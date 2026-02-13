Степашин о том, как не дал Бабаеву перейти в «Спартак»: «Дело техники. В том числе и ваш покорный слуга подключился. Очень долго с отцом говорил, с ним, с агентом»

Сергей Степашин: удержать Бабаева в «Динамо» было делом техники.

Сергей Степашин объяснил, как удалось сохранить Ульви Бабаева в «Динамо».

– Нападающий Ульви Бабаев хотел уходить в «Спартак». Как удержали?

– Дело техники. В том числе и ваш покорный слуга подключился.

– То есть за руки, под руки?

– Нет, я с отцом поговорил, очень долго, и с ним, да и даже с агентом… Я вообще с агентами не общаюсь, но первый раз пришлось сделать именно так.

Правда, он получил небольшую травму, Баринов ему нанес зачем-то, грубовато играл. Но талантливый мальчик. Ну, не мальчик – ему уже 21 год. В 21 год я уже лейтенантом был. Он сам везде говорит, что «Динамо» – это его команда. Дай бог, – сказал член совета директоров «Динамо».

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Поручение Степашина, чтобы Бабаев не переходил в «Спартак» и остался, выполнено. У нас было не так много вариантов, Степашин был вовлечен в ситуацию»