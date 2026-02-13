Выставка «Зенит 💙 Петербург. 100 лет вместе» победила на премии «Петербург будущего». Боярский вручил награду Зырянову

Выставка «Зенита» отмечена на премии «Петербург будущего».

Выставка «Зенит 💙 Петербург. 100 лет вместе» от команды «Зенит» и бюро Planet9 победила в категории «Футбольная выставка-блокбастер» премии «Петербург будущего».

«Девять лет подряд в феврале редакция «Собака.ru» вручает премию «Петербург будущего». Каждый год мы отмечаем авторов ярких и значимых проектов в урбанистике, архитектуре, редевелопменте, музейном деле и реставрации, благотворительности и социальной сфере», – говорится в описании.

Награду от лица «Зенита » получил председатель правления клуба Константин Зырянов . Приз ему вручил народный артист РСФСР и болельщик петербуржцев Михаил Боярский .

«Уникальный выставочный проект «Зенит 💙 Петербург. 100 лет вместе» увидел свет в мае 2025 года и был посвящен юбилею клуба, а также неразрывной связи сине-бело-голубых с родным городом. Экспозиция завершила свою работу в январе 2026-го – за время работы выставку увидели сотни тысяч петербуржцев и гостей города», – сообщили в «Зените».

Фото: t.me/fczenit