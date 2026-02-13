  • Спортс
  • Игроки «МЮ» «встревожены» словами Рэтклиффа про мигрантов. Клуб несколько часов работал над заявлением, стараясь «найти тонкий баланс» (Daily Mail)
36

Игроки «МЮ» «встревожены» словами Рэтклиффа про мигрантов. Клуб несколько часов работал над заявлением, стараясь «найти тонкий баланс» (Daily Mail)

Игроки «Манчестер Юнайтед» обеспокоены словами Джима Рэтклиффа.

Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на слова Джима Рэтклиффа про мигрантов. 

Ранее совладелец клуба заявил: «Великобритания колонизирована иммигрантами. Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения».

Позднее бизнесмен объяснил свое высказывание: «Сожалею, что мои слова оскорбили людей. Но важно поднять вопрос контролируемой иммиграции. Правительства должны ее регулировать». 

Источники, близкие к некоторым игрокам, сообщили, что футболисты были «встревожены» этими высказываниями, пишет Daily Mail. Один из источников заявил, что слова Рэтклиффа не будут позитивно приняты раздевалкой. По словам другого человека, игроки понимают, что Рэтклифф вряд ли столкнется с такими же санкциями со стороны клуба или FA, как один из них.

Отмечается, что в «Юнайтед» несколько часов работали над официальным заявлением, стараясь найти «найти тонкий баланс между всеми сторонами».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
Джим Рэтклифф
logoФутбольная ассоциация Англии
36 комментариев
А игроки чего уже взъелись? Понятное дело, что Рэклифф имел ввиду не их, которые платят большие налоги со своих огромных зарплат, а про иждивенцев живущих за счет пособий и различного рода субсидий. Рэклифф выдал базу, но вместо того, чтобы действительно начать бороться с этой пугающим наплывом нахлебников, проще заставить конечно американца извиниться, чем что-то менять, да уже и поздно. На многих уровнях политической жизни вчерашние мигранты занимают высокие посты.
Ответ corazon blanco
А игроки чего уже взъелись? Понятное дело, что Рэклифф имел ввиду не их, которые платят большие налоги со своих огромных зарплат, а про иждивенцев живущих за счет пособий и различного рода субсидий. Рэклифф выдал базу, но вместо того, чтобы действительно начать бороться с этой пугающим наплывом нахлебников, проще заставить конечно американца извиниться, чем что-то менять, да уже и поздно. На многих уровнях политической жизни вчерашние мигранты занимают высокие посты.
Футболисты - глупые ребята, которые считают себя "простыми", хоть с действительно простыми в одном поле не сядут
Ответ corazon blanco
А игроки чего уже взъелись? Понятное дело, что Рэклифф имел ввиду не их, которые платят большие налоги со своих огромных зарплат, а про иждивенцев живущих за счет пособий и различного рода субсидий. Рэклифф выдал базу, но вместо того, чтобы действительно начать бороться с этой пугающим наплывом нахлебников, проще заставить конечно американца извиниться, чем что-то менять, да уже и поздно. На многих уровнях политической жизни вчерашние мигранты занимают высокие посты.
Он не американец, а свой , коренной англичанин, поэтому и резанул правду-матку
Дожили: публично критиковать нелегальную/неконтролируемую миграцию из экономических соображений неприемлемо
Ответ Олег Грачёв
Дожили: публично критиковать нелегальную/неконтролируемую миграцию из экономических соображений неприемлемо
В том и дело - он ни слова не сказал про нелегальную, а ещё цифры совсем левые привел
Все кроме Магуайра, Шоу и Маунта
О боже, Daily Mail - это желтуха на уровне The Sun.
Вообще непонятно, зачем впускать в страну людей, которые не приносят ей экономической пользы и при этом получают пособия. Если нет работы и не платятся налоги — логично выставить на родину.
лол... он вообще-то в первую очередь говорил о тунеядцах, которые сидят на шее у работающих, сюрпризом что бОльшинство из них мигранты не стало... и тем что они сразу возбудились и ущемились, тоже... они бы такой же интерес лучше к работе и самообеспечению проявляли
Ответ ISEEDEADPEOPLE
лол... он вообще-то в первую очередь говорил о тунеядцах, которые сидят на шее у работающих, сюрпризом что бОльшинство из них мигранты не стало... и тем что они сразу возбудились и ущемились, тоже... они бы такой же интерес лучше к работе и самообеспечению проявляли
Порядка 16-18% получающих пособия являются мигрантами. Плюс еще Ретклифф придумал цифру в 9 млн)
Ответ ISEEDEADPEOPLE
лол... он вообще-то в первую очередь говорил о тунеядцах, которые сидят на шее у работающих, сюрпризом что бОльшинство из них мигранты не стало... и тем что они сразу возбудились и ущемились, тоже... они бы такой же интерес лучше к работе и самообеспечению проявляли
Дело в подборе слов - Колонизировать, у них это ассоциируется не с Марсом как у нас. А с колониальной державой. В Британий сейчас активно происходит демонтаж статуй колониальных фигур, там активно обсуждают расовое неравенство. И в этот момент Белый, аристократ, миллиардер заявляет что его страну колонизируют мигранты, мол они жертва. Крч не в то время, не в том месте, не тот человек сказал это.
Хоть Рэтклифф своим высказыванием поддержал половину Британии (а как коренным ещё относиться к такой хаотичной миграции), для многонационального клуба, конечно, это подстава. Вот при определенных обстоятельствах будут прорабатывать трансферу словного Винни, а он откажет из-за этой причины.
Ну он вообще то всё правильно сказал
Ну так возьмите себе пакистанцев в команду и выпускайте в старте, раз такие сердобольные
