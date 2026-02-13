Сантуш о Месси и Роналду: «Вы предпочитаете Бетховена или Моцарта? Гениев нельзя сравнивать. По титулам Криштиану выигрывает»
Сантуш о Месси и Роналду: вы предпочитаете Бетховена или Моцарта?.
Бывший главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш не стал делать выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
«Гениев нельзя сравнивать. Вы предпочитаете Бетховена или Моцарта? Они гении от природы.
Возможно, вы предпочитаете стиль Месси или Роналду. Когда дело обстоит так, у нас есть только один вариант – посмотреть, чего они добились в плане титулов. И в этом Криштиану выигрывает», – сказал Сантуш.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
Я не могу ..))))
То есть, он просто ошибся.
Это миф.
Месси 6 ЗБ >> 4 ЗБ у Рональду7.
Давно всем вменяемым людям очевидно кто лучший.