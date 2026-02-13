  • Спортс
  • Степашин о том, как не дал Бабаеву перейти в «Спартак»: «Дело техники. В том числе и ваш покорный слуга подключился. Очень долго с отцом говорил, с ним, с агентом»
17

Степашин о том, как не дал Бабаеву перейти в «Спартак»: «Дело техники. В том числе и ваш покорный слуга подключился. Очень долго с отцом говорил, с ним, с агентом»

Сергей Степашин: удержать Бабаева в «Динамо» было делом техники.

Сергей Степашин объяснил, как удалось сохранить Ульви Бабаева в «Динамо».

– Нападающий Ульви Бабаев хотел уходить в «Спартак». Как удержали?

– Дело техники. В том числе и ваш покорный слуга подключился.

– То есть за руки, под руки?

– Нет, я с отцом поговорил, очень долго, и с ним, да и даже с агентом… Я вообще с агентами не общаюсь, но первый раз пришлось сделать именно так.

Правда, он получил небольшую травму, Баринов ему нанес зачем-то, грубовато играл. Но талантливый мальчик. Ну, не мальчик – ему уже 21 год. В 21 год я уже лейтенантом был. Он сам везде говорит, что «Динамо» – это его команда. Дай бог, – сказал член совета директоров «Динамо».

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Поручение Степашина, чтобы Бабаев не переходил в «Спартак» и остался, выполнено. У нас было не так много вариантов, Степашин был вовлечен в ситуацию»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Комсомольская правда»
17 комментариев
В 21 лейтенантом был любой, окончивший военное училище.
Ответ Строган Колянов
В 21 лейтенантом был любой, окончивший военное училище.
или военную кафедру
Ответ Тренерские конспекты Бормана
или военную кафедру
Почему вселился. Он у него и был. Просто сейчас осмелился проявить. Вот этим, к примеру, и отличается Лавров от всяких там степашек ментовских
Болельщики Спартака выражают искреннюю благодарность Степашину за не состоявшийся трансфер!
В Степашина вселился дух Берии)
Носятся с Бабаевым как с писаной торбой. А чего он показад? Пару игр на Кубок,где все полудублем играют? И что,звездеть с этого?
Мне кажется,он раздут и переоценен.
Ответ Олег Королев_1116263347
Носятся с Бабаевым как с писаной торбой. А чего он показад? Пару игр на Кубок,где все полудублем играют? И что,звездеть с этого? Мне кажется,он раздут и переоценен.
Скоростенка есть, нацеленность на ворота тоже...для нынешнего поколения футболистиков это уже что то
Ответ Вэлс
Скоростенка есть, нацеленность на ворота тоже...для нынешнего поколения футболистиков это уже что то
Ну вот и посмотрим, где этот бабайка окажется... Уверен, через год-два, о нём никто и не вспомнит
Кто то верит в эту брехню что его Спартак хотел взять 😁 😁 😁 😁 😁
У Степашина буква "Я" самая любимая. Любое интервью достаточно глянуть
Кому интересно слышать этот позор???
А кто сказал, что Спартак хотел его. Это сам бабай придумал
Как человек себя чувствует так и говорит о себе.
