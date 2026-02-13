Канчельскис про «МЮ»: «Шансы были у Сульшера, Моуринью, ван Гала – почему бы не дать и Кэррику? Ребята хорошо идут, молодцы. Должны попасть в топ-4 и ЛЧ»
Канчельскис о Кэррике: хорошо идут молодцы, почему не дать шанс?.
Андрей Канчельскис считает, что Майкла Кэррика можно оставить на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон.
– Команда должна занять место в топ-4 таблицы АПЛ и попасть в Лигу чемпионов. Сейчас ребята хорошо идут, молодцы. Надо закрепиться в четверке. Это самая главная задача.
– Оставлять ли Кэррика на полноценной основе?
– Давайте дождемся конца чемпионата. Но, думаю, шанс все-таки нужно дать. Шансы были у многих: Сульшер, Моуринью, ван Гал. Почему бы его не дать и Кэррику? – сказал бывший полузащитник манкунианцев.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
