Флик сказал футболистам «Барсы», что их игра против «Атлетико» в 1-м тайме была недостойна команды, борющейся за титулы. Тренер не увидел «духа, интенсивности и желания бороться»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик жестко раскритиковал игроков за поражение от «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании (0:4).
Как сообщает Mundo Deportivo, во время беседы перед сегодняшней тренировкой немецкий специалист сказал футболистам, что в первом тайме они выглядели «командой без духа, без интенсивности, без желания бороться» – в отличие от «Атлетико».
Кроме того, тренер заявил, что игра каталонцев в первой половине матча была недостойна команды, которая хочет выигрывать титулы и близка к выходу в финал турнира. Флик отметил, что не понимает, как игроки могли выйти без должного настроя на игру против соперника, который полностью выкладывается в борьбе за каждый мяч.
После этого он попросил игроков сосредоточиться на игре с «Жироной» в Ла Лиге и посоветовал им воспринимать поражение от «Атлетико» как урок.
Ответная игра «Барселоны» и «Атлетико» состоится 3 марта.
Полузащита вся - полный провал. Ямаль - ноль, давно пора корону снять. Бальде - дуойка ) (с) вышел номер отбыть.
Флик прав в этой претензии к команде.
Касадо - это отдельная тема. Как показывает этот сезон, к сожалению, он ощутимо не дотягивает до уровня одноклубников. Лично у меня ощущение, что уже и не выйдет на ранее ожидаемый уровень.
Я вот прям ждал какого-то большого поражения от топ-клуба. Такое происходит с Барселоной часто, в январе это звери, а весной превращаются в котят, и такая тенденция раздражает уже не первый год. Набивают стату против команд середины и низа таблицы, и думают, что круто идут.
Именно в нужный отрезок всем кому не лень выбивали Барсу, уже столько раз опозориться успели - Бавария 12/13 и 19/20, Ювентус 16/17, ПСЖ 23/24 и 21/22, Айнтрахт 21/22, Рома 17/18, Ливерпуль 18/19, Атлетико 15/16.
Когда у команды появятся кохонес, чтобы не дрожать перед равными же себе соперниками. Барселона ни одной команде не уступает в классе, но надеюсь этот щелчок по носу будет поучительным, благо он произошел в Кубке Испании. Уже устаешь смотреть матчи весной, где игроки Барсы бараньими глазами смотрят, как другая команда играет в футбол.