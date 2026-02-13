Флик сказал футболистам «Барсы», что их игра против «Атлетико» в 1-м тайме была недостойна команды, борющейся за титулы. Тренер не увидел «духа, интенсивности и желания бороться»

Ханс-Дитер Флик раскритиковал игроков «Барсы» за разгром от «Атлетико».

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик жестко раскритиковал игроков за поражение от «Атлетико » в полуфинале Кубка Испании (0:4).

Как сообщает Mundo Deportivo, во время беседы перед сегодняшней тренировкой немецкий специалист сказал футболистам, что в первом тайме они выглядели «командой без духа, без интенсивности, без желания бороться» – в отличие от «Атлетико».

Кроме того, тренер заявил, что игра каталонцев в первой половине матча была недостойна команды, которая хочет выигрывать титулы и близка к выходу в финал турнира. Флик отметил, что не понимает, как игроки могли выйти без должного настроя на игру против соперника, который полностью выкладывается в борьбе за каждый мяч.

После этого он попросил игроков сосредоточиться на игре с «Жироной» в Ла Лиге и посоветовал им воспринимать поражение от «Атлетико» как урок.

Ответная игра «Барселоны» и «Атлетико» состоится 3 марта.