В УЕФА резко против возвращения России – Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Германия и еще 8 стран, за – Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан (Sport24)

14 стран выступают резко против допуска России.

Sport24 удалось выяснить, какие европейские страны выступают за допуск России к международным турнирам, а какие на это не согласны.

По данным источников, присутствовавших на конгрессе УЕФА , резко против возвращения российских команд выступают Украина , Польша , Латвия , Литва, Эстония, Франция, Германия , Нидерланды, Дания, Бельгия, Англия, Ирландия, Шотландия, Исландия.

За полноценное возвращение России – Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан.

Норвегия, Финляндия, Швеция, Португалия, Испания, Италия, Швейцария, Словакия, Словения, Чехия, Хорватия находятся «в выжидательной позиции».