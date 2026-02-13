Игроки «МЮ» «встревожены» словами Рэтклиффа про мигрантов. Клуб несколько часов работал над заявлением, стараясь «найти тонкий баланс» (Daily Mail)

Игроки «Манчестер Юнайтед» обеспокоены словами Джима Рэтклиффа.

Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед » отреагировали на слова Джима Рэтклиффа про мигрантов.

Ранее совладелец клуба заявил: «Великобритания колонизирована иммигрантами . Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения».

Позднее бизнесмен объяснил свое высказывание : «Сожалею, что мои слова оскорбили людей. Но важно поднять вопрос контролируемой иммиграции. Правительства должны ее регулировать».

Источники, близкие к некоторым игрокам, сообщили, что футболисты были «встревожены» этими высказываниями, пишет Daily Mail. Один из источников заявил, что слова Рэтклиффа не будут позитивно приняты раздевалкой. По словам другого человека, игроки понимают, что Рэтклифф вряд ли столкнется с такими же санкциями со стороны клуба или FA, как один из них.

Отмечается, что в «Юнайтед» несколько часов работали над официальным заявлением , стараясь найти «найти тонкий баланс между всеми сторонами».