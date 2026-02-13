Нойер о том, что никто из вратарей, кроме Яшина, не выигрывал «Золотой мяч»: «Мы принимаем это, у нас нет ожиданий. Мало кто способен полностью понять нашу позицию»

Мануэль Нойер: у вратарей нет ожиданий насчет «Золотого мяча».

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер высказался о том, получает ли его позиция должное признание от публики.

– Какой совет вы бы дали новому поколению вратарей?

– Будьте открыты для всего нового. Работайте над своими слабыми сторонами. Не говорите: «Я играю только правой ногой». Сегодня вы должны уметь играть обеими ногами.

Смело рискуйте, допускайте ошибки, это особенно важно для молодых игроков, чтобы набраться опыта. Вратарь – это замечательная профессия. Сегодня это даже более актуально, чем раньше.

– Как вы думаете, эта позиция получает достаточно признания?

– Трудно сказать. Я считаю, что ее долгое время недооценивали, но она приобретает все большее значение, потому что ее влияние на игру намного больше, чем считалось ранее.

– Считаете ли вы несправедливым, что только один вратарь, Лев Яшин, выиграл «Золотой мяч»?

– Да, но мы, вратари, принимаем это. На самом деле у нас нет никаких ожиданий по этому поводу.

Прежде всего, я думаю, что мало кто способен полностью понять позицию вратаря. Каждый думает, что понимает позицию полевого игрока. В случае с вратарем нужно быть в воротах, знать ситуации. Для этого требуется определенный опыт, – сказал Нойер.