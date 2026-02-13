Канчельскис про «МЮ»: «Шансы были у Сульшера, Моуринью, ван Гала – почему бы не дать и Кэррику? Ребята хорошо идут, молодцы. Должны попасть в топ-4 и ЛЧ»

Канчельскис о Кэррике: хорошо идут молодцы, почему не дать шанс?.

Андрей Канчельскис считает, что Майкла Кэррика можно оставить на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед » на следующий сезон.

– Команда должна занять место в топ-4 таблицы АПЛ и попасть в Лигу чемпионов. Сейчас ребята хорошо идут, молодцы. Надо закрепиться в четверке. Это самая главная задача.

– Оставлять ли Кэррика на полноценной основе?

– Давайте дождемся конца чемпионата. Но, думаю, шанс все-таки нужно дать. Шансы были у многих: Сульшер, Моуринью , ван Гал. Почему бы его не дать и Кэррику? – сказал бывший полузащитник манкунианцев.