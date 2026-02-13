  • Спортс
  Журналистка Редди о словах Рэтклиффа про мигрантов: «Мерзко. Реальная британская колонизация привела к гибели более 100 млн индийцев, перевозке 3,5 млн африканских рабов и другим зверствам»
Журналистка Редди о словах Рэтклиффа про мигрантов: «Мерзко. Реальная британская колонизация привела к гибели более 100 млн индийцев, перевозке 3,5 млн африканских рабов и другим зверствам»

Спортивная журналистка Мелисса Редди осудила слова Джима Рэтклиффа про мигрантов.

Ранее совладелец «Манчестер Юнайтед» заявил: «Великобритания колонизирована иммигрантами. Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения».

Позднее бизнесмен объяснил свое высказывание: «Сожалею, что мои слова оскорбили людей. Но важно поднять вопрос контролируемой иммиграции. Правительства должны ее регулировать».

«Какая наглость со стороны Джима Рэтклиффа, британского миллиардера, который эмигрировал в Монако, чтобы избежать уплаты налогов, но пытался получить деньги британских налогоплательщиков для реализации своего проекта стадиона, заявлять такое.

Использование слова «колонизирована» неуместно, когда реальная британская колонизация привела к гибели более 100 миллионов индийцев только в период с 1881 по 1920 год, перевозке 3,5 млн африканских рабов и бесчисленному множеству других зверств, последствия которых ощущаются до сих пор. И когда успех «Манчестер Юнайтед», как на поле, так и в коммерческом плане, во многом зависит от иностранных игроков.

Мерзко, мерзко, мерзко», – написала Редди.

Игроки «МЮ» «встревожены» словами Рэтклиффа про мигрантов. Клуб несколько часов работал над заявлением, стараясь «найти тонкий баланс» (Daily Mail)

Многие сотрудники «МЮ» недовольны словами Рэтклиффа про мигрантов и Британию

Футбольная ассоциация Англии изучает слова Рэтклиффа о мигрантах на предмет нарушения правил организации. Официальное расследование пока не начато

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Мелиссы Редди
Джим Рэтклифф
Это конечно всё понятно, а Рэтклифф тут причем? Он кого то убил? Или может колонизировал? Леваки такие леваки
Это конечно всё понятно, а Рэтклифф тут причем? Он кого то убил? Или может колонизировал? Леваки такие леваки
Ну это ж как с БЛМ, люди, которые никогда не были рабовладельцами, извинялись перед людьми, которые никогда не были рабами)
Это конечно всё понятно, а Рэтклифф тут причем? Он кого то убил? Или может колонизировал? Леваки такие леваки
Может хватит уже мусолить эту тему? Я понимаю Рэтклифф, но кто все эти остальные люди? Как они связаны с футболом? Зачем нам читать их "мнение"? Спортс, хватит поддерживать левацкую риторику.
Может хватит уже мусолить эту тему? Я понимаю Рэтклифф, но кто все эти остальные люди? Как они связаны с футболом? Зачем нам читать их "мнение"? Спортс, хватит поддерживать левацкую риторику.
Судя по Нику, вы давно следите за футболом, вряд ли первый день на спорце, а значит знаете реальную причину, зачем это здесь)
Может хватит уже мусолить эту тему? Я понимаю Рэтклифф, но кто все эти остальные люди? Как они связаны с футболом? Зачем нам читать их "мнение"? Спортс, хватит поддерживать левацкую риторику.
Тут больше вопрос: как они связаны с Англией) то депутатша пакистанка выскажется, эта - вообще из ЮАР приперлась в ЮК и рассуждает о причастности современных британцев к грехам прошлых поколений. И ничего вообще что в африканцев в рабство белым продавали уже рабами другие африканцы)
Какое это все имеет отношение к понаехавшим дикарям, паразитирующим на британской социалке?
Какое это все имеет отношение к понаехавшим дикарям, паразитирующим на британской социалке?
С чего это вас волнует социалка бриташек, в россии замоташки по несколько квартир получают, а цыгане на липовых детях миллионы пособиями хапают а вас волнует социалка Британии
С чего это вас волнует социалка бриташек, в россии замоташки по несколько квартир получают, а цыгане на липовых детях миллионы пособиями хапают а вас волнует социалка Британии
С того же с чего и тебя волнует, раз ты здесь оставляешь комментарий.

Российская миграционная политика копия британской.
Зато благодаря колонизации и другим зверствам "цивилизованный мир" имеет всё то, что нам выдавали за заслуги демократии, прав человека, прогрессивного общечеловечного мышления и прочей инфороманщины. В том числе АПЛ и Манчестер Юнайтед. Надо было термин "эксплуатация" в школе учить.
Это конечно исторически имеет доказательства, но какое отношение к этому всему в прошлом имеет нынешнее поколение живущих в Англии и в частности Рэтклифф? Что за передёргивание и манипулирование историческим контекстом?
Это конечно исторически имеет доказательства, но какое отношение к этому всему в прошлом имеет нынешнее поколение живущих в Англии и в частности Рэтклифф? Что за передёргивание и манипулирование историческим контекстом?
Даже такой простой вопрос негде задать в лоб, чтобы была вынуждена ответить
Игра в одни ворота
Это конечно исторически имеет доказательства, но какое отношение к этому всему в прошлом имеет нынешнее поколение живущих в Англии и в частности Рэтклифф? Что за передёргивание и манипулирование историческим контекстом?
Колониализм никуда не делся. Мигрантов привозят, производства выносят, а если кто-то плохо роет шахты или собирает бананы и коку, а местные диктаторы не справляются, приезжают чвк и учат жизни. На крайний случай есть крылатая демократия, если ваш диктатор нашёл много нефти и много о себе и о своей стране возомнил.
Интересно, говорила ли она о пакистанских бандах насильников, которые охотились именно на христианских девочек? Или она это рассматривает как компенсацию ранее бедным и угнетаемым народам?
панеслась...
свора шакалов-активистов набросилась на фигуранта
Мы теперь мнение всего скама про слова Рэтклиффа будем читать? Вот спортс счастлив небось, леваки могут эту тему годами мусолить.
Мы теперь мнение всего скама про слова Рэтклиффа будем читать? Вот спортс счастлив небось, леваки могут эту тему годами мусолить.
Это план Рэтклиффа по обелению репутации. Раньше его все критиковали, а теперь мы все его поддерживаем)
недавно одна испанская левачка ирен монтера из партии подемос заявила, причём белая, что поддерживает теорию замещения, что испанцы заслуживают колонизации, а всех мигрантов нужно легализовывать автоматически. Этим чудоковатым а где то и опасным для общества женщинам дали слишком много свободы, раньше таких в дурку отправляли или языки отрезали...
недавно одна испанская левачка ирен монтера из партии подемос заявила, причём белая, что поддерживает теорию замещения, что испанцы заслуживают колонизации, а всех мигрантов нужно легализовывать автоматически. Этим чудоковатым а где то и опасным для общества женщинам дали слишком много свободы, раньше таких в дурку отправляли или языки отрезали...
так показала бы пример и с себя начала бы...
Отгадайте с одного раза национальность Меллисы Редди
Отгадайте с одного раза национальность Меллисы Редди
она из ЮАР, но белая
