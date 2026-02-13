  • Спортс
Моуринью про гол Трубина «Реалу»: «Умопомрачительно. Это была невероятная победа над королем королей, над мистером ЛЧ. Выход «Бенфики» в плей-офф вошел в историю»

Жозе Моуринью: гол Трубина вошел в историю ЛЧ и «Бенфики».

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о голе вратаря Анатолия Трубина в матче с «Реалом». 

Португальская команда обыграла испанскую в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов (4:2). Голкипер лиссабонцев Трубин отличился на восьмой компенсированной минуте ко второму тайму. Этот гол позволил «Бенфике» выйти в плей-офф турнира с 24-го места. 

«Я уже выигрывал в аналогичной ситуации у «ПСЖ». Это было противостояние между «Челси» и «ПСЖ», мы забили победный гол на 90-й минуте, но забил нападающий, а не вратарь. А в этой ситуации мы рискнули всем, позвав вратаря, и он забил гол.

Для меня все в футболе – дежавю, потому что за эти годы я пережил все – и хорошее, и плохое. Я уже побеждал благодаря голу в последней атаке, но голкипер забил гол – и какой гол! – это действительно умопомрачительно.

На три или четыре секунды я потерял контроль над собой, но потом Арбелоа вернул меня на землю – он появился передо мной, обнял меня и заставил меня подумать: «Ой, я не могу так праздновать перед своими друзьями», – и я пошел в раздевалку и не стал этого делать.

Я не участвовал в праздновании, которое игроки устроили на поле, и это нормально, учитывая наш путь – после четырех игр у нас было ноль очков. Я всегда говорил, что пока математика говорит, что это возможно, это возможно. 

Это была невероятная победа над королем королей, над «мистером Лига чемпионов», и это имело огромное значение. Независимо от того, что произойдет в стыковых матчах против «Реала» или в 1/8 финала, в четвертьфинале, то, как мы вышли в плей-офф, теперь является частью истории Лиги чемпионов, истории «Бенфики» и нашей собственной истории», – сказал Моуринью в интервью Champions Journal.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
Великий мотиватор
Бенфика наиграла на место в плей-офф ЛЧ. По ожидаемым очкам была на 15-м месте
Его Trubin go, go читалось по губам
было эпично !
было эпично !
