  Горан Попов про Вендела: «Газзаев бы выгнал такого футболиста. Если бы мы в «Динамо» опоздали на час на тренировку, он бы оштрафовал на 50 000 долларов»
Горан Попов про Вендела: «Газзаев бы выгнал такого футболиста. Если бы мы в «Динамо» опоздали на час на тренировку, он бы оштрафовал на 50 000 долларов»

Горан Попов считает, что Валерий Газзаев не стал бы мириться с опозданиями Вендела на сборы.

– Да, Вендел опаздывает, но он успевает восстановиться и сразу показывает хороший футбол. Такой у человека характер. Он считает, что может показывать максимум в любой момент, и тут нет разницы, пьет он или курит в отпуске. Опоздания – это плохо, но, если он забьет свои голы, никто и не вспомнит.

– Если бы вы опоздали на сборы к Валерию Газзаеву в киевское «Динамо» на 7 дней, что бы он сказал?

– Если бы мы опоздали на час на тренировку, он бы оштрафовал на 20–30 тысяч долларов, а может, и на все 50. Даже за 10-минутное опоздание он бы выписал штраф в 5–10 тысяч. За семидневное опоздание, думаю, он бы выписал такой же штраф, как и «Зенит».

– И Газзаев ждал бы 7 дней?

– Вряд ли. Он бы выгнал такого футболиста.

– Какой у вас был максимальный штраф при Газзаеве?

– 10 тысяч долларов за то, что погуляли за три дня до игры. Он узнал, что перед матчем с «Литексом» в Болгарии мы гуляли, и в самолете сказал, что будет штраф 10 тысяч каждому, кто участвовал, а таких было 8–10 человек. Но когда мы там победили 2:0, поговорили с Газзаевым, и он простил нам этот штраф, – вспомнил бывший защитник «Динамо» Киев.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рб помойка звонит македонцу который играл за Динамо Киев, что бы спросить про то что сделал бы Газзаев с Венделом, где вообще логика у таких журналистов?
Ответ Алексей Филиппов
Рб помойка звонит македонцу который играл за Динамо Киев, что бы спросить про то что сделал бы Газзаев с Венделом, где вообще логика у таких журналистов?
при том, что там был такой Вагнер который ездил карнавалить, затем приеду жал, извинялся перед бандюком и унижал Спартак в ближ туре
Ответ SMART789
при том, что там был такой Вагнер который ездил карнавалить, затем приеду жал, извинялся перед бандюком и унижал Спартак в ближ туре
смарт пишет про Спартак.
Отстаньте уже от Вендела. Он - художник, он так видит. Вагнер Лав в ЦСКА зарплату вообще не получал? Потому что судя по этому интервью, вся его зарплата должна была уходить на штрафы.
А за то, что опоздавший лучше всех в команде смотрится, остальных бы наказали полтинником?
Вагнер Лав конечно не так наглел, но дней на 10 то же пропадал. И не выгонялся.
Кабы ты ещё играл как пол Вендела...
так выгнал или такой же штраф?))
Ответ reddman
так выгнал или такой же штраф?))
Написано же, поговорили - и простил)
Вот за такие потуги Газаев и дошел до того, что команда объявила ему байкот. Его победная команда. В каком-то смысле чуть ли не его дети. Позорный конец.
Газзаев как истинный приспособленец нашел бы как его обелить
