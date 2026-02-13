  • Спортс
  • Сантуш о Месси и Роналду: «Вы предпочитаете Бетховена или Моцарта? Гениев нельзя сравнивать. По титулам Криштиану выигрывает»
99

Сантуш о Месси и Роналду: «Вы предпочитаете Бетховена или Моцарта? Гениев нельзя сравнивать. По титулам Криштиану выигрывает»

Сантуш о Месси и Роналду: вы предпочитаете Бетховена или Моцарта?.

Бывший главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш не стал делать выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«Гениев нельзя сравнивать. Вы предпочитаете Бетховена или Моцарта? Они гении от природы.

Возможно, вы предпочитаете стиль Месси или Роналду. Когда дело обстоит так, у нас есть только один вариант – посмотреть, чего они добились в плане титулов. И в этом Криштиану выигрывает», – сказал Сантуш.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
99 комментариев
Какие титулы ? Ахаххахаахх
Ответ cektor
Какие титулы ? Ахаххахаахх
Имелось ввиду по титулам кубка ауди в саудовской аравии))))
Ответ cektor
Какие титулы ? Ахаххахаахх
У Месси 48 титулов, 8 золотых мячей, 6 золотых бутс, 5 раз лучший плеймейкер в мире, 6 титулов со сборной, включая взрослый и молодежный ЧМ, Олимпиаду, 2 кубка Америки и Финалиссиму! У Роналду 35 титулов, 5 золотых мячей, 4 золотых бутсы, ЧЕ, в финале не играл и кубок наций! Единственное, где Рон превосходит Лео, это 5 ЛЧ против 4 у аргентинца, и в большем количестве забитых мячей в карьере, на 64, но у Лео сыграно на почти 180 матчей меньше и в ЛЧ 140 против 129, но и там Лео сыграл на 20 матчей меньше, по среднему коэффициенту гол/матч Месси лучше Рона и как снайпер, что касается общей статистики на сегодняшний день гол + пас, Месси 1303 очка, Роналду 1221! :)
Напомните Сантушу кто выиграл ЧМ и кто самый титулованный игрок в мире ?)) у кого сколько золотых мячей ..?))
Я не могу ..))))
Ответ cektor
Напомните Сантушу кто выиграл ЧМ и кто самый титулованный игрок в мире ?)) у кого сколько золотых мячей ..?)) Я не могу ..))))
Он уже старый человек, не надо смеяться.
То есть, он просто ошибся.
Ответ cektor
Напомните Сантушу кто выиграл ЧМ и кто самый титулованный игрок в мире ?)) у кого сколько золотых мячей ..?)) Я не могу ..))))
Комментарий скрыт
Месси рекордсмен в истории футбола по титулам, о чём Сантуш вообще)
Ответ malakhov7
Месси рекордсмен в истории футбола по титулам, о чём Сантуш вообще)
Нельзя сказать, кто лучше, Моцарт или Игорь Николаев. Надо считать по Золотым Граммофонам, а их у Игоря больше.
Титула чемпиона мира не существует.
Это миф.
Ответ Busk
Титула чемпиона мира не существует. Это миф.
Во Вселенной Роналду да
И по командным и по личным титулам Месси выше, он и Моцарт и Бетховен, а Криштиану- Юрий Лоза)))
А я говорил что мультивселенные существуют и реальность не одна
В целом очередной раз убеждаемся в неадекватности приверженцев 🐪🇵🇹 у которого 35 трофеев против 48 у 🐐🇦🇷
Ответ Hella black
В целом очередной раз убеждаемся в неадекватности приверженцев 🐪🇵🇹 у которого 35 трофеев против 48 у 🐐🇦🇷
Так ещё и у Месси 8 ЗМ >> 5 ЗМ у Рональду7.
Месси 6 ЗБ >> 4 ЗБ у Рональду7.
Давно всем вменяемым людям очевидно кто лучший.
Что он курил?
Ответ iloniki
Что он курил?
Он хотел сказать, что Кришти проигрывает, но не получилось, язык не послушался и сам сказал ))
Ответ Vinnipukh Vinni
Он хотел сказать, что Кришти проигрывает, но не получилось, язык не послушался и сам сказал ))
Ну не мог он по другому сказать, его бы не поняли у себя в стране, у них так не принято, свои всегда круче.
Я извиняюсь,разве Месси не самый титулованный футболист за всю историю?
Ответ Lucky Luciano
Я извиняюсь,разве Месси не самый титулованный футболист за всю историю?
Комментарий скрыт
Ответ Иван Лапин
Комментарий скрыт
бедненький травмированный ты
Роналду, его окружение и фанаты всегда жили в параллельной вселенной. Там и титулов у клубники больше. И ЧЕ (которой выигран без тебя) престижней ЧМ. И лига саранчи по статусу выше МЛС, да и вообще входит в топ 5 мира. А бегать по праймовым клубам - это бросать себе вызов. Да и к саудитам Кринж подался чисто из-за проекта и желания развивать футбол. 200 млн ничего не значат.
Ответ FCB1991
Роналду, его окружение и фанаты всегда жили в параллельной вселенной. Там и титулов у клубники больше. И ЧЕ (которой выигран без тебя) престижней ЧМ. И лига саранчи по статусу выше МЛС, да и вообще входит в топ 5 мира. А бегать по праймовым клубам - это бросать себе вызов. Да и к саудитам Кринж подался чисто из-за проекта и желания развивать футбол. 200 млн ничего не значат.
А чо,эта параллельная им по душе,там комфортно,а реальность то пугает.😃
