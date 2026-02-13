  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Выставка «Зенит 💙 Петербург. 100 лет вместе» победила на премии «Петербург будущего». Боярский вручил награду Зырянову
Фото
19

Выставка «Зенит 💙 Петербург. 100 лет вместе» победила на премии «Петербург будущего». Боярский вручил награду Зырянову

Выставка «Зенита» отмечена на премии «Петербург будущего».

Выставка «Зенит 💙 Петербург. 100 лет вместе» от команды «Зенит» и бюро Planet9 победила в категории «Футбольная выставка-блокбастер» премии «Петербург будущего».

«Девять лет подряд в феврале редакция «Собака.ru» вручает премию «Петербург будущего». Каждый год мы отмечаем авторов ярких и значимых проектов в урбанистике, архитектуре, редевелопменте, музейном деле и реставрации, благотворительности и социальной сфере», – говорится в описании.

Награду от лица «Зенита» получил председатель правления клуба Константин Зырянов. Приз ему вручил народный артист РСФСР и болельщик петербуржцев Михаил Боярский.

«Уникальный выставочный проект «Зенит 💙 Петербург. 100 лет вместе» увидел свет в мае 2025 года и был посвящен юбилею клуба, а также неразрывной связи сине-бело-голубых с родным городом. Экспозиция завершила свою работу в январе 2026-го – за время работы выставку увидели сотни тысяч петербуржцев и гостей города», – сообщили в «Зените».

Фото: t.me/fczenit

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Собака.ru»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoМихаил Боярский
logoКонстантин Зырянов
рейтинги
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В Питере время остановилось. Зенит и город уже третий год как 100 лет вместе.
Это просто смех
Чтоб вы понимали, данная выставка проходила в Севкабеле, напротив неё была выставка посвящённая группе Кино, там ПОСТОЯННО очереди человек по 15, на зенитовскую выставку от силы очередь из 3 человек
Такая выставка могла победить, только если она была единственным номинантом в данной категории, что странно, ибо я не поверю в жизни, что в СПБ нет других футбольных выставок, но зато Миллер и ко себя потешить смогут
Ответ r0manaraslanov@yandex.ru
Это просто смех Чтоб вы понимали, данная выставка проходила в Севкабеле, напротив неё была выставка посвящённая группе Кино, там ПОСТОЯННО очереди человек по 15, на зенитовскую выставку от силы очередь из 3 человек Такая выставка могла победить, только если она была единственным номинантом в данной категории, что странно, ибо я не поверю в жизни, что в СПБ нет других футбольных выставок, но зато Миллер и ко себя потешить смогут
Я вот тоже об этом подумал. Выставка Кино уже года полтора идёт и постоянно собирает зрителей. Это ли не показатель успешности! Вроде бы логично, что именно она должна была победить.
Ответ r0manaraslanov@yandex.ru
Это просто смех Чтоб вы понимали, данная выставка проходила в Севкабеле, напротив неё была выставка посвящённая группе Кино, там ПОСТОЯННО очереди человек по 15, на зенитовскую выставку от силы очередь из 3 человек Такая выставка могла победить, только если она была единственным номинантом в данной категории, что странно, ибо я не поверю в жизни, что в СПБ нет других футбольных выставок, но зато Миллер и ко себя потешить смогут
Назови в пример хотя бы одну футбольную выставку, которая проходит в Питере, помимо этой. Чтобы не слыть балаболом.
Вот и трофей в юбилейный год
Ответ Николай Корягин
Вот и трофей в юбилейный год
Миллеру 65лет в следующем году, у них в северной пальмире что ни год то юбилей-)
Один город. Одна выставка. Одна номинация.
Ответ Andrey Kuritcyn
Один город. Одна выставка. Одна номинация.
Одно столетие... Но это не точно 🙈
Главный каналья Петербурга!
Зырянов конечно постарел и шляпа ему не идет
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-спутница Аршавина Барановская о работе с Гордоном: «Первые годы тюкал меня, мол, я разведенка с прицепом. То есть он много раз разводился – и не разведенка, я а разведенка…»
13 февраля, 15:53
Петржела о Джоне Джоне и Дуране: «Не вижу логики в покупке игроков за 30 млн без еврокубков. С молодыми ребятами «Зениту» сложнее стать чемпионом? Они и с этими игроками не станут»
13 февраля, 15:39
Орлов о Семаке: «Не хочет говорить вслух об ошибках игроков – такой у него стиль. Он не как Карпин. Нужна воспитанность. Человек живет не инстинктом, как собачка, а разумом»
13 февраля, 13:35
Рекомендуем
Главные новости
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
32 минуты назад
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
41 минуту назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
52 минуты назад
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
сегодня, 22:11Фото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
сегодня, 22:10
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
сегодня, 22:01
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59Live
Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
сегодня, 21:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
15 минут назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
Рекомендуем