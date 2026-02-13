  • Спортс
  • Игроки «Барселоны» выразили озабоченность тактикой на матч с «Атлетико» в разговоре с Фликом. Команда считает, что надо быть прагматичнее, особенно когда нет Педри и Рафиньи
Игроки «Барселоны» выразили озабоченность тактикой на матч с «Атлетико» в разговоре с Фликом. Команда считает, что надо быть прагматичнее, особенно когда нет Педри и Рафиньи

Игроки «Барселоны» недовольны тактикой на матч с «Атлетико».

Ханс-Дитер Флик обсудил с футболистами «Барселоны» поражение от «Атлетико» в Кубке Испании со счетом 0:4.

Как сообщает The Athletic, сегодня на базе тренер выразил недовольство отношением команды к делу и интенсивностью игры, особенно в первом тайме. Игроки же сообщили немцу о своей озабоченности тактикой: по их мнению, играть в обычном стиле – с высокой линией защиты и интенсивным прессингом – было не лучшей идеей.

Подчеркивается, что футболисты решили поделиться своими взглядами потому, что не впервые столкнулись с такой ситуацией в нынешнем сезоне.

Также команда считает, что успешно использовать привычную тактику без Педри и Рафиньи Диаса очень тяжело. Ее сигнал заключается не в том, что надо отказаться от нынешнего стиля, а в том, что стоит быть прагматичнее в некоторых матчах и учитывать доступных футболистов.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
Ой только тяжелое поражение и сразу в СМИ рассказывают о том как все плохо, игроки недовольны тактикой, судейством, полем, тренером, новым президентом, Симеоне…

А на деле просто поражение без двух лидеров команды, ну бывает
Без трёх вообще-то, Ямаль тоже не играл вчера
да, любая команда же без 2ух лидеров должна проигрывать 4-0 после 1ого тайма) про то, что подобное же было в игре с Челси - промолчим

(тот же ПСЖ без 5 основных игроков выиграл в гостях Барсу 2-1)
Игроки МЮ встревожены словами Рэтклиффа, игроки хоккейной сборной Финляндии не доверяют тренеру, игроки Барселоны озабочены тактикой Флика.
Какой наброс следующий? )))
"Геймеры в ярости" (с)
Сафонов и Хвича выставлены на трансфер по требованию Забарного и Дембеле !
Ну это начало конца, чего-то подобного, раньше или позднее, следовало ожидать. Дальнейшие события будут зависеть только от того, как широк и влиятелен круг "недовольных", и как отреагирует Лапорта. Но, нужно понимать, что если этот круг достаточно большой, то как бы не был настроен Лапорта, это дело времени.
Больше похоже на мадридский вброс. Думаю поводов пока нет бычить на Флика, да и команда молодая, это не та Барса с титулованными игроками, которые могли менять тренеров.
Нет, конечно, это было написано с учётом того, что заметка появилась не на пустом месте. А высказать гипотетически вполне могли, Флик не тиран, как может показаться, он строг к регламентным вещам, но не в общении. И не обязательно это могло происходить в формате "бычить", только суть дела от этого не меняется, для подобных Флику системных догматиков просто необходима вера в стиль и понимание того, что время от времени в него не играют.)
С парой ЦЗ Кубарси Гарсия, невозможно стабильно выигрывать топ игры.
Впереди Ферран и 60 летний Лёва вместе не позволительная роскошь для Барсы
три провала за сезон, разгромные поражения от севильи, челси и атлетико это уже не хорошо, если весной не придумает играть иногда по другому то жди беды
При Хави играли по-другому и получали 4-ку от Вильяреалов, Жирон и ПСЖ. Мб дело не только в тренере, но и в уровне игроков, в том числе и запасных?
Всех нафиг, а Флика оставить. С этим средним составом результат сможет дать только Флик. Остальные будут ныть как Хави. Флик сейчас самый ценный актив этого состава.
Вы высказали явно непопулярное мнение.) Но я с вами согласен. Назначение Флика было, считаю, гениальной находкой Лапорты. Да, в этом был большой риск, но абсолютно убеждён, что никто кроме него не смог бы так успешно замаскировать многочисленные проблемы Барселоны на данном историческом отрезке времени. При этом дав стиль, наверняка увеличить армию болельщиков, и какой-никакой, но результат. Да ещё и без нытья и перманентного дёрганья за рукав с требованиями усилить состав.
Вы абсолютно правы! Если присмотреться, то из текущего состава в топ клуб забрали бы только Педри, Ямаля и Рафинью, именно в основной состав. Игроки у Барсы хороши, но раскрываются они и выжать из них можно только в системе Флика.

Меня не печалит догматизм Флика, он с лихвой это покрывает яркой доминирующей игрой.
О, очередные "инсайды" из раздевалки, охотно верю, конечно же.
И даже если допустить, что это правда, то как минимум 2 гола из 4-х были не из-за высокой линии. Или контратаки после угловых - стандартная ситуация в футболе - тоже на высокую линию теперь списывают?
Ну и то что команда без Педри и Рафы теряет структуру и прессингует неорганизованно - это было заметно и так, без них игроки вроде пытаются прессинговать, но организованного давления не выходит
Именно так, два гола забили из-за явных недоработок игроков, а именно ленивой задницы Бальде и среднего, но старательного Касадо. Именно Бальде ломал всю структуру
Де Йонг тоже не добегал, причем если в атаке он рывки делать умеет, то в защите почему-то стабильно сачкует
Ханси лучший тренер по соотношению возможностей и результата в новейшей истории Барселоны.
+. Люди не понимают, что немало игроков в Барсе оверперфомансы выдают в структуре Флика, а без этого там сразу обнажается посредственность многих из них. В текущих фин. условиях на большее рассчитывать не приходится. Сложно представить, чтобы Ольмо и Фермин получали много игрового времени в Барсе времён Пепа или Энрике, а тут они чуть ли не основные игроки
Это что за возможности такие? Лететь матрасам и на Стамфорд Бридже с общим счётом 7:0? Угадал?
