  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Веденеев про Соболева: «Нет потенциала вообще, забьет, если в голову попадут. Он был на своем месте в «Спартаке», не претендовавшем на высокие места. У «Зенита» его не купит никто»
38

Веденеев про Соболева: «Нет потенциала вообще, забьет, если в голову попадут. Он был на своем месте в «Спартаке», не претендовавшем на высокие места. У «Зенита» его не купит никто»

Сергей Веденеев: у Соболева вообще нет потенциала.

Сергей Веденеев считает Александра Соболева футболистом невысокого уровня.

– Что будем делать с Александром Соболевым? Весна-2026 – последний шанс?

– Это такая же картина, как с Ахметовым, Горшковым, Волковым и Арсеном Адамовым. Из той же оперы. Просто Соболев сам по себе медийная личность. Он здоровый, высокий, у него характер есть, который он проявлял, когда в «Спартаке» играл. Там и драки были, он всегда в центре внимания находился. 

Но дело в том, что в «Спартаке» он был на своем месте. Он там побегает, поборется, потолкается и голишко где-то забьет. Потом плохо игру сыграет, а никто и не переживал по этому поводу. Потому что «Спартак» не претендовал на какие-то высокие места.

А когда он появился в «Зените», не было ни одного человека, который бы сказал, что это удачный трансфер. Все знали, что Соболев – это игрок, который может только бороться на втором этаже.

– Получается, с приходом Джона Дурана Соболев присядет на лавку?

– Конечно. С другой стороны, я, например, не видел этого Дурана. Хотя по статистике он в Англии забивал много мячей. Но нужно смотреть, как забивал и кому. Он играл за «Астон Виллу», которая идет в четверке. Там средняя линия сильная, которая притащит мяч нападающему в штрафную.

Во-первых, в Англии не принято обороняться всей командой. Там нападающему дают больше пространства.

– В этом плане Дурану в России будет сложнее?

– Конечно.

– Если Соболев себя не проявит весной, его уже ничего не спасет от ухода из «Зенита»? Или только лимит спасет его?

– Мне кажется, если Соболев сам не захочет, он не уйдет. Тут от желания игрока же еще зависит. Его не купит никто. Кто его купит-то? В аренду, может быть, его возьмут, а он сам не захочет. Скажет: «Да не пойду я ни в какую аренду».

– Значит, будет сидеть на лавке до конца контракта.

– Да. Как тот же Ахметов сидел до упора. Как только Соболев понял, что его не ставят, надо было уже через полгода уходить.

– А ведь сейчас, с уходом Лусиано и Кассьерры, до прихода Дурана, у Соболева была отличная возможность проявить себя, чтобы заявить о претензиях на стартовый состав.

– Да он не может так. У него нет потенциала вообще. Он может играть только тогда, когда у него хорошая физическая подготовка и когда команда именно такая, которая бьет вперед.

Вот Дзюба принимает любой мяч, который ему летит, потому что защитники не знают, как против него играть. Его не обежать, не обойти. А Соболев не может этого делать, он может только потолкаться, пробежаться. Но если в голову попадут, то он забьет, – сказал бывший полузащитник «Зенита».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт день за днем»
Сергей Веденеев
logoМатео Кассьерра
logoЮрий Горшков
logoАрсен Адамов
logoИльзат Ахметов
logoЛусиано Гонду
logoСергей Волков
logoСпартак
logoАлександр Соболев
logoпремьер-лига Россия
logoДжон Дуран
logoЗенит
38 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"У «Зенита» его не купит никто"
- Вы колбасу режете?
- Да.
- Порежьте мне вот эту колбасу.
- Хорошо.
- А теперь соломкой.
- Ладно.
- А теперь кубиками.
- Сделано. И что теперь?
- А теперь у вас ее никто не купит.
Ответ Django Joker
"У «Зенита» его не купит никто" - Вы колбасу режете? - Да. - Порежьте мне вот эту колбасу. - Хорошо. - А теперь соломкой. - Ладно. - А теперь кубиками. - Сделано. И что теперь? - А теперь у вас ее никто не купит.
🤣🤣🤣👍
Удивительно-точное определение - забьет,если в голову попадут.
Ответ Тиджани Бабангида
Удивительно-точное определение - забьет,если в голову попадут.
Не совсем так. Ему в голову нужно попасть под нужным углом и выбрать силу удара, что бы мяч вошел в створ. Это как в бильярде.
С чего этот клоун решил, что Спартак играет выносом мяча далеко вперед?
Он вообще смотрит РПЛ?
Ответ трахтенберг месть коней
С чего этот клоун решил, что Спартак играет выносом мяча далеко вперед? Он вообще смотрит РПЛ?
Да питерские клоуны ещё и не то могут наговорить о Спартаке
В Спартаке он играл хорошо, выигрывал Кубок и брал серебро.
Когда питерские подъехали со своими предложением от которого нельзя отказаться, бросил играть, подписал контракт жизни, а играть так и не начал уже в новой команде.
Ответ карабашка
В Спартаке он играл хорошо, выигрывал Кубок и брал серебро. Когда питерские подъехали со своими предложением от которого нельзя отказаться, бросил играть, подписал контракт жизни, а играть так и не начал уже в новой команде.
Брал Серебро!)))
Ответ Onion
Брал Серебро!)))
Тебе наверное палец покажи и будешь два дня хохотать.
– Получается, с приходом Джона Дурана Соболев присядет на лавку?

– Конечно. С другой стороны, я, например, не видел этого Дурана

Такое ощущение будто он видит стакан, который ему налили и скажет все, что от него хотят только бы бахнуть
Конечно Веденеев легенда и его мнение авторитетное. Просто он не так пристально следит за последними успехами менеджмента Зенита.
Ему нужно установить приложения спорта, ьудет свои вью читать+ комменты смартов и Димонов 69, эти винипухи шести вольтовые не дадут соврать, последние сделки топ. Бразильцев берут по оптовой цене, без наценок, никаких подъёмных и компы агентам, так что соболь будет продан с + Матч ТВ и СМИ подтвердят)))
Ответ фахитос
Конечно Веденеев легенда и его мнение авторитетное. Просто он не так пристально следит за последними успехами менеджмента Зенита. Ему нужно установить приложения спорта, ьудет свои вью читать+ комменты смартов и Димонов 69, эти винипухи шести вольтовые не дадут соврать, последние сделки топ. Бразильцев берут по оптовой цене, без наценок, никаких подъёмных и компы агентам, так что соболь будет продан с + Матч ТВ и СМИ подтвердят)))
Веденеев - легенда? Странное Ваше решение 🤦‍♂️
А Зенит значит претендует? На что? На то, что на деньги практически государства скупит 30-70 миллионных бразильцев? И даже с ними он только лишь претендует. Нет команды у него.
Не было ни одного человека который сказал что это удачный трансфер?
Орлов, чердак, Генич и все остальные от счастья писали кипятком))
Надо сдать ЭТО в ФНЛ в аренду - чтобы вспомнил как надо работать
В "Спартаке" Саня и действительно был на своём месте. Забивал стабильно и в РПЛ, и в ЛЕ. А потом.... А потом денег захотелось больше, и, типа, титулов. Да не пошло в "Зените". Уж почему не пошло - дело второе. Может просто не его команда, а может.... хрен его знает чего. Ну, и поделом. В "Сочи" теперь. В пару к Николсону.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«У «Зенита» мастера есть, но нет духа. ЛЧ нет, денежной мотивации нет, и в наших политических условиях невозможно создать команду суперзвезд». Веденеев о том, что клуб снова может не выиграть РПЛ
21 января, 11:45
Сергей Веденеев: «Зенит» может взять Кордобу и убить одним выстрелом двух зайцев: усилить себя и ослабить «Краснодар»
21 января, 07:58
Веденеев о «Зените»: «Надо определиться с одним нападающим и постоянно его ставить. Пускай даже не забивает – все равно потом начнет»
19 декабря 2025, 01:43
Рекомендуем
Главные новости
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
34 минуты назад
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
43 минуты назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
54 минуты назад
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
сегодня, 22:11Фото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
сегодня, 22:10
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
сегодня, 22:01
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59Live
Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
сегодня, 21:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
17 минут назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
Рекомендуем