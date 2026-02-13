Сафонов пропустил в 5 из 8 матчей за «ПСЖ» в этом сезоне. Аль-Тамари из «Ренна» забил Матвею в нижний угол с линии штрафной

Сафонов пропустил в 5 из 8 матчей за «ПСЖ».

Матвей Сафонов не сумел сохранить ворота сухими в игре с «Ренном » в Лиге 1.

Полузащитник Мусса Аль-Тамари отличился на 34-й минуте матча с «ПСЖ», пробив в нижний угол с линии штрафной площади. Российский вратарь не дотянулся до мяча.

Сафонов пропустил в пяти из восьми матчей за «ПСЖ» в этом сезоне. В общей сложности в его ворота влетело шесть голов.

