Байрамян о Карпине: «Если бы дали время, он бы добился результата. Но «Динамо» хочет побед здесь и сейчас. Тяжело работать в сборной и в команде, которая постоянно хочет быть наверху»
– Был удивлен, что у Валерия Карпина не получилось в «Динамо»?
– Трудно сказать. Я не был на его месте. Тяжело работать в сборной и в такой команде, которая постоянно хочет быть наверху.
Если бы Валерию Георгиевичу дали время, то он бы добился результата. Но «Динамо» хочет побед здесь и сейчас. Из-за стечения обстоятельств у него не получилось, – сказал полузащитник «Ростова».
