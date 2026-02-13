Сафонов пропустил в 5 из 8 матчей за «ПСЖ» в этом сезоне. Аль-Тамари из «Ренна» забил Матвею в нижний угол с линии штрафной
Сафонов пропустил в 5 из 8 матчей за «ПСЖ».
Матвей Сафонов не сумел сохранить ворота сухими в игре с «Ренном» в Лиге 1.
Полузащитник Мусса Аль-Тамари отличился на 34-й минуте матча с «ПСЖ», пробив в нижний угол с линии штрафной площади. Российский вратарь не дотянулся до мяча.
Сафонов пропустил в пяти из восьми матчей за «ПСЖ» в этом сезоне. В общей сложности в его ворота влетело шесть голов.
Подробно со статистикой футболиста сборной России можно ознакомиться здесь.
«Ренн» – «ПСЖ» – 1:0, Аль-Тамари забил, онлайн-трансляция. Сафонов, Забарный, Хвича и Шиманьски играют
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Мотя идет в целом на близком уровне. Слабже лига? Так и матчей он меньше сыграл, да и откровенно оборона косячит в матче с Лансом.
В целом ничего тревожного для него из представленной статистики не следует, кмк.