  • Флик сказал футболистам «Барсы», что их игра против «Атлетико» в 1-м тайме была недостойна команды, борющейся за титулы. Тренер не увидел «духа, интенсивности и желания бороться»
Ханс-Дитер Флик раскритиковал игроков «Барсы» за разгром от «Атлетико».

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик жестко раскритиковал игроков за поражение от «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании (0:4).

Как сообщает Mundo Deportivo, во время беседы перед сегодняшней тренировкой немецкий специалист сказал футболистам, что в первом тайме они выглядели «командой без духа, без интенсивности, без желания бороться» – в отличие от «Атлетико».

Кроме того, тренер заявил, что игра каталонцев в первой половине матча была недостойна команды, которая хочет выигрывать титулы и близка к выходу в финал турнира. Флик отметил, что не понимает, как игроки могли выйти без должного настроя на игру против соперника, который полностью выкладывается в борьбе за каждый мяч. 

После этого он попросил игроков сосредоточиться на игре с «Жироной» в Ла Лиге и посоветовал им воспринимать поражение от «Атлетико» как урок. 

Ответная игра «Барселоны» и «Атлетико» состоится 3 марта.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
Игру увидел только сегодня в записи, был в дороге, но Флик прав, команда выглядела бесхребетным коллективом, а Атлетико делало всё, что хотело на поле! Возможно Барса просто слишком в себя поверила, да и мы все её перехвалили, надеюсь немец приведет их чувство и наведет порядок, а поражение пойдет им только на пользу и мы вновь увидим прежнюю Барсу, хотя отыграться с такого счета будет очень сложно в ответном матче!
Вот сейчас молодец. Уж лучше сейчас получить щелчок по носу, чем в ключевой отрезок весной. Думаю вчерашний матч станет отправкой точкой. По матчу с Жироной будет видно дальнейшие перспективы команды. Либо воспрянет духом, либо закопает сама себя
И правда, если б они бегали хотяб в половину от того как носился атлетико, игра бы другая была.
Многие пишут про плохую игру игроков, про плохое поле, странное судейство, но почему-то никто не упоминает, что с Барсой мог сыграть злую шутку её лёгкий календарь за последний месяц. Команда играла против Коппенгагена, Овьедо, Эльче, Альбасете, Мальорки - ребята почувствовали расслабон и катали в эконом-режиме, правда забыли что перед Атлетико из этого режима надо было выходить и играть нормально. Видимо, нехватка опыта у ребят.
Сам сперва отрядил Ольмо влево, а когда увидел, что атлеты просто разрывают фланг одинокого Бальде, спохватился. Но было уже поздно. Зато игроки виноваты, да.
Сам сперва отрядил Ольмо влево, а когда увидел, что атлеты просто разрывают фланг одинокого Бальде, спохватился. Но было уже поздно. Зато игроки виноваты, да.
А ты матч смотрел?) у игроков вообще не было желания, это было отчётливо видно
Сам сперва отрядил Ольмо влево, а когда увидел, что атлеты просто разрывают фланг одинокого Бальде, спохватился. Но было уже поздно. Зато игроки виноваты, да.
Опять экспертик пытается в АНАЛитику, но ничего не выходит. Ольмо слева поставили, потому что Фермин там вообще никакой, а Рафинья и Рэш на травмах. Кого ему туда ставить было вообще? Ты хоть думал бы прежде чем писать
Можно сколько угодно уместность тактики Флика на гостевую игру с матрасами обсуждать, но то что плюс-минус половина состава вышли откровенно сачковать было видно абсолютно очевидно. Удивляло, что и после пропущенных голов желание бороться никак не увеличилось.
Полузащита вся - полный провал. Ямаль - ноль, давно пора корону снять. Бальде - дуойка ) (с) вышел номер отбыть.
Флик прав в этой претензии к команде.
Но есть вещи, которые объективно не изменить - связка центральных защитников Гарсия - Кубарси совсем слабенькая, и может функционировать как надо только когда ВСЯ команда играет.
Касадо - это отдельная тема. Как показывает этот сезон, к сожалению, он ощутимо не дотягивает до уровня одноклубников. Лично у меня ощущение, что уже и не выйдет на ранее ожидаемый уровень.
Когда в СМИ выпускают статьи: «Барселона не проигрывает с октября, Ямал блистает и сегодня положил ножницами!», «Барселона идет на серии из 15 побед к ряду».

Я вот прям ждал какого-то большого поражения от топ-клуба. Такое происходит с Барселоной часто, в январе это звери, а весной превращаются в котят, и такая тенденция раздражает уже не первый год. Набивают стату против команд середины и низа таблицы, и думают, что круто идут.

Именно в нужный отрезок всем кому не лень выбивали Барсу, уже столько раз опозориться успели - Бавария 12/13 и 19/20, Ювентус 16/17, ПСЖ 23/24 и 21/22, Айнтрахт 21/22, Рома 17/18, Ливерпуль 18/19, Атлетико 15/16.

Когда у команды появятся кохонес, чтобы не дрожать перед равными же себе соперниками. Барселона ни одной команде не уступает в классе, но надеюсь этот щелчок по носу будет поучительным, благо он произошел в Кубке Испании. Уже устаешь смотреть матчи весной, где игроки Барсы бараньими глазами смотрят, как другая команда играет в футбол.
Главное, чтобы поражение пошло на пользу игрокам. Чтобы поняли, что их легко могут возить и надо выкладываться всегда полностью, иначе без структуры игры многие из них откатываются на свой базовый уровень. Спортивная злость не помешает точно
Нужна сыгранная связка цз, в этом сезоне одни эксперименты с центром защиты, не должно такого быть.
