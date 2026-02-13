  • Спортс
  В УЕФА резко против возвращения России – Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Германия и еще 8 стран, за – Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан (Sport24)
161

В УЕФА резко против возвращения России – Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Германия и еще 8 стран, за – Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан (Sport24)

14 стран выступают резко против допуска России.

Sport24 удалось выяснить, какие европейские страны выступают за допуск России к международным турнирам, а какие на это не согласны.

По данным источников, присутствовавших на конгрессе УЕФА, резко против возвращения российских команд выступают Украина, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Франция, Германия, Нидерланды, Дания, Бельгия, Англия, Ирландия, Шотландия, Исландия.

За полноценное возвращение России – Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан. 

Норвегия, Финляндия, Швеция, Португалия, Испания, Италия, Швейцария, Словакия, Словения, Чехия, Хорватия находятся «в выжидательной позиции».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
161 комментарий
Предлагаю по такому случаю считать Боснию и Герцеговину за 2 голоса
Ответ Liquidozz
Предлагаю по такому случаю считать Боснию и Герцеговину за 2 голоса
А также Сербию и Черногорию тоже можно реанимировать ))
Ответ Liquidozz
Предлагаю по такому случаю считать Боснию и Герцеговину за 2 голоса
А Латвию, Литву и Эстонию за половинку или треть
Уже неплохо)) прям даже очень) Лёд тронулся Господа присяжные заседатели))
Ответ Дмитрий Сидоров
Уже неплохо)) прям даже очень) Лёд тронулся Господа присяжные заседатели))
Кроме Болгарии - ничего нового. Это не лед, а снежный комок.
Ответ Алексей Елистратов
Кроме Болгарии - ничего нового. Это не лед, а снежный комок.
Босния с нами отказалась играть товарищескую игру. Тогда Пьянич и Джеко сильно против были.
не густо, за 4 года. не особо скучают, походу.
Ответ Любезный Коссутий
не густо, за 4 года. не особо скучают, походу.
Боятся наших футболистов. Излишняя конкуренция топам ни к чему)
Ответ Любезный Коссутий
не густо, за 4 года. не особо скучают, походу.
это они просто на людях так говорят, а в кулуарах там все за возвращение, кроме США, товарищи чиновники врать не будут
Польшу, Литву, Латвию и Эстонию проще исключить из УЕФА
Ответ Любитель побеждать
Польшу, Литву, Латвию и Эстонию проще исключить из УЕФА
Просто исключить, без УЕФА
Ответ Любитель побеждать
Польшу, Литву, Латвию и Эстонию проще исключить из УЕФА
Можно оставить 1 голос с совещательным правом. Из них только Польша может в футбол играть, и то только как сборная, а клубы такое себе зрелище.
Израиль не голосовал?
Ответ ErZh
Израиль не голосовал?
Палестина тоже не высказалась
Ответ ErZh
Израиль не голосовал?
Они заняты оккупацией соседней страны, им некогда
Польша,Эстония, Литва и Латвия будут против даже если Калининград возвратят и Карелию финнам подарят.
Там будут против всегда, есть причина или нет ее.
То есть, не показатель.
Вот другое надо отмечать.
А то, что движение началось в правильном направлении.
Это важно.
Ответ Busk
Польша,Эстония, Литва и Латвия будут против даже если Калининград возвратят и Карелию финнам подарят. Там будут против всегда, есть причина или нет ее. То есть, не показатель. Вот другое надо отмечать. А то, что движение началось в правильном направлении. Это важно.
Основные федерации же против. Против и Англия, которая примет ЧЕ-2028.
Ответ Busk
Польша,Эстония, Литва и Латвия будут против даже если Калининград возвратят и Карелию финнам подарят. Там будут против всегда, есть причина или нет ее. То есть, не показатель. Вот другое надо отмечать. А то, что движение началось в правильном направлении. Это важно.
Это страх со стороны Прибалтики. Они, думаю, понимают, что если не дай бог что плохое произойдёт, за них никто не впряжётся, их просто кинут. Вот и гавкают громко по любому поводу. Страны Чихуа.
то есть 14 из 55 против, меньше трети
Вот УЕФА и попала в свои сети. Теперь по каждому малейшему поводу будет вселенский плач, категорические требования и несогласные. Начали по сортам людей делить, теперь извольте написать чёткие правила измерения параметра хороший/плохой.
Ответ jerry40
Вот УЕФА и попала в свои сети. Теперь по каждому малейшему поводу будет вселенский плач, категорические требования и несогласные. Начали по сортам людей делить, теперь извольте написать чёткие правила измерения параметра хороший/плохой.
Есть одно "но" - надо чтобы этот малейший повод их объеденил
Чисто политические дела
А почему Украина против ?
Ответ upuckuH
А почему Украина против ?
А это кстати интересно, почему их спрашивают. Они же заинтересованная сторона. Нас же не спрашивают, за допуск мы или нет.
