Степашин о предложении Дегтярева не пускать в РФ спортсменов, сменивших гражданство: «Я не сторонник столь жестких мер. Рекомендовал бы министру активнее бороться за допуск к Олимпиаде»

Степашин о Дегтяреве: рекомендовал бы министру активнее бороться за допуск РФ.

Сергей Степашин прокомментировал предложение министра спорта России Михаила Дегтярева запретить российским спортсменам, сменившим гражданство, въезд в РФ.

– Сергей Вадимович, вы Олимпиаду смотрите?

– Я читаю спортивные газеты. Единственное, что, может быть, посмотрю, – это хоккейный финал. Я думаю, что, наверное, в финале будут играть американцы и канадцы.

– Министр спорта Михаил Дегтярев на днях заявил, что спортсменов, сменивших гражданство, не надо пускать обратно в Россию. Вы поддерживаете?

– Все зависит от мотивов. Если они сменили гражданство и ничего плохого не сказали о моей стране, ничего в этом зазорного не вижу. Я не сторонник столь жестких мер.

Другое дело – нам надо активнее бороться за то, чтобы на следующих Олимпийских играх – и зимних, и летних, я уже не говорю о футболе – мы обязательно участвовали. Вот этим бы я порекомендовал заняться министру спорта, – заявил член совета директоров «Динамо ».