  • «Интересно, кто вносит больший вклад в развитие Великобритании: миллиардер-расист, платящий налоги в Монако, или трудолюбивый иммигрант?» Депутат Кумаран о словах Рэтклиффа
40

«Интересно, кто вносит больший вклад в развитие Великобритании: миллиардер-расист, платящий налоги в Монако, или трудолюбивый иммигрант?» Депутат Кумаран о словах Рэтклиффа

Депутат Кумаран раскритиковала высказывания Рэтклиффа.

Член парламента Великобритании Ума Кумаран отреагировала на слова Джима Рэтклиффа про мигрантов.

Ранее совладелец «Манчестер Юнайтед» заявил: «Великобритания колонизирована иммигрантами. Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения».

Позднее бизнесмен объяснил свое высказывание: «Сожалею, что мои слова оскорбили людей. Но важно поднять вопрос контролируемой иммиграции. Правительства должны ее регулировать».

«Извините, если я вас обидел» – это не извинение. Особенно учитывая, что его к этому вынудил премьер-министр.

Интересно, кто вносит больший вклад в развитие Великобритании: миллиардер-расист, который платит налоги в Монако, или трудолюбивый иммигрант, вносящий взносы в нашу систему, чтобы построить лучшую жизнь 🤔?» – написала Кумаран.

Игроки «МЮ» «встревожены» словами Рэтклиффа про мигрантов. Клуб несколько часов работал над заявлением, стараясь «найти тонкий баланс» (Daily Mail)

Многие сотрудники «МЮ» недовольны словами Рэтклиффа про мигрантов и Британию

Футбольная ассоциация Англии изучает слова Рэтклиффа о мигрантах на предмет нарушения правил организации. Официальное расследование пока не начато

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Умы Кумаран
Джим Рэтклифф
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
Политика
40 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А что насчёт не трудолюбивого мигранта на пособии?
Ответ Golyaso
А что насчёт не трудолюбивого мигранта на пособии?
Эти единичные случаи бросают тень на миллиарды трудолюбивых мигрантов
Ответ Marcus-light
Эти единичные случаи бросают тень на миллиарды трудолюбивых мигрантов
)))
Теперь Ума Кумаран... У них там депутаты/мэры/чиновники с английскими именами (хотя бы именами) остались вообще?) А то по последним новостям, ощущение словно из парламента Танзании какой вещают все)
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Теперь Ума Кумаран... У них там депутаты/мэры/чиновники с английскими именами (хотя бы именами) остались вообще?) А то по последним новостям, ощущение словно из парламента Танзании какой вещают все)
А должна была быть Ума Турман
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Теперь Ума Кумаран... У них там депутаты/мэры/чиновники с английскими именами (хотя бы именами) остались вообще?) А то по последним новостям, ощущение словно из парламента Танзании какой вещают все)
Скорее Индии
ну дык миллионер-рассист хоть и платит налоги а Монако , но даёт рабочие места в Британии , в том числе трудяге-эмигранту .Такую карту можно крутить в любые стороны , как ситуация требует 😊
Ответ savik-A.M.
ну дык миллионер-рассист хоть и платит налоги а Монако , но даёт рабочие места в Британии , в том числе трудяге-эмигранту .Такую карту можно крутить в любые стороны , как ситуация требует 😊
Ну если вспомнить, сколько он сотен работяг с МЮ погнал, хоть и раздутый штат был скорее всего - то он он и своих и чужих особо не жалует) но тут хотя бы расизм приплести могут)
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ну если вспомнить, сколько он сотен работяг с МЮ погнал, хоть и раздутый штат был скорее всего - то он он и своих и чужих особо не жалует) но тут хотя бы расизм приплести могут)
а мог бы вообще всех выгнать , а так добрый же , кого-то да оставил 🤣
Мне нравится, как они пытаются врать сами себе. Трудолюбивый мигрант, по какой то причине сидящий на пособии. Ну такое.
Ответ schwein
Мне нравится, как они пытаются врать сами себе. Трудолюбивый мигрант, по какой то причине сидящий на пособии. Ну такое.
Любит труд на расстоянии)
Правильный ответ «миллиардер-расист». Он создает рабочие места, платит налоги (в т.ч. в GB), бустит экономику через потребление производимых им товаров.

Ваш Кэп.
Ответ Nice_Fellow
Правильный ответ «миллиардер-расист». Он создает рабочие места, платит налоги (в т.ч. в GB), бустит экономику через потребление производимых им товаров. Ваш Кэп.
Ахахах, буквально недавно была новость, что миллиардер-расист загнал свою компанию в долги и стоит в шаге от банкротства и только на помощь правительства и надеется, хороший ты кэп конечно
Ответ аdidаs
Ахахах, буквально недавно была новость, что миллиардер-расист загнал свою компанию в долги и стоит в шаге от банкротства и только на помощь правительства и надеется, хороший ты кэп конечно
Ну слушай, тут был вопрос всего с двумя возможными ответами! И правильный вариант все еще тот же)
Так неприятно осознавать, что живём в таком гигантски разрастающемся театре абсурда, ощущение отчаяния...
А там много трудолюбивых иммигрантов?
Огласите весь список, пожалуйста.
Интересно, почему миллиардер не хочет платить налоги в вашей прекрасной стране? Может потому что не хочет спонсировать мигрантов на пособиях? В Британии налоги постоянно растут, а понимание на что полезное они тратятся только падает.
Какое-то общество слепоглухонемых. Джим ясно же сказал - 9 миллионов неработающих мигрантов сидящих на пособиях. Если мигрант работает конечно же он ценен для общества.
Ахаха!!! Уже до расизма добрались. , о котором вообще ни буквы не было сказано.

Интересно, кто вносит больший вклад в развитие Великобритании: миллиардер-расист, который платит налоги в Монако, или трудолюбивый иммигрант, вносящий взносы в нашу систему, чтобы построить лучшую жизнь 🤔?

Очевидно, что миллиардер, который может и не платит личных налогов, но его холдинг, один из крупнейших в мире кстати, и налогов платит один, как все эти ваши "трудолюбивые иммигранты", и рабочие места создает, и экономику двигает, причем во многих областях.
