Канисарес о «Реале»: «Нельзя бороться с УЕФА в одиночку, даже если вы самый титулованный клуб в мире. У них есть ракеты – так что вам нужны танки, а не дробовик»

Канисарес: даже самый титулованный клуб не может бороться с УЕФА в одиночку.

Бывший вратарь «Реала», «Валенсии» и сборной Испании Сантьяго Канисарес прокомментировал примирение мадридского клуба с УЕФА.

В среду «Мадрид » объявил о заключении соглашения с УЕФА и Ассоциацией европейских клубов «во благо европейского футбола», фактически выйдя из Суперлиги . Ранее проект покинула «Барселона».

«УЕФА – это явление, с которым мы должны жить, потому что, я думаю, он обладает большим авторитетом и большим высокомерием, такова реальность.

Чего вы не можете, так это бороться с ними в одиночку, даже если вы самый титулованный клуб в мире. Можно ли противостоять УЕФА? Да, но не с дробовиком, придется идти с танками, потому что у них есть ракеты», – сказал Канисарес.