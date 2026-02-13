  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • В агентстве Мендеша отказались от Тюкавина, заявил Заварзин: «Они шарахаются от российского рынка, даже о деньгах не спрашивали. Статус изгоя дает отрицательный фактор»
14

В агентстве Мендеша отказались от Тюкавина, заявил Заварзин: «Они шарахаются от российского рынка, даже о деньгах не спрашивали. Статус изгоя дает отрицательный фактор»

Заварзин: агентству Мендеша предлагали Тюкавина, но они шарахаются от россиян.

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин рассказал, что в агентстве Жорже Мендеша отказались от нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Российское происхождение не слишком положительно показывает себя в Европе. Я это ощущаю, когда бываю там – счета закрывают. В Испании можно иметь на счету не более 100 тысяч евро в год. Остальное – куда хочешь, туда и девай.

Я лично знаком с Жорже Мендешем, а в его агентстве работает такая Наташа Куроедова, мы разговаривали. Им предлагали Тюкавина, но они шарахаются от российского рынка. Конкретно в прошлом году Мендешу предлагали Тюкавина. Они сказали, что даже разговаривать на эту тему не будут, даже о деньгах не спрашивали. Статус изгоя дает отрицательный фактор», – сказал Заварзин.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
logoКонстантин Тюкавин
Юрий Заварзин
logoЖорже Мендеш
logoДинамо Москва
агенты
logoпремьер-лига Россия
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Господи, какая чушь. Просто агенство Мендеша - прагматики. И никакой статус "изгоя" тут ни при чём. Тюкавин по европейским меркам мёртвый, особенно после травмы. И в свои 23 он объективно не разрывает, и не видно предпосылок за счет чего он вдруг сможет сильно прибавить. А таких как он там - пятой точкой жуй. Хорош строить иллюзии.
Чушь. Деньги не пахнут. Зааарзин просто по себе судит. Заварзин как "неуловимый Джо" который нахрен никому не нужен.🤣
Проблема у человека нельзя больше 100 тыс хранить на счету в Испании))
Все проще, не хотят с нашими паспортистами связываться - уровень не тот
Может дело в том, что Тюкавин это надутый герой? Никаких особых голевых подвигов даже в РПЛ у него нет, огромная личка, трансферная стоимость и нулевой опыт на уровне Европы? Зачем им заниматься игроком, который из РПЛ никогда не уйдёт.
Если Заварзин считает себя изгоем-то это кринж
Вот если бы Тюкавин бегал и забивал как Мбаппе или финтил под насваем и пасы раздавал, как Ямаль, Мендеш бы вообще в паспорт не смотрел. А что Тюкавин? Он после травмы даже не форму не набрал, о чем речь?
Когда начинали 4 года назад, то не думали ни о каких футболистах, хоккеистах, лыжниках и прочая, и прочая...
Ответ valderoma
Когда начинали 4 года назад, то не думали ни о каких футболистах, хоккеистах, лыжниках и прочая, и прочая...
Начинать бы пришлось рано или поздно, иначе началось бы с другой стороны. После 2014 это было предначертано.
Ответ mascinista
Начинать бы пришлось рано или поздно, иначе началось бы с другой стороны. После 2014 это было предначертано.
Это вам бабка нашептала?🤦
Скажу так, Тюкавим Ямалем никогда не был. До травмы на уровне РПЛ был вполне добротный игрок, но не более. После травмы пока что даже к тому своему уровню не приблизился. Так почему им должны интересоваться зарубежные агенства?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
32 минуты назад
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
41 минуту назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
52 минуты назад
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
сегодня, 22:11Фото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
сегодня, 22:10
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
сегодня, 22:01
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59Live
Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
сегодня, 21:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
15 минут назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
Рекомендуем