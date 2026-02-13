«Заря» из ЛНР выступит в новом сезоне Второй лиги Б. Клуб получил аттестат ФНЛ
Луганский клуб будет выступать во Второй лиге России.
Луганская «Заря» получила право на выступление в российском футболе.
«Сегодня, 13 февраля, луганская «Заря» получила долгожданный аттестат ФНЛ. Решение было принято по итогам заседания комиссии лиги. В новом сезоне команда выступит в дивизионе «Б» (зона «Юг»).
За два года руководством клуба проделана колоссальная работа. Выход во Вторую лигу – результат упорного труда всей команды как на футбольном поле, так и за его пределами», – говорится в заявлении клуба из ЛНР.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Зари»
