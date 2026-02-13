«Интересно, кто вносит больший вклад в развитие Великобритании: миллиардер-расист, платящий налоги в Монако, или трудолюбивый иммигрант?» Депутат Кумаран о словах Рэтклиффа

Депутат Кумаран раскритиковала высказывания Рэтклиффа.

Член парламента Великобритании Ума Кумаран отреагировала на слова Джима Рэтклиффа про мигрантов.

Ранее совладелец «Манчестер Юнайтед » заявил: «Великобритания колонизирована иммигрантами . Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения».

Позднее бизнесмен объяснил свое высказывание : «Сожалею, что мои слова оскорбили людей. Но важно поднять вопрос контролируемой иммиграции. Правительства должны ее регулировать».

«Извините, если я вас обидел» – это не извинение. Особенно учитывая, что его к этому вынудил премьер-министр .

Интересно, кто вносит больший вклад в развитие Великобритании: миллиардер-расист, который платит налоги в Монако, или трудолюбивый иммигрант, вносящий взносы в нашу систему, чтобы построить лучшую жизнь 🤔?» – написала Кумаран.

Игроки «МЮ» «встревожены» словами Рэтклиффа про мигрантов. Клуб несколько часов работал над заявлением, стараясь «найти тонкий баланс» (Daily Mail)

Многие сотрудники «МЮ» недовольны словами Рэтклиффа про мигрантов и Британию

Футбольная ассоциация Англии изучает слова Рэтклиффа о мигрантах на предмет нарушения правил организации. Официальное расследование пока не начато