Веденеев про Соболева: «Нет потенциала вообще, забьет, если в голову попадут. Он был на своем месте в «Спартаке», не претендовавшем на высокие места. У «Зенита» его не купит никто»

Сергей Веденеев: у Соболева вообще нет потенциала.

Сергей Веденеев считает Александра Соболева футболистом невысокого уровня.

– Что будем делать с Александром Соболевым? Весна-2026 – последний шанс?

– Это такая же картина, как с Ахметовым , Горшковым , Волковым и Арсеном Адамовым. Из той же оперы. Просто Соболев сам по себе медийная личность. Он здоровый, высокий, у него характер есть, который он проявлял, когда в «Спартаке » играл. Там и драки были, он всегда в центре внимания находился.

Но дело в том, что в «Спартаке» он был на своем месте. Он там побегает, поборется, потолкается и голишко где-то забьет. Потом плохо игру сыграет, а никто и не переживал по этому поводу. Потому что «Спартак» не претендовал на какие-то высокие места.

А когда он появился в «Зените», не было ни одного человека, который бы сказал, что это удачный трансфер. Все знали, что Соболев – это игрок, который может только бороться на втором этаже.

– Получается, с приходом Джона Дурана Соболев присядет на лавку?

– Конечно. С другой стороны, я, например, не видел этого Дурана. Хотя по статистике он в Англии забивал много мячей. Но нужно смотреть, как забивал и кому. Он играл за «Астон Виллу», которая идет в четверке. Там средняя линия сильная, которая притащит мяч нападающему в штрафную.

Во-первых, в Англии не принято обороняться всей командой. Там нападающему дают больше пространства.

– В этом плане Дурану в России будет сложнее?

– Конечно.

– Если Соболев себя не проявит весной, его уже ничего не спасет от ухода из «Зенита»? Или только лимит спасет его?

– Мне кажется, если Соболев сам не захочет, он не уйдет. Тут от желания игрока же еще зависит. Его не купит никто. Кто его купит-то? В аренду, может быть, его возьмут, а он сам не захочет. Скажет: «Да не пойду я ни в какую аренду».

– Значит, будет сидеть на лавке до конца контракта.

– Да. Как тот же Ахметов сидел до упора. Как только Соболев понял, что его не ставят, надо было уже через полгода уходить.

– А ведь сейчас, с уходом Лусиано и Кассьерры, до прихода Дурана, у Соболева была отличная возможность проявить себя, чтобы заявить о претензиях на стартовый состав.

– Да он не может так. У него нет потенциала вообще. Он может играть только тогда, когда у него хорошая физическая подготовка и когда команда именно такая, которая бьет вперед.

Вот Дзюба принимает любой мяч, который ему летит, потому что защитники не знают, как против него играть. Его не обежать, не обойти. А Соболев не может этого делать, он может только потолкаться, пробежаться. Но если в голову попадут, то он забьет, – сказал бывший полузащитник «Зенита».