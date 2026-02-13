В агентстве Мендеша отказались от Тюкавина, заявил Заварзин: «Они шарахаются от российского рынка, даже о деньгах не спрашивали. Статус изгоя дает отрицательный фактор»
Заварзин: агентству Мендеша предлагали Тюкавина, но они шарахаются от россиян.
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин рассказал, что в агентстве Жорже Мендеша отказались от нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.
«Российское происхождение не слишком положительно показывает себя в Европе. Я это ощущаю, когда бываю там – счета закрывают. В Испании можно иметь на счету не более 100 тысяч евро в год. Остальное – куда хочешь, туда и девай.
Я лично знаком с Жорже Мендешем, а в его агентстве работает такая Наташа Куроедова, мы разговаривали. Им предлагали Тюкавина, но они шарахаются от российского рынка. Конкретно в прошлом году Мендешу предлагали Тюкавина. Они сказали, что даже разговаривать на эту тему не будут, даже о деньгах не спрашивали. Статус изгоя дает отрицательный фактор», – сказал Заварзин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Господи, какая чушь. Просто агенство Мендеша - прагматики. И никакой статус "изгоя" тут ни при чём. Тюкавин по европейским меркам мёртвый, особенно после травмы. И в свои 23 он объективно не разрывает, и не видно предпосылок за счет чего он вдруг сможет сильно прибавить. А таких как он там - пятой точкой жуй. Хорош строить иллюзии.
Чушь. Деньги не пахнут. Зааарзин просто по себе судит. Заварзин как "неуловимый Джо" который нахрен никому не нужен.🤣
Проблема у человека нельзя больше 100 тыс хранить на счету в Испании))
Все проще, не хотят с нашими паспортистами связываться - уровень не тот
Может дело в том, что Тюкавин это надутый герой? Никаких особых голевых подвигов даже в РПЛ у него нет, огромная личка, трансферная стоимость и нулевой опыт на уровне Европы? Зачем им заниматься игроком, который из РПЛ никогда не уйдёт.
Если Заварзин считает себя изгоем-то это кринж
Вот если бы Тюкавин бегал и забивал как Мбаппе или финтил под насваем и пасы раздавал, как Ямаль, Мендеш бы вообще в паспорт не смотрел. А что Тюкавин? Он после травмы даже не форму не набрал, о чем речь?
Когда начинали 4 года назад, то не думали ни о каких футболистах, хоккеистах, лыжниках и прочая, и прочая...
Начинать бы пришлось рано или поздно, иначе началось бы с другой стороны. После 2014 это было предначертано.
Это вам бабка нашептала?🤦
Скажу так, Тюкавим Ямалем никогда не был. До травмы на уровне РПЛ был вполне добротный игрок, но не более. После травмы пока что даже к тому своему уровню не приблизился. Так почему им должны интересоваться зарубежные агенства?
