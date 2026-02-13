  • Спортс
  • Алиссон о «Ливерпуле»: «Недовольны сезоном, но идет процесс реконструкции. Есть проблемы с травмами и психологические проблемы за пределами того, что может выдержать человек»
Алиссон о «Ливерпуле»: «Недовольны сезоном, но идет процесс реконструкции. Есть проблемы с травмами и психологические проблемы за пределами того, что может выдержать человек»

Алиссон: у «Ливерпуля» психологические проблемы после смерти Жоты.

Алиссон сообщил, что «Ливерпуль» проходит стадию «реконструкции».

«Наш сезон проходит намного, намного хуже ожидаемого, учитывая качество команды и уровень «Ливерпуля», мы это признаем, чувствуем и понимаем.

Но посмотрите: команда, которая выиграла АПЛ в прошлом сезоне, и команда, которая играет сейчас, – это совершенно разные команды, в том числе в плане характеристик. То есть это большой вызов уже только из-за смены игроков. А мы испытываем психологические проблемы, которые выходят за рамки того, что может выдержать человек. Каждый справляется по-своему. Мы потеряли товарища по команде, друга, к тому же есть проблемы с травмами.

Какие проблемы ни назови, мы уже столкнулись с большей их частью в этом сезоне. Но мы ни в коем случае не ищем оправданий. Стараемся делать все, что в наших силах.

Но мы видим изменения, видим, что команда прибавляет, есть такие знаки. Из-за этого люди немного нетерпеливы, они видят, что мы порой можем играть очень хорошо, но есть непостоянство. Однако это часть того процесса реконструкции, который выбрал «Ливерпуль».

«Ливерпуль» всегда должен побеждать, бороться за титул, ожидания – чемпионские. И мы вовсе не довольны нынешним сезоном и результатами. Однако мы понимаем, что мы в процессе реконструкции, и относимся к нему с уважением», – сказал вратарь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
