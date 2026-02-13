  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Степашин о предложении Дегтярева не пускать в РФ спортсменов, сменивших гражданство: «Я не сторонник столь жестких мер. Рекомендовал бы министру активнее бороться за допуск к Олимпиаде»
7

Степашин о предложении Дегтярева не пускать в РФ спортсменов, сменивших гражданство: «Я не сторонник столь жестких мер. Рекомендовал бы министру активнее бороться за допуск к Олимпиаде»

Степашин о Дегтяреве: рекомендовал бы министру активнее бороться за допуск РФ.

Сергей Степашин прокомментировал предложение министра спорта России Михаила Дегтярева запретить российским спортсменам, сменившим гражданство, въезд в РФ.

– Сергей Вадимович, вы Олимпиаду смотрите?

– Я читаю спортивные газеты. Единственное, что, может быть, посмотрю, – это хоккейный финал. Я думаю, что, наверное, в финале будут играть американцы и канадцы.

– Министр спорта Михаил Дегтярев на днях заявил, что спортсменов, сменивших гражданство, не надо пускать обратно в Россию. Вы поддерживаете?

– Все зависит от мотивов. Если они сменили гражданство и ничего плохого не сказали о моей стране, ничего в этом зазорного не вижу. Я не сторонник столь жестких мер.

Другое дело – нам надо активнее бороться за то, чтобы на следующих Олимпийских играх – и зимних, и летних, я уже не говорю о футболе – мы обязательно участвовали. Вот этим бы я порекомендовал заняться министру спорта, – заявил член совета директоров «Динамо».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Комсомольская правда»
logoСергей Степашин
Политика
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoМихаил Дегтярев
logoДинамо Москва
logoолимпийский хоккейный турнир
logoОлимпиада-2026
logoСборная США по хоккею
logoпремьер-лига Россия
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Раз в год даже Степашин умные вещи говорит, чего не скажешь о нашем чудо министре
Адекватное мнение по поводу Дегтярева и Олимпиады в целом. Хоккейный финал - единственное смотрибельное событие на ней, ИМХО
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Адекватное мнение по поводу Дегтярева и Олимпиады в целом. Хоккейный финал - единственное смотрибельное событие на ней, ИМХО
у меня не было ожиданий от олимпиады. но как-то втянулся, спасибо ОККО. Много интересных соревнований , когда еще можно будет в такое удобное время посмотреть.
Чиновник существо обидчивое
Всё по полочкам. Но в финале пусть будут немцы.
На Олимпиаде правильно только финал смотреть можно.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Степашин о том, как не дал Бабаеву перейти в «Спартак»: «Дело техники. В том числе и ваш покорный слуга подключился. Очень долго с отцом говорил, с ним, с агентом»
13 февраля, 16:50
Степашин о Гусеве: «Везде говорим о том, чтобы дать шанс отечественным футболистам и тренерам. Вот мы в «Динамо» и даем»
23 декабря 2025, 12:06
Степашин об утверждении Гусева тренером «Динамо»: «Задача – взятие Кубка. Рассчитываю, что Газзаев будет ему помогать – договоренность есть»
23 декабря 2025, 10:48
Рекомендуем
Главные новости
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
33 минуты назад
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
42 минуты назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
53 минуты назад
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
сегодня, 22:11Фото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
сегодня, 22:10
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
сегодня, 22:01
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59Live
Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
сегодня, 21:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
16 минут назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
Рекомендуем