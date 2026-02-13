Игроки «Барселоны» выразили озабоченность тактикой на матч с «Атлетико» в разговоре с Фликом. Команда считает, что надо быть прагматичнее, особенно когда нет Педри и Рафиньи
Ханс-Дитер Флик обсудил с футболистами «Барселоны» поражение от «Атлетико» в Кубке Испании со счетом 0:4.
Как сообщает The Athletic, сегодня на базе тренер выразил недовольство отношением команды к делу и интенсивностью игры, особенно в первом тайме. Игроки же сообщили немцу о своей озабоченности тактикой: по их мнению, играть в обычном стиле – с высокой линией защиты и интенсивным прессингом – было не лучшей идеей.
Подчеркивается, что футболисты решили поделиться своими взглядами потому, что не впервые столкнулись с такой ситуацией в нынешнем сезоне.
Также команда считает, что успешно использовать привычную тактику без Педри и Рафиньи Диаса очень тяжело. Ее сигнал заключается не в том, что надо отказаться от нынешнего стиля, а в том, что стоит быть прагматичнее в некоторых матчах и учитывать доступных футболистов.
А на деле просто поражение без двух лидеров команды, ну бывает
(тот же ПСЖ без 5 основных игроков выиграл в гостях Барсу 2-1)
Какой наброс следующий? )))
Впереди Ферран и 60 летний Лёва вместе не позволительная роскошь для Барсы
Меня не печалит догматизм Флика, он с лихвой это покрывает яркой доминирующей игрой.
И даже если допустить, что это правда, то как минимум 2 гола из 4-х были не из-за высокой линии. Или контратаки после угловых - стандартная ситуация в футболе - тоже на высокую линию теперь списывают?
Ну и то что команда без Педри и Рафы теряет структуру и прессингует неорганизованно - это было заметно и так, без них игроки вроде пытаются прессинговать, но организованного давления не выходит