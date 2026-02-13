«Рубин» и «Крылья» обсуждают трансфер Олейникова за 130 млн рублей. Казанцы предлагают игроку более выгодный контракт, чем «Локо» («Чемпионат»)

«Рубин» может подписать Ивана Олейникова.

Иван Олейников может перейти в «Рубин».

Казанский клуб ведет переговоры с «Крыльями Советов» о трансфере 27-летнего вингера за 130 миллионов рублей, сообщает «Чемпионат».

Также переговоры с игроком ведет «Локомотив », но «Рубин » предлагает ему более выгодные финансовые условия.

В текущем сезоне Мир РПЛ Олейников провел 13 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативных паса. Его статистику можно найти здесь .