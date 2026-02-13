134

«Заря» из ЛНР выступит в новом сезоне Второй лиги Б. Клуб получил аттестат ФНЛ

Луганский клуб будет выступать во Второй лиге России.

Луганская «Заря» получила право на выступление в российском футболе. 

«Сегодня, 13 февраля, луганская «Заря» получила долгожданный аттестат ФНЛ. Решение было принято по итогам заседания комиссии лиги. В новом сезоне команда выступит в дивизионе «Б» (зона «Юг»).

За два года руководством клуба проделана колоссальная работа. Выход во Вторую лигу – результат упорного труда всей команды как на футбольном поле, так и за его пределами», – говорится в заявлении клуба из ЛНР.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Зари»
logoпремьер-лига Россия
logoВторая лига Б
134 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Всех с долгожданным приближающимся возвращением в Еврокубки!🎉
Ответ Gonzo754
Всех с долгожданным приближающимся возвращением в Еврокубки!🎉
Нас и так там не будет, минимум 2 года еще
В лучшем к 30му
Ответ Gonzo754
Всех с долгожданным приближающимся возвращением в Еврокубки!🎉
Комментарий скрыт
Футбольный болельщики страны заждались😂
Ответ Мечел70
Футбольный болельщики страны заждались😂
Да всем все равно, конечно, мало ли какие команды есть на просторах нашей необъятной, но соевые уже страдают
А судьба этих "клубов" с громкими именами - вечно сидеть в любителях и даже в кубок России их не пускают.)))
Именно этого не хватало чтобы УЕФА наконец-то сняли бан с клубов РФ....
Ответ White_Chaos
Именно этого не хватало чтобы УЕФА наконец-то сняли бан с клубов РФ....
Комментарий скрыт
Ответ White_Chaos
Именно этого не хватало чтобы УЕФА наконец-то сняли бан с клубов РФ....
УЕФА пофиг на любительские соревнования. Дивизион "Б" Второй Лиги не входит в их компетенцию, там нет лицензирования, официальных трансферов и прочего.
А как другие клубы будут добираться на матчи в Луганск? Или Заря будет играть в другом городе?
Ответ lose
А как другие клубы будут добираться на матчи в Луганск? Или Заря будет играть в другом городе?
Комментарий скрыт
Ответ lose
А как другие клубы будут добираться на матчи в Луганск? Или Заря будет играть в другом городе?
До Луганска вообще нет проблем добраться... Я там был с 2014го года раз 7 или 8.
Юран возглавит ?
Ответ aigarych
Юран возглавит ?
С Онопкой в тандеме
Ответ Gonzo754
С Онопкой в тандеме
Заваров
Была Зоря, станет Заря . Кстати, оттуда выходцы Андреев, Юран, Гамула, Заваров первое на ум. Хорошая школа была в Ворошиловграде. И были чемпионами СССР в 1972 году, под руководством Великого тренера ( Моё мнение) Германа Зонина.
Ответ old_wolf
Была Зоря, станет Заря . Кстати, оттуда выходцы Андреев, Юран, Гамула, Заваров первое на ум. Хорошая школа была в Ворошиловграде. И были чемпионами СССР в 1972 году, под руководством Великого тренера ( Моё мнение) Германа Зонина.
Юран, Семак, Онопко
Помним Зарю из Ворошиловграда! Очень рады!
Это та самая Заря, которая когда-то сверкнула в чемпионате СССР?
В Луганске сейчас проживает около 600т. населения.Люди соскучились по футболу.Лиха беда начало
Ответ КБ Луганск
В Луганске сейчас проживает около 600т. населения.Люди соскучились по футболу.Лиха беда начало
В Луганске и до 2014го года проживали менее 500тыс человек, сейчас тысяч 300, если не меньше. Воды бы питьевой, а вы о каком-то футболе.
Ответ КБ Луганск
В Луганске сейчас проживает около 600т. населения.Люди соскучились по футболу.Лиха беда начало
Вот не факт, что играть будут в Луганске. Шахтер объявил, например, то играть будет в Таганроге.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
32 минуты назад
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
41 минуту назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
52 минуты назад
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
сегодня, 22:11Фото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
сегодня, 22:10
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
сегодня, 22:01
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59Live
Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
сегодня, 21:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
15 минут назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
Рекомендуем