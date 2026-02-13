ЦСКА предложил 11 млн долларов за вингера сборной Уругвая Родригеса. «Америка» еще не ответила (Сесар Луис Мерло)

ЦСКА хочет подписать вингера сборной Уругвая.

ЦСКА заинтересован в подписании игрока сборной Уругвая.

Московский клуб предложил 11 миллионов долларов за трансфер вингера «Америки» Брайана Родригеса Браво , сообщает журналист Сесар Луис Мерло. Мексиканцы еще не ответили на это предложение.

Отмечается, что ранее «Бока Хуниорс » отклонила предложение армейцев о переходе Эксекиэля Себальоса .

На счету Родригеса 32 матча и 4 гола в составе сборной Уругвая. Подробную статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь .