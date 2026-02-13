Байрамян о Карпине: «Если бы дали время, он бы добился результата. Но «Динамо» хочет побед здесь и сейчас. Тяжело работать в сборной и в команде, которая постоянно хочет быть наверху»

Хорен Байрамян: Карпин добился бы результата в «Динамо», если бы дали время.

Хорен Байрамян считает, что Валерию Карпину стоило дать поработать в «Динамо».

– Был удивлен, что у Валерия Карпина не получилось в «Динамо»?

– Трудно сказать. Я не был на его месте. Тяжело работать в сборной и в такой команде, которая постоянно хочет быть наверху.

Если бы Валерию Георгиевичу дали время, то он бы добился результата. Но «Динамо» хочет побед здесь и сейчас. Из-за стечения обстоятельств у него не получилось, – сказал полузащитник «Ростова ».