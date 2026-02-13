  • Спортс
  • Лаймер хочет зарабатывать 15 млн евро вместо 8 млн. Переговоры с «Баварией» о продлении контракта идут тяжело
Лаймер хочет зарабатывать 15 млн евро вместо 8 млн. Переговоры с «Баварией» о продлении контракта идут тяжело

«Бавария» и Лаймер обсуждают новый контракт.

Конрад Лаймер хочет договориться о почти двукратном повышении зарплаты.

Get German Football News со ссылкой на подкаст Bayern Insider от Bild сообщает, что переговоры полузащитника с «Баварией» о продлении контракта проходят тяжело.

Футболист сборной Австрии рассчитывает зарабатывать 15 млн евро в год. Сейчас ему платят 8 млн.

Подчеркивается, что вряд ли сторонам удастся добиться прогресса в переговорах в ближайшем будущем, но время еще есть: действующий договор рассчитан до 2027 года.

В этом сезоне Лаймер провел 17 игр в Бундеслиге и отдал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Get German Football News
logoКонрад Лаймер
logoбундеслига Германия
logoБавария
23 комментария
Ну ты то куда.? Такие как Лаймер это рабочие лошадки и априори не могут получать столько сколько звёзды первой величины. Надо отпускать парня с богом. На его двухлетнюю зп Бавария в Бундеслиге найдёт игрока не хуже и с личкой в разы меньше.
Лаймер на все бабки отрабатывает свои деньги, сумма конечно не маленькая, но нужно учитывать и большие налоги в Германии
Думаю на 12 сойдутся
А я надеюсь, что его отпустят и купят кого-то более вменяемого. Смешно читать, что в клубе гегемоне рабочая лошадка достойна 15-ти мультов в год.
Что за сумасшедшие деньги…
Я, будучи школьным учителем, после прочтения таких новостей подумываю прикупить на зп веревку и мыло )) если хватит
А ты кредит возьми, тогда хватит.
А расплачиваться - родственникам потом?
15 млн с учетом подписного бонуса, он хочет зарабатывать больше 10 млн в год. Ну что сказать, он не игрок ротации, игрок основного состава, игрок важный и нужный. По уровню его работоспособности и его способности прессинговать соперников, найти ему замену будет очень тяжело. Больше 10 млн он точно заслуживает, хороший игрок который оставляет на поле всего себя. Так же нужно учитывать то, что Баварии он достался бесплатно, как свободный агент.
Лаймер хорош характером, очень работоспособный и самоотверженный, с хорошей скоростью, полезен в прессинге и при перехватах мяча. Но, при этом, и близко не на топовом уровне ни в атакующих, ни в защитных действиях. Без стабильного паса (среднего и дальнего), с огрехами в технике, с очень посредственными навесами, без устойчивых навыков в отборе и с частыми позиционными ошибками. Так что, останется - хорошо, нет так нет, не критично, уж точно. Мне больше жаль ухода Горецки, почему того же Гнабри с лёгкостью продлили, а Горецке не предложили даже контракта с понижением. Обидно, баварский по духу игрок.
Да вообще не понял в каком моменте Леон в опалу попал. Его сейчас свободным агентом с руками оторвут
Слежу за Баварией, но не так уж прям...
Кто этот Ляймер, что хочет зп ,-как условный Сане-Левандовский. Настолько хорошо!? Или настолько перспективен? Его хочет условный Сити- Реал!?
Он хоть то что сейчас получает, - отрабатывает!?
Игрок старта, а по зп лишь 13-й в команде
Восьмерку вполне отрабатывает, но 15 просит неадекватно конечно.
За 15 лучше не продлевать. Возраст уже у него да контракт до 27 года, всегда можно решиться в последний момент продлить
Игрок хороший. Стоит 32 млн сейчас.
Если в зп не подвинется, то может получится продать 🤔
Лучше искать чуть моложе, ему 30 лет будет в 2027 г
Комментарий удален пользователем
Он там уже давно памятник в воротах.
ламер конечно отрабатывает, но иногда такую дичь творит
