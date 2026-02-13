Горан Попов про Вендела: «Газзаев бы выгнал такого футболиста. Если бы мы в «Динамо» опоздали на час на тренировку, он бы оштрафовал на 50 000 долларов»

Горан Попов: Газзаев выгнал бы Вендела за опоздания.

Горан Попов считает, что Валерий Газзаев не стал бы мириться с опозданиями Вендела на сборы.

– Да, Вендел опаздывает, но он успевает восстановиться и сразу показывает хороший футбол. Такой у человека характер. Он считает, что может показывать максимум в любой момент, и тут нет разницы, пьет он или курит в отпуске. Опоздания – это плохо, но, если он забьет свои голы, никто и не вспомнит.

– Если бы вы опоздали на сборы к Валерию Газзаеву в киевское «Динамо» на 7 дней, что бы он сказал?

– Если бы мы опоздали на час на тренировку, он бы оштрафовал на 20–30 тысяч долларов, а может, и на все 50. Даже за 10-минутное опоздание он бы выписал штраф в 5–10 тысяч. За семидневное опоздание, думаю, он бы выписал такой же штраф, как и «Зенит ».

– И Газзаев ждал бы 7 дней?

– Вряд ли. Он бы выгнал такого футболиста.

– Какой у вас был максимальный штраф при Газзаеве?

– 10 тысяч долларов за то, что погуляли за три дня до игры. Он узнал, что перед матчем с «Литексом» в Болгарии мы гуляли, и в самолете сказал, что будет штраф 10 тысяч каждому, кто участвовал, а таких было 8–10 человек. Но когда мы там победили 2:0, поговорили с Газзаевым, и он простил нам этот штраф, – вспомнил бывший защитник «Динамо » Киев.