Линекер о словах Рэтклиффа про иммигрантов: «Лицемерие, он сам экономический мигрант – живет в Монако и уклоняется от налогов. Можешь возмущаться, но хотя бы вноси вклад в наше общество»

Гари Линекер: слова Рэтклиффа – лицемерие.

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на слова Джима Рэтклиффа про мигрантов.

«Джим Рэтклифф сделал некоторые заявления в интервью. Он сказал: «Великобритания колонизирована иммигрантами, которые истощают ресурсы государства. Невозможно иметь экономику, где девять миллионов человек получают пособия, при этом наблюдается огромный приток иммигрантов. Великобритания колонизирована иммигрантами, разве не так? Население страны в 2020 году составляло 58 миллионов, а сейчас – 70 миллионов».

«Очевидно, это не так. По оценкам Управления национальной статистики, население Великобритании в середине 2020 года составляло 67 миллионов человек, в середине 2024 года – 70 млн.

Владельцы футбольных клубов – миллиардеры. Они часто пытаются разделить нас. Я смотрел [это интервью], и... на самом деле, это лицемерие. Он сам мигрант. Экономический мигрант – он живет в Монако. Можешь возмущаться сколько хочешь, но хотя бы будь здесь, плати налоги и вноси вклад в наше общество.

Я бы сказал, многие из этих иммигрантов, которые приезжают, вносят огромный вклад, и факты показывают это в плане доходов и уплаченных налогов. В то время как Джим там, в Монако, делает все возможное, чтобы избежать уплаты налогов, я полагаю.

Ты один из владельцев «Манчестер Юнайтед », клуба, в котором много игроков из-за рубежа. Устраивает ли его то, что про колонизацию иммигрантами говорит он, белый человек, живущий за границей, а не темнокожий? Я не знаю, только он может ответить на этот вопрос.

Многие из моих друзей, которые болеют за «Юнайтед», говорили примерно то же, что я сейчас говорю, они очень разочарованы. Посмотрите на историю о том, как Амад Диалло оказался здесь. Поэтому меня очень беспокоит, что владелец футбольного клуба может говорить подобные вещи. В любом случае мы будем двигаться дальше», – сказал Линекер.