Сантуш о Месси и Роналду: «Вы предпочитаете Бетховена или Моцарта? Гениев нельзя сравнивать. По титулам Криштиану выигрывает»

Сантуш о Месси и Роналду: вы предпочитаете Бетховена или Моцарта?.

Бывший главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш не стал делать выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси .

«Гениев нельзя сравнивать. Вы предпочитаете Бетховена или Моцарта? Они гении от природы.

Возможно, вы предпочитаете стиль Месси или Роналду. Когда дело обстоит так, у нас есть только один вариант – посмотреть, чего они добились в плане титулов. И в этом Криштиану выигрывает», – сказал Сантуш.