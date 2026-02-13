ЦСКА предложил 11 млн долларов за вингера сборной Уругвая Родригеса. «Америка» еще не ответила (Сесар Луис Мерло)
Московский клуб предложил 11 миллионов долларов за трансфер вингера «Америки» Брайана Родригеса Браво, сообщает журналист Сесар Луис Мерло. Мексиканцы еще не ответили на это предложение.
Отмечается, что ранее «Бока Хуниорс» отклонила предложение армейцев о переходе Эксекиэля Себальоса.
На счету Родригеса 32 матча и 4 гола в составе сборной Уругвая. Подробную статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Super Deportivo
А тут прямо к клубу обращение, и он думает(!) согласиться или нет, то есть типа сам признаёт, что он получит доллары от клуба под амерскими же санкциями.
И ранее путь был хитрый - дирхамы и евро конвертировались где-то в Эмиратах друг в друга, в доллары из евро конвертировались в Венесуэле, а сейчас походу эту лавочку в Каракасе прикрыл Трамп.
Судя по статистике, парень за последние два сезона вышел на очень приличный уровень забивает и отдает. Средний рейтинг за сезон 7,3, забил 8 голов и 5 голевых за 24 игры ( в прошлом году 9 голов и 8 голевых за 30 игр). Так что, не знаю, как там на счет 11 мультов (стоит он 6,5 ) но трансфер прям выглядит весьма реалистичным, и очень сильная конкуренция Глебову и Круговому.
«Алексей Репик — новый инвестор ЦСКА. Трансфер Воронова — его сделка. По нашей информации, бизнесмен из рейтинга Forbes-2023 увеличил финансовое присутствие в московском клубе. ЦСКА, к слову, уже два года подряд поздравляет Алексея Евгеньевича с днем рождения в своем тг-канале.
По нашим данным, недавний переход Максима Воронова из «Урала» стал первой сделкой с участием Репика.