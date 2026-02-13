Вышел фильм «Малая родина. Дмитрий Пестряков»
Фильм «Малая родина. Дмитрий Пестряков» стал доступен для просмотра.
Вышел фильм о малой родине Дмитрия Пестрякова.
Авторы картины «Малая родина. Дмитрий Пестряков» приехали в Каменку – городское поселение в Пензенской области, где родился вингер «Акрона». Они познакомились с этим местом и людьми, поучаствовавшими в становлении футболиста.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ВидеоСпортс’’
Мило. Побольше бы давали шанс своим.
Рекомендуем