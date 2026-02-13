  • Спортс
  Сафонов пропустил в 5 из 8 матчей за «ПСЖ» в этом сезоне. Аль-Тамари из «Ренна» забил Матвею в нижний угол с линии штрафной
Сафонов пропустил в 5 из 8 матчей за «ПСЖ» в этом сезоне. Аль-Тамари из «Ренна» забил Матвею в нижний угол с линии штрафной

Сафонов пропустил в 5 из 8 матчей за «ПСЖ».

Матвей Сафонов не сумел сохранить ворота сухими в игре с «Ренном» в Лиге 1.

Полузащитник Мусса Аль-Тамари отличился на 34-й минуте матча с «ПСЖ», пробив в нижний угол с линии штрафной площади. Российский вратарь не дотянулся до мяча.

Сафонов пропустил в пяти из восьми матчей за «ПСЖ» в этом сезоне. В общей сложности в его ворота влетело шесть голов.

Подробно со статистикой футболиста сборной России можно ознакомиться здесь.

«Ренн» – «ПСЖ» – 1:0, Аль-Тамари забил, онлайн-трансляция. Сафонов, Забарный, Хвича и Шиманьски играют

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
И правильно, Пускай Ланс берет чемпионат.
Когда вратарь пропускает это писец, когда нападающий не забивает это все нормально, бывает.
Ответ Илья Александров_1116468028
Когда вратарь пропускает это писец, когда нападающий не забивает это все нормально, бывает.
Вратарь в футболе вообще самая неблагодарная позиция. Может отсюда и то, что вратари по большей части ребята не от мира сего немного.
Ни о чем в целом не говорящая статистика. Посмотрите стату вратарей той же АПЛ. Викарио - 26 матчей, 37 голов. Пикфорд - 26 на 30, Алисон - 21 на 25, Ламенс (гений) - 20 на 26.

Мотя идет в целом на близком уровне. Слабже лига? Так и матчей он меньше сыграл, да и откровенно оборона косячит в матче с Лансом.

В целом ничего тревожного для него из представленной статистики не следует, кмк.
Ответ Парень со двора Шмурнова
Ни о чем в целом не говорящая статистика. Посмотрите стату вратарей той же АПЛ. Викарио - 26 матчей, 37 голов. Пикфорд - 26 на 30, Алисон - 21 на 25, Ламенс (гений) - 20 на 26. Мотя идет в целом на близком уровне. Слабже лига? Так и матчей он меньше сыграл, да и откровенно оборона косячит в матче с Лансом. В целом ничего тревожного для него из представленной статистики не следует, кмк.
а какой смысл сравнивать с АПЛ? чтобы что?
Ответ *MVP*
а какой смысл сравнивать с АПЛ? чтобы что?
Дак вы посмотрите лигу 1, там все еще ужаснее - там Мотя недосягаем.
Ренн ****** им трешку отгрузил. С Сафоновым и Хвичей!(с)
Комментарий удален пользователем
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
ты не прав, (цензура просто)
Только очень захотев можно обвинить Сафонова в одном из этих голов
Там вся правая сторона провалилась, у Моти тоже матч плохой, но давали бить: Хакими и Забарный тоже плохо выступили.Надеюсь на лч поставят с Монако, а там уж будут решать, не хотелось бы (учитывая что слон наш), чтобы решили что позиция вратаря проблемная и надо брать другого, пока выглядит так что стены в воротах нет.
Кажется, Шевалье снова первый номер.
Ответ DimBr
Кажется, Шевалье снова первый номер.
Железно
Рекомендуем