«Интересно, кто вносит больший вклад в развитие Великобритании: миллиардер-расист, платящий налоги в Монако, или трудолюбивый иммигрант?» Депутат Кумаран о словах Рэтклиффа
Член парламента Великобритании Ума Кумаран отреагировала на слова Джима Рэтклиффа про мигрантов.
Ранее совладелец «Манчестер Юнайтед» заявил: «Великобритания колонизирована иммигрантами. Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения».
Позднее бизнесмен объяснил свое высказывание: «Сожалею, что мои слова оскорбили людей. Но важно поднять вопрос контролируемой иммиграции. Правительства должны ее регулировать».
«Извините, если я вас обидел» – это не извинение. Особенно учитывая, что его к этому вынудил премьер-министр.
Интересно, кто вносит больший вклад в развитие Великобритании: миллиардер-расист, который платит налоги в Монако, или трудолюбивый иммигрант, вносящий взносы в нашу систему, чтобы построить лучшую жизнь 🤔?» – написала Кумаран.
Очевидно, что миллиардер, который может и не платит личных налогов, но его холдинг, один из крупнейших в мире кстати, и налогов платит один, как все эти ваши "трудолюбивые иммигранты", и рабочие места создает, и экономику двигает, причем во многих областях.