  • «Ты кто? Тупица, идиот!» Ямаль оскорблял Молину во время игры «Атлетико» – «Барселона»
59

Полуфинальный матч Кубка Испании завершился со счетом 4:0 в пользу мадридской команды.

Как передает TyC Sports, раздраженный вингер «Барселоны» в концовке игры вступил в перепалку с Марком Пубилем.

В их конфликит вмешался Молина, после чего Ямаль крикнул аргентинцу: «Ты кто? Ты кто? Тупица, идиот!» При этом Ламин активно жестикулировал.

Отмечается, что защитник «Атлетико» не стал усугублять ситуацию, и дальше эмоциональных высказываний не зашло.

Ямаль снова молчит в топ-матче. Ни одного гола силачам

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: TyC Sports
59 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну вообще-то Молина чемпион мира по футболу, если что!
Ответ Alex.K71
Ну вообще-то Молина чемпион мира по футболу, если что!
Комментарий скрыт
Ответ Иван Никулин_1116720319
Комментарий скрыт
Я знаю, кто Ямаль - сам болельщик Барсы, но какой был смысл оскорблять Молину на поле, вместо того, чтобы своей игрой доказать, на что ты сам способен на поле, ну и наконец, научиться проигрывать с достоинством, а не путем бесполезного и некрасивого поведения)
До чего неприятный персонаж) Карвахаль был прав.
Ответ Kitay Fanat
До чего неприятный персонаж) Карвахаль был прав.
Комментарий скрыт
Типичное проявление ДНк Барселоны
Был бы это Винисиус вся Испания бы поносом исходила бы
Ответ Baito Iosip
Был бы это Винисиус вся Испания бы поносом исходила бы
100%
причем если б это сделал Винисиус, то эту новость тут как минимум 5 раз опубликовали бы из разных источников
Ответ Baito Iosip
Был бы это Винисиус вся Испания бы поносом исходила бы
Не только Испания , но и наш спортс.
ЗМ господину! Главное обводочки!! За них можно даже полное отсутствие борьбы в отборе простить ;)
Ну хоть как-то себя проявил в матче
Типичный Эбана, разве кто то удивлен?
ты кто? сколько ты получаешь?
Из уст Ямаля, у которого в голове опилки, это вдвойне смешно
Один из самых неумных топ-футболистов, которых я видел. Который с ОГРОМНОЙ долей вероятности пойдет по стопам Стерлинга и Деле Алли.
Ответ Vakhore
Из уст Ямаля, у которого в голове опилки, это вдвойне смешно Один из самых неумных топ-футболистов, которых я видел. Который с ОГРОМНОЙ долей вероятности пойдет по стопам Стерлинга и Деле Алли.
Но он то по талантлевей будет этих, ... -уместнее по стопам Неймара, хотя у Нея получилась довольно не плохая карьера, по сравнению с другими кайфариками.
Чемпион мира, вообще-то )))
Рекомендуем