«Ты кто? Тупица, идиот!» Ямаль оскорблял Молину во время игры «Атлетико» – «Барселона»
Ямаль оскорблял Молину во время игры «Атлетико» – «Барселона».
Ламин Ямаль оскорблял Науэля Молину во время матча «Атлетико» – «Барселона».
Полуфинальный матч Кубка Испании завершился со счетом 4:0 в пользу мадридской команды.
Как передает TyC Sports, раздраженный вингер «Барселоны» в концовке игры вступил в перепалку с Марком Пубилем.
В их конфликит вмешался Молина, после чего Ямаль крикнул аргентинцу: «Ты кто? Ты кто? Тупица, идиот!» При этом Ламин активно жестикулировал.
Отмечается, что защитник «Атлетико» не стал усугублять ситуацию, и дальше эмоциональных высказываний не зашло.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: TyC Sports
59 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
причем если б это сделал Винисиус, то эту новость тут как минимум 5 раз опубликовали бы из разных источников
Один из самых неумных топ-футболистов, которых я видел. Который с ОГРОМНОЙ долей вероятности пойдет по стопам Стерлинга и Деле Алли.