, но пытался получить деньги британских налогоплательщиков для реализации своего проекта стадиона, заявлять такое.

Использование слова «колонизирована» неуместно, когда реальная британская колонизация привела к гибели более 100 миллионов индийцев только в период с 1881 по 1920 год, перевозке 3,5 млн африканских рабов и бесчисленному множеству других зверств, последствия которых ощущаются до сих пор. И когда успех «Манчестер Юнайтед», как на поле, так и в коммерческом плане, во многом зависит от иностранных игроков.

Мерзко, мерзко, мерзко», – написала Редди.

Игроки «МЮ» «встревожены» словами Рэтклиффа про мигрантов. Клуб несколько часов работал над заявлением, стараясь «найти тонкий баланс» (Daily Mail)

Многие сотрудники «МЮ» недовольны словами Рэтклиффа про мигрантов и Британию

Футбольная ассоциация Англии изучает слова Рэтклиффа о мигрантах на предмет нарушения правил организации. Официальное расследование пока не начато