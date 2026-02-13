Вышел фильм «Малая родина. Дмитрий Пестряков»

Фильм «Малая родина. Дмитрий Пестряков» стал доступен для просмотра.

Вышел фильм о малой родине Дмитрия Пестрякова.

Авторы картины «Малая родина. Дмитрий Пестряков » приехали в Каменку – городское поселение в Пензенской области, где родился вингер «Акрона ». Они познакомились с этим местом и людьми, поучаствовавшими в становлении футболиста.