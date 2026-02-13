  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Линекер о словах Рэтклиффа про иммигрантов: «Лицемерие, он сам экономический мигрант – живет в Монако и уклоняется от налогов. Можешь возмущаться, но хотя бы вноси вклад в наше общество»
62

Линекер о словах Рэтклиффа про иммигрантов: «Лицемерие, он сам экономический мигрант – живет в Монако и уклоняется от налогов. Можешь возмущаться, но хотя бы вноси вклад в наше общество»

Гари Линекер: слова Рэтклиффа – лицемерие.

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на слова Джима Рэтклиффа про мигрантов. 

«Джим Рэтклифф сделал некоторые заявления в интервью. Он сказал: «Великобритания колонизирована иммигрантами, которые истощают ресурсы государства. Невозможно иметь экономику, где девять миллионов человек получают пособия, при этом наблюдается огромный приток иммигрантов. Великобритания колонизирована иммигрантами, разве не так? Население страны в 2020 году составляло 58 миллионов, а сейчас – 70 миллионов». 

«Очевидно, это не так. По оценкам Управления национальной статистики, население Великобритании в середине 2020 года составляло 67 миллионов человек, в середине 2024 года – 70 млн.

Владельцы футбольных клубов – миллиардеры. Они часто пытаются разделить нас. Я смотрел [это интервью], и... на самом деле, это лицемерие. Он сам мигрант. Экономический мигрант – он живет в Монако. Можешь возмущаться сколько хочешь, но хотя бы будь здесь, плати налоги и вноси вклад в наше общество. 

Я бы сказал, многие из этих иммигрантов, которые приезжают, вносят огромный вклад, и факты показывают это в плане доходов и уплаченных налогов. В то время как Джим там, в Монако, делает все возможное, чтобы избежать уплаты налогов, я полагаю.

Ты один из владельцев «Манчестер Юнайтед», клуба, в котором много игроков из-за рубежа. Устраивает ли его то, что про колонизацию иммигрантами говорит он, белый человек, живущий за границей, а не темнокожий? Я не знаю, только он может ответить на этот вопрос. 

Многие из моих друзей, которые болеют за «Юнайтед», говорили примерно то же, что я сейчас говорю, они очень разочарованы. Посмотрите на историю о том, как Амад Диалло оказался здесь. Поэтому меня очень беспокоит, что владелец футбольного клуба может говорить подобные вещи. В любом случае мы будем двигаться дальше», – сказал Линекер.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: подкаст The Rest Is Football
logoМанчестер Юнайтед
Джим Рэтклифф
logoпремьер-лига Англия
logoГари Линекер
logoАмад Диалло
62 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
накинулись на человека как будто он расист какой-то. Хотя он вроде не сказал ничего против мигрантов как таковых. Он просто возмущался теми, кто приезжает, не работает и получает пособия. Футболисты МЮ, которых ему постоянно в пример ставят, работают, получают деньги и платят налоги. Против таких мигрантов никто против не будет. А если ты приезжаешь только за чужой счет жить, заниматься криминалом и устраивать беспорядки, то зачем такие мигранты нужны?
Ответ korysh
накинулись на человека как будто он расист какой-то. Хотя он вроде не сказал ничего против мигрантов как таковых. Он просто возмущался теми, кто приезжает, не работает и получает пособия. Футболисты МЮ, которых ему постоянно в пример ставят, работают, получают деньги и платят налоги. Против таких мигрантов никто против не будет. А если ты приезжаешь только за чужой счет жить, заниматься криминалом и устраивать беспорядки, то зачем такие мигранты нужны?
Комментарий скрыт
Ответ korysh
накинулись на человека как будто он расист какой-то. Хотя он вроде не сказал ничего против мигрантов как таковых. Он просто возмущался теми, кто приезжает, не работает и получает пособия. Футболисты МЮ, которых ему постоянно в пример ставят, работают, получают деньги и платят налоги. Против таких мигрантов никто против не будет. А если ты приезжаешь только за чужой счет жить, заниматься криминалом и устраивать беспорядки, то зачем такие мигранты нужны?
Комментарий скрыт
Они словно специально игнорируют слова Рэдклиффа про людей, сидящих именно на пособии. Причём тут сам бизнесмен и футболисты-миллионеры, которые работают?
Ответ Vlad Fedin
Они словно специально игнорируют слова Рэдклиффа про людей, сидящих именно на пособии. Причём тут сам бизнесмен и футболисты-миллионеры, которые работают?
Как и потребители инфомусора игнорируют откровенное вранье и передергивание фактов Рэтклиффов.
Линенкер просто напомнил, что еать разные мигранты.
Ответ Ludas
Как и потребители инфомусора игнорируют откровенное вранье и передергивание фактов Рэтклиффов. Линенкер просто напомнил, что еать разные мигранты.
Мигранты конечно же есть разные, но Джим имел ввиду именно тех кто сидит на пособиях. Эту простую истину поняли все те кто умеет считать до 10-ти и кто читал букварь.
Монако принимает только мигрантов, у которых €500000 и выше на банковском счету.
И это лишь одно из требований.
Не сомневаюсь, что нелицемер Линекер, конечно же живёт не в фешенебельном районе, а среди пакистанских и негритянских мигрантов
Линекер левак и фрипалестайн, желаю ему сполна вкусить то, что он рекламирует
Ответ Superkenguroo
Линекер левак и фрипалестайн, желаю ему сполна вкусить то, что он рекламирует
Первый же и уедет. А потом скажет английские нацисты виноваты
Вместо левацких рассуждений о мигрантах, Линекер мог бы использовать влияние для продвижения Эниолы Алуко!!! а то она уже с Райтом по его поводу разосралась
Меня умиляет как они умудряются раз за разом переводить стрелки на самого Рэтклиффа, игнорируя суть сказанного им.
Ответ Евгений Сидоров
Меня умиляет как они умудряются раз за разом переводить стрелки на самого Рэтклиффа, игнорируя суть сказанного им.
А потому что по сути сказать нечего. Тут классический метод демагогии: критика не тезисов, а самой персоны, вцсказавшей их
Ответ Евгений Сидоров
Меня умиляет как они умудряются раз за разом переводить стрелки на самого Рэтклиффа, игнорируя суть сказанного им.
Буржуй получающий деньги за то, что он есть, недоволен тем, что ещё кто-то что-то получает, вместо того, чтобы работать на него за то, чтобы есть. А сам стране ничего не даёт, он же не быдло какое-то.
Замените Рэтклиффа на любого российского богатея с офшорами, посмотрел бы я здесь на комментарии.
Так может он потому так и делает, потому что не хочет, чтобы его налоги шли на:
- безработных нарколыг
- безработных мигрантов, которые плоядся как кролики
- ЛГБТ-инструкторов
- Зеленых активистов и прочих радфемок?
"Можешь возмущаться сколько хочешь, но хотя бы будь здесь, плати налоги и вноси вклад в наше общество."

То бишь налоги взымаются за право только впустую повозмущаться, но не за право бороться за реальные изменения? Что ему это "общество" даёт взамен? Если вы таки отбираете у него страну, в которой родился и которую он знал в 20 веке, то что он вам должен? Только то, что прямо или опосредованно платит сейчас? Вроде так?
Ну и правильно делает. Он ведь это и имел ввиду. Не хочет кормить своими налогами 9 миллионов мигрантов сидящих на пособиях.
Ответ Amalfitano
Ну и правильно делает. Он ведь это и имел ввиду. Не хочет кормить своими налогами 9 миллионов мигрантов сидящих на пособиях.
По логике, возмущаться он был бы вправе, как раз, если бы платил эти самые налоги. Вот тогда спич, что его деньги идут на содержание всяких темненьких и смугленьких бездельников, выглядел бы логично. Ну а так, получается, он возмущается тем, как чужие деньги распределяются.
Ответ Kibaw
По логике, возмущаться он был бы вправе, как раз, если бы платил эти самые налоги. Вот тогда спич, что его деньги идут на содержание всяких темненьких и смугленьких бездельников, выглядел бы логично. Ну а так, получается, он возмущается тем, как чужие деньги распределяются.
Так он британский подданный, один богатейших людей АНГЛИИ. Куда по твоему идут его налоги?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
32 минуты назад
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
41 минуту назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
52 минуты назад
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
сегодня, 22:11Фото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
сегодня, 22:10
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
сегодня, 22:01
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59Live
Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
сегодня, 21:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
15 минут назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
Рекомендуем