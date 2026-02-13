  • Спортс
  • Байрамян о Карпине: «Если бы дали время, он бы добился результата. Но «Динамо» хочет побед здесь и сейчас. Тяжело работать в сборной и в команде, которая постоянно хочет быть наверху»
Байрамян о Карпине: «Если бы дали время, он бы добился результата. Но «Динамо» хочет побед здесь и сейчас. Тяжело работать в сборной и в команде, которая постоянно хочет быть наверху»

Хорен Байрамян: Карпин добился бы результата в «Динамо», если бы дали время.

Хорен Байрамян считает, что Валерию Карпину стоило дать поработать в «Динамо».

– Был удивлен, что у Валерия Карпина не получилось в «Динамо»?

– Трудно сказать. Я не был на его месте. Тяжело работать в сборной и в такой команде, которая постоянно хочет быть наверху.

Если бы Валерию Георгиевичу дали время, то он бы добился результата. Но «Динамо» хочет побед здесь и сейчас. Из-за стечения обстоятельств у него не получилось, – сказал полузащитник «Ростова».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoДинамо Москва
logoСборная России по футболу
logoРостов
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
logoХорен Байрамян
38 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Он же сам ушел из Динамо, времени поработать ему давали предостаточно и более чем он заслуживал.
Не из за стечения обстоятельств, которые никуда не стекались, а из за его тренерского уровня. Распиаренная заурядность.
Как можно классифицировать команду у которой вот такие результаты за последние двадцать пять лет

Основные места «Динамо» Москва в чемпионате России (РПЛ/РФПЛ):
2001: 9-е место
2002: 8-е место
2003: 6-е место
2004: 13-е место
2005: 8-е место
2006: 14-е место
2007: 6-е место
2008: 3-е место (Бронза)
2009: 8-е место
2010: 7-е место
2011/12: 4-е место (Финалист Кубка)
2012/13: 7-е место
2013/14: 4-е место
2014/15: 4-е место
2015/16: 15-е место (Вылет в ФНЛ)
2016/17: 1-е место (ФНЛ, возвращение в Премьер-лигу)
2017/18: 10-е место
2018/19: 12-е место
2019/20: 6-е место
2020/21: 7-е место
2021/22: 3-е место (Бронза, Финалист Кубка)
2022/23: 9-е место
2023/24: 3-е место (Бронза
Ой, Хорен, ну это-то ля-ля к чему? Неужели не в курсе, что любые нескладушки в тренерском ремесле и последующие увольнения, - это всегда «стечение обстоятельств»! И они не первичны, начала всегда в самой личности. Это ж какие мозги надо было иметь, чтобы браться за «Динамо»!
Да, Валера не соответствовал высоким требованиям динамо, там ведь, что ни год, то кубок или чемпионство
Человек неоднократно говорил,Что ему трофеи по боку, такая авантюра с тренером,который не умеет играть в командах,борющихся за высокие места явно не удалась.
Ответ Rurik Gislasson
Человек неоднократно говорил,Что ему трофеи по боку, такая авантюра с тренером,который не умеет играть в командах,борющихся за высокие места явно не удалась.
Вообще-то Карпин из команды средняка с небольшими деньгами перешёл в команду средняк с большими деньгами, вот и вся разница. Или я, что-то упустил и Карпин успел ещё кого-то тренировать?
Ответ Александр Панфилов
Вообще-то Карпин из команды средняка с небольшими деньгами перешёл в команду средняк с большими деньгами, вот и вся разница. Или я, что-то упустил и Карпин успел ещё кого-то тренировать?
зато Ростов прям борется за титулы)) погрязли в долгах эффективным менежментом и супер тренером
Ну прям лидер российского футбола.))
Ну и оставался бы Валера в Ростове и вёл бы его к чемпионству. Зачем было удирать и бросать команду? Впредь Валере наука - не в свои сани не садись. Не по Сеньке шапка оказалась. Ему ещё расти и расти, как тренеру, чтобы тренировать Динамо.
Карпин ушёл из Ростова сказав что это в интересах сборной. А потом вдруг решил за одно со сборной тренировать Динамо. И кто он после этого??????
А в Ростове он сколько проработал? И чего добился? Сколько времени ему нужно было дать? 10 лет? 15? 20? Я бы ещё мог понять если бы была необходимость нарабатывать состав, но находиться на 10-м месте практически с таким же составом, с которым при Личке едва не взяли чемпионство - это лютый позор. Больше половины сезона мы терпели и тут появляется мнение, что мы хотим всë здесь и сейчас. Так до каких пор ещё терпеть надо было? До второго в истории вылета в первый дивизион???
Ответ Артем Пашнин
А в Ростове он сколько проработал? И чего добился? Сколько времени ему нужно было дать? 10 лет? 15? 20? Я бы ещё мог понять если бы была необходимость нарабатывать состав, но находиться на 10-м месте практически с таким же составом, с которым при Личке едва не взяли чемпионство - это лютый позор. Больше половины сезона мы терпели и тут появляется мнение, что мы хотим всë здесь и сейчас. Так до каких пор ещё терпеть надо было? До второго в истории вылета в первый дивизион???
Чтобы ответить на вопрос чего добился Карпин в Ростове достаточно сказать сколько раз Ростов в чемпионате финишировал в первой пятёрке и при каких тренерах это происходило. Ну а для тех, кто росфутболом начал интересоваться не вчера и даже не позавчера, всё просто : Карпин сделал из Ростова крепкого середняка. Такого ответа достаточно или надо расшифровать?
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Чтобы ответить на вопрос чего добился Карпин в Ростове достаточно сказать сколько раз Ростов в чемпионате финишировал в первой пятёрке и при каких тренерах это происходило. Ну а для тех, кто росфутболом начал интересоваться не вчера и даже не позавчера, всё просто : Карпин сделал из Ростова крепкого середняка. Такого ответа достаточно или надо расшифровать?
А, ну всë понятно. Сделать крепкого середняка из команды, которая при Бердыеве пробилась в Лигу чемпионов, и там уверенно прошла Андерлехт, разнесла Аякс и обыгрывала Баварию. Это конечно, уровень. И этот уровень подтвердился и в Динамо, которое, повторюсь, при Личке боролось за чемпионство и в первой пятёрке финишировало. Но Георгич сумел за большую часть сезона расположить эту же команду на 10-м месте, выдав за полгода 3 - 4 хорошие игры. Ничего разжевывать не надо
