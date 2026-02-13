«Ты кто? Тупица, идиот!» Ямаль оскорблял Молину во время игры «Атлетико» – «Барселона»

Ямаль оскорблял Молину во время игры «Атлетико» – «Барселона».

Ламин Ямаль оскорблял Науэля Молину во время матча «Атлетико» – «Барселона ».

Полуфинальный матч Кубка Испании завершился со счетом 4:0 в пользу мадридской команды.

Как передает TyC Sports, раздраженный вингер «Барселоны» в концовке игры вступил в перепалку с Марком Пубилем .

В их конфликит вмешался Молина, после чего Ямаль крикнул аргентинцу: «Ты кто? Ты кто? Тупица, идиот!» При этом Ламин активно жестикулировал.

Отмечается, что защитник «Атлетико » не стал усугублять ситуацию, и дальше эмоциональных высказываний не зашло.

