Игроки «Барселоны» выразили озабоченность тактикой на матч с «Атлетико» в разговоре с Фликом. Команда считает, что надо быть прагматичнее, особенно когда нет Педри и Рафиньи

Игроки «Барселоны» недовольны тактикой на матч с «Атлетико».

Ханс-Дитер Флик обсудил с футболистами «Барселоны» поражение от «Атлетико » в Кубке Испании со счетом 0:4.

Как сообщает The Athletic, сегодня на базе тренер выразил недовольство отношением команды к делу и интенсивностью игры, особенно в первом тайме. Игроки же сообщили немцу о своей озабоченности тактикой: по их мнению, играть в обычном стиле – с высокой линией защиты и интенсивным прессингом – было не лучшей идеей.

Подчеркивается, что футболисты решили поделиться своими взглядами потому, что не впервые столкнулись с такой ситуацией в нынешнем сезоне.

Также команда считает, что успешно использовать привычную тактику без Педри и Рафиньи Диаса очень тяжело. Ее сигнал заключается не в том, что надо отказаться от нынешнего стиля, а в том, что стоит быть прагматичнее в некоторых матчах и учитывать доступных футболистов.