ЦСКА предложил 11 млн долларов за вингера сборной Уругвая Родригеса. «Америка» еще не ответила (Сесар Луис Мерло)

78

ЦСКА хочет подписать вингера сборной Уругвая.

ЦСКА заинтересован в подписании игрока сборной Уругвая.

Московский клуб предложил 11 миллионов долларов за трансфер вингера «Америки» Брайана Родригеса Браво, сообщает журналист Сесар Луис Мерло. Мексиканцы еще не ответили на это предложение.

Отмечается, что ранее «Бока Хуниорс» отклонила предложение армейцев о переходе Эксекиэля Себальоса.

На счету Родригеса 32 матча и 4 гола в составе сборной Уругвая. Подробную статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Super Deportivo
У нас там какой-то клад откопали или нам за Влашича деньги перевели? 😄
Ответ goodok
У нас там какой-то клад откопали или нам за Влашича деньги перевели? 😄
Сдача за Дивеева)
Ответ goodok
У нас там какой-то клад откопали или нам за Влашича деньги перевели? 😄
По ходу прорвало за все эти годы последние
Разбудите меня, лучшие времена Гинера вернулись?
Ответ Crusader1
Разбудите меня, лучшие времена Гинера вернулись?
Будем говорить,когда подпишут. Пока лишь слухи
Ответ Arnold Reality
Будем говорить,когда подпишут. Пока лишь слухи
+ до закрытия ТО в РПЛ осталось 2 дня. Вряд-ли успеют
Я понял, ЦСКА просто несколько лет вкладывали в биткоины, и вот наконец, все распродав, решили кутить на всю катушку))
Все что ЦСКА предлагает выше 2 миллионов все мимо, все что ниже, все в составе)
Ответ Михаил Алексеев
Все что ЦСКА предлагает выше 2 миллионов все мимо, все что ниже, все в составе)
Что за бред? За последний год кучу игроков набрали и дороже, и дешевле. Из них основным игроком был только Алвес, которого за 6 млн вроде брали
Утка, думаю. Агентские игры. И слишком дорого для ЦСКА, и прямая покупка в Мексике из-под санкций за такую нехилую сумму.
Ответ Танович
Утка, думаю. Агентские игры. И слишком дорого для ЦСКА, и прямая покупка в Мексике из-под санкций за такую нехилую сумму.
Так ЦСКА уже покупал игроков в Мексике. Подвязки совершить там трансфер скорее всего и остались, Давилу ведь и покупали, и продавали.
Ответ a2wai
Так ЦСКА уже покупал игроков в Мексике. Подвязки совершить там трансфер скорее всего и остались, Давилу ведь и покупали, и продавали.
Так в том-то и дело, что не покупал. Давила типа сам себя выкупил у Леона, но там сумма была в 2 раза меньше, и все было шито-крыто, Леон молчал и делал вид, что это Давила разбогател резко.
А тут прямо к клубу обращение, и он думает(!) согласиться или нет, то есть типа сам признаёт, что он получит доллары от клуба под амерскими же санкциями.
И ранее путь был хитрый - дирхамы и евро конвертировались где-то в Эмиратах друг в друга, в доллары из евро конвертировались в Венесуэле, а сейчас походу эту лавочку в Каракасе прикрыл Трамп.
Год огненной лошади, гулять так гулять, подумали в руководстве ЦСКА
Ответ Rudenzik
Год огненной лошади, гулять так гулять, подумали в руководстве ЦСКА
И то правда
Ответ Rudenzik
Год огненной лошади, гулять так гулять, подумали в руководстве ЦСКА
Наша лошадь в огне! =)
В этот клуб как раз и ушёл Давила, а заплатили за него или нет, пока неизвестно. Но тогда речь шла о 7,5 Евро плюс бонусы. То есть, если Мексиканцы так и не перевели бабки, то трансфер может быть очень даже реальным.
Судя по статистике, парень за последние два сезона вышел на очень приличный уровень забивает и отдает. Средний рейтинг за сезон 7,3, забил 8 голов и 5 голевых за 24 игры ( в прошлом году 9 голов и 8 голевых за 30 игр). Так что, не знаю, как там на счет 11 мультов (стоит он 6,5 ) но трансфер прям выглядит весьма реалистичным, и очень сильная конкуренция Глебову и Круговому.
Ответ akula_ka-50
В этот клуб как раз и ушёл Давила, а заплатили за него или нет, пока неизвестно. Но тогда речь шла о 7,5 Евро плюс бонусы. То есть, если Мексиканцы так и не перевели бабки, то трансфер может быть очень даже реальным. Судя по статистике, парень за последние два сезона вышел на очень приличный уровень забивает и отдает. Средний рейтинг за сезон 7,3, забил 8 голов и 5 голевых за 24 игры ( в прошлом году 9 голов и 8 голевых за 30 игр). Так что, не знаю, как там на счет 11 мультов (стоит он 6,5 ) но трансфер прям выглядит весьма реалистичным, и очень сильная конкуренция Глебову и Круговому.
Статистика и правда хорошая, но это чемп Мексики, риски того, что в рпл он будет крутить головой с открытым ртом, когда его будут откидывать от мяча (как почти все наши покупки с ЛатАмерики) , слишком большие. Он играл в сегунде в Испании 1 сезон, 16 игр, 1 передача. А в Мексике он прямо гол в 3 игры, не считая кучи передач.
Ответ Танович
Статистика и правда хорошая, но это чемп Мексики, риски того, что в рпл он будет крутить головой с открытым ртом, когда его будут откидывать от мяча (как почти все наши покупки с ЛатАмерики) , слишком большие. Он играл в сегунде в Испании 1 сезон, 16 игр, 1 передача. А в Мексике он прямо гол в 3 игры, не считая кучи передач.
Согласен, но справедливости ради, когда он играл в сегунде ему было 20 лет. Можно списать и на возраст чуток, а так, да, конечно, как он в целом приживется - загадка.
Любимый клуб Кремля теперь))
Что-то в последние дни слишком много трансферных слухов на покупку форвардов за 10+ лямов. То 12 лямов предложили за форварда Байи,с учётом бонусов,теперь вот 11 лямов. Если верить трансферной статистике ЦСКА за последнее время,мы конечно в плюсе,не помню точную сумму,мб кто-то уточнит,но там больше 10 лямов и трансфер такого рода мы себе можем позволить. Но как то не укладывается в голове политика партии. Какая-то резкая смена вектора трансферной политики происходит. Я такого давно не припомню... Мб всё таки появился тайный спонсор,о котором ещё летом говорили? Если так,то кто этот щедрый покровитель?! Дайте фанатам хоть какую-то информацию,намекните что-ли...
Ответ Серёга Соколов
Что-то в последние дни слишком много трансферных слухов на покупку форвардов за 10+ лямов. То 12 лямов предложили за форварда Байи,с учётом бонусов,теперь вот 11 лямов. Если верить трансферной статистике ЦСКА за последнее время,мы конечно в плюсе,не помню точную сумму,мб кто-то уточнит,но там больше 10 лямов и трансфер такого рода мы себе можем позволить. Но как то не укладывается в голове политика партии. Какая-то резкая смена вектора трансферной политики происходит. Я такого давно не припомню... Мб всё таки появился тайный спонсор,о котором ещё летом говорили? Если так,то кто этот щедрый покровитель?! Дайте фанатам хоть какую-то информацию,намекните что-ли...
Новым инвестором московского ЦСКА стал Алексей Репик, утверждает телеграм-канал МЯЧ RU, у которого более 70 тысяч подписчиков.

«Алексей Репик — новый инвестор ЦСКА. Трансфер Воронова — его сделка. По нашей информации, бизнесмен из рейтинга Forbes-2023 увеличил финансовое присутствие в московском клубе. ЦСКА, к слову, уже два года подряд поздравляет Алексея Евгеньевича с днем рождения в своем тг-канале.

По нашим данным, недавний переход Максима Воронова из «Урала» стал первой сделкой с участием Репика.
Ответ Серёга Соколов
Что-то в последние дни слишком много трансферных слухов на покупку форвардов за 10+ лямов. То 12 лямов предложили за форварда Байи,с учётом бонусов,теперь вот 11 лямов. Если верить трансферной статистике ЦСКА за последнее время,мы конечно в плюсе,не помню точную сумму,мб кто-то уточнит,но там больше 10 лямов и трансфер такого рода мы себе можем позволить. Но как то не укладывается в голове политика партии. Какая-то резкая смена вектора трансферной политики происходит. Я такого давно не припомню... Мб всё таки появился тайный спонсор,о котором ещё летом говорили? Если так,то кто этот щедрый покровитель?! Дайте фанатам хоть какую-то информацию,намекните что-ли...
Когда реально купят за 10+ млн, тогда и можно спрашивать. Ну или хотя бы когда Карпов об этом напишет - он реально знает, что в ЦСКА делают. А так латиносы болтать могут с целью просто повышения цены. Скажем, Гремио хочет купить игрока у Байо за 10 млн., а Байо в прессе сливает, что а вот сам ЦСКА предлагал 10 за него, мы отказали. Но вам за 11 согласны отдать, так и быть.
ЦСКА что-то знает? Как будто готовятся к еврокубкам)))
