Нойер о том, что никто из вратарей, кроме Яшина, не выигрывал «Золотой мяч»: «Мы принимаем это, у нас нет ожиданий. Мало кто способен полностью понять нашу позицию»
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер высказался о том, получает ли его позиция должное признание от публики.
– Какой совет вы бы дали новому поколению вратарей?
– Будьте открыты для всего нового. Работайте над своими слабыми сторонами. Не говорите: «Я играю только правой ногой». Сегодня вы должны уметь играть обеими ногами.
Смело рискуйте, допускайте ошибки, это особенно важно для молодых игроков, чтобы набраться опыта. Вратарь – это замечательная профессия. Сегодня это даже более актуально, чем раньше.
– Как вы думаете, эта позиция получает достаточно признания?
– Трудно сказать. Я считаю, что ее долгое время недооценивали, но она приобретает все большее значение, потому что ее влияние на игру намного больше, чем считалось ранее.
– Считаете ли вы несправедливым, что только один вратарь, Лев Яшин, выиграл «Золотой мяч»?
– Да, но мы, вратари, принимаем это. На самом деле у нас нет никаких ожиданий по этому поводу.
Прежде всего, я думаю, что мало кто способен полностью понять позицию вратаря. Каждый думает, что понимает позицию полевого игрока. В случае с вратарем нужно быть в воротах, знать ситуации. Для этого требуется определенный опыт, – сказал Нойер.
Кан — 2001(3), 2002(3)
Буффон — 2006(2)
Нойер — 2014(3)