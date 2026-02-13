Лаймер хочет зарабатывать 15 млн евро вместо 8 млн. Переговоры с «Баварией» о продлении контракта идут тяжело

«Бавария» и Лаймер обсуждают новый контракт.

Конрад Лаймер хочет договориться о почти двукратном повышении зарплаты.

Get German Football News со ссылкой на подкаст Bayern Insider от Bild сообщает, что переговоры полузащитника с «Баварией» о продлении контракта проходят тяжело.

Футболист сборной Австрии рассчитывает зарабатывать 15 млн евро в год. Сейчас ему платят 8 млн.

Подчеркивается, что вряд ли сторонам удастся добиться прогресса в переговорах в ближайшем будущем, но время еще есть: действующий договор рассчитан до 2027 года.

В этом сезоне Лаймер провел 17 игр в Бундеслиге и отдал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .