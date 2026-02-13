В УЕФА резко против возвращения России – Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Германия и еще 8 стран, за – Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан (Sport24)
14 стран выступают резко против допуска России.
Sport24 удалось выяснить, какие европейские страны выступают за допуск России к международным турнирам, а какие на это не согласны.
По данным источников, присутствовавших на конгрессе УЕФА, резко против возвращения российских команд выступают Украина, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Франция, Германия, Нидерланды, Дания, Бельгия, Англия, Ирландия, Шотландия, Исландия.
За полноценное возвращение России – Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан.
Норвегия, Финляндия, Швеция, Португалия, Испания, Италия, Швейцария, Словакия, Словения, Чехия, Хорватия находятся «в выжидательной позиции».
Там будут против всегда, есть причина или нет ее.
То есть, не показатель.
Вот другое надо отмечать.
А то, что движение началось в правильном направлении.
Это важно.