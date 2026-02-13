«Барселона» принята в Ассоциацию европейских клубов в качестве рядового члена. Каталонцы покинули организацию при вступлении в Суперлигу Европы

«Барселона» снова вошла в EFC.

«Барселона» объявила, что была восстановлена в качестве члена Ассоциации европейских клубов .

«Блауграна» покинула организацию, когда приняла решение участвовать в Суперлиги Европы. После отмены проекта каталонцы провели переговоры о возвращении в EFC.

Отмечается, что совет директоров Ассоциации европейских клубов единогласно одобрил заявку «Барселоны». Испанский клуб получил статус рядового члена.

«Барселона » крайне положительно оценивает это решение и вновь подтверждает свою приверженность сотрудничеству с другими европейскими клубами на благо футбола, его соревнований и болельщиков», – сообщается в публикации на сайте «блауграны».