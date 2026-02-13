Лаймер хочет зарабатывать 15 млн евро вместо 8 млн. Переговоры с «Баварией» о продлении контракта идут тяжело
«Бавария» и Лаймер обсуждают новый контракт.
Конрад Лаймер хочет договориться о почти двукратном повышении зарплаты.
Get German Football News со ссылкой на подкаст Bayern Insider от Bild сообщает, что переговоры полузащитника с «Баварией» о продлении контракта проходят тяжело.
Футболист сборной Австрии рассчитывает зарабатывать 15 млн евро в год. Сейчас ему платят 8 млн.
Подчеркивается, что вряд ли сторонам удастся добиться прогресса в переговорах в ближайшем будущем, но время еще есть: действующий договор рассчитан до 2027 года.
В этом сезоне Лаймер провел 17 игр в Бундеслиге и отдал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Get German Football News
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Думаю на 12 сойдутся
Я, будучи школьным учителем, после прочтения таких новостей подумываю прикупить на зп веревку и мыло )) если хватит
Кто этот Ляймер, что хочет зп ,-как условный Сане-Левандовский. Настолько хорошо!? Или настолько перспективен? Его хочет условный Сити- Реал!?
Он хоть то что сейчас получает, - отрабатывает!?
Если в зп не подвинется, то может получится продать 🤔
Лучше искать чуть моложе, ему 30 лет будет в 2027 г