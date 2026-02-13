  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Нойер о том, что никто из вратарей, кроме Яшина, не выигрывал «Золотой мяч»: «Мы принимаем это, у нас нет ожиданий. Мало кто способен полностью понять нашу позицию»
30

Нойер о том, что никто из вратарей, кроме Яшина, не выигрывал «Золотой мяч»: «Мы принимаем это, у нас нет ожиданий. Мало кто способен полностью понять нашу позицию»

Мануэль Нойер: у вратарей нет ожиданий насчет «Золотого мяча».

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер высказался о том, получает ли его позиция должное признание от публики.

– Какой совет вы бы дали новому поколению вратарей?

– Будьте открыты для всего нового. Работайте над своими слабыми сторонами. Не говорите: «Я играю только правой ногой». Сегодня вы должны уметь играть обеими ногами.

Смело рискуйте, допускайте ошибки, это особенно важно для молодых игроков, чтобы набраться опыта. Вратарь – это замечательная профессия. Сегодня это даже более актуально, чем раньше.

– Как вы думаете, эта позиция получает достаточно признания?

– Трудно сказать. Я считаю, что ее долгое время недооценивали, но она приобретает все большее значение, потому что ее влияние на игру намного больше, чем считалось ранее.

– Считаете ли вы несправедливым, что только один вратарь, Лев Яшин, выиграл «Золотой мяч»?

– Да, но мы, вратари, принимаем это. На самом деле у нас нет никаких ожиданий по этому поводу.

Прежде всего, я думаю, что мало кто способен полностью понять позицию вратаря. Каждый думает, что понимает позицию полевого игрока. В случае с вратарем нужно быть в воротах, знать ситуации. Для этого требуется определенный опыт, – сказал Нойер. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
logoЛев Яшин
logoБавария
logoЗолотой мяч
logoМануэль Нойер
logoбундеслига Германия
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Нойер как раз был ближе всего к Золотому мячу. Но есть нюанс...
Ответ Геннадий Тёкин
Нойер как раз был ближе всего к Золотому мячу. Но есть нюанс...
Конечно есть, дали португальскому позорнику за вылет на ЧМ в группе с Главной и США, просто сюр какой-то:))
Ответ Геннадий Тёкин
Нойер как раз был ближе всего к Золотому мячу. Но есть нюанс...
в ХХ веке:

Кан — 2001(3), 2002(3)
Буффон — 2006(2)
Нойер — 2014(3)
Нойеру и Левандовскому должны были дать зм, обидно конечно
Никто не дал бы другим при наличии этих двух)))) даже если бы молодой Пеле играл, медийка решает все
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
33 минуты назад
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
42 минуты назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
53 минуты назад
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
сегодня, 22:11Фото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
сегодня, 22:10
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
сегодня, 22:01
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59Live
Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
сегодня, 21:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
16 минут назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
Рекомендуем