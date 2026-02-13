  • Спортс
  • Экс-спутница Аршавина Барановская о работе с Гордоном: «Первые годы тюкал меня, мол, я разведенка с прицепом. То есть он много раз разводился – и не разведенка, я а разведенка…»
Экс-спутница Аршавина Барановская о работе с Гордоном: «Первые годы тюкал меня, мол, я разведенка с прицепом. То есть он много раз разводился – и не разведенка, я а разведенка…»

Бывшая спутница Андрея Аршавина Юлия Барановская описала отношения с соведущим шоу «Мужское / Женское» Александром Гордоном.

«Мы правда подружились, у нас есть куча совместных традиций. Хочу сказать, что он сначала был не другом, а учителем, старшим товарищем. Надо пройти школу Гордона – и потом вообще ничего не страшно. По голове он меня не бил, но слова у него болезненные. Как-то кричал на всю студию, что я ударение в слове не туда поставила. Конечно, я это слово запомнила на всю жизнь.

А так, он настоящий друг. В первые годы работы тюкал меня постоянно, мол, я разведенка с прицепом (от брака с Аршавиным у Барановской трое детей – Спортс”). То есть он много раз разводился – и не разведенка, я а разведенка…» – смеясь сказала телеведущая в шоу «Пожалуйста, не рассказывай!»

Аршавин выиграл суд у Барановской о сокращении алиментов

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Starhit
31 комментарий
И зачем мне эта информация в моей ленте? Вообще плевать на эту выскочку с прокуренным голосом, которая только за счёт Аршавина влезла в ящик.
И зачем мне эта информация в моей ленте? Вообще плевать на эту выскочку с прокуренным голосом, которая только за счёт Аршавина влезла в ящик.
Ну вообще то время вечернее, прайм-тайм. Время для Мужское и женское самое то (наверно)
И зачем мне эта информация в моей ленте? Вообще плевать на эту выскочку с прокуренным голосом, которая только за счёт Аршавина влезла в ящик.
"Бузыкин, у тебя совесть есть?"(с) :=)
Эта дама пролезла в телевизор только благодаря экс-мужу. Никакого другого отношения к спорту она не имеет. И эта желтушная «новость» здесь,лишь продолжает ухудшать имидж ресурса
Новость дня как раз для раздела о футболе
Новость дня как раз для раздела о футболе
Когда то ее раздел футболист. Теперь она в этом разделе)
Конечно он не разведенка, он же мужского рода, он разведёнк
Конечно он не разведенка, он же мужского рода, он разведёнк
Мужчину обычно бывает разведен. И в прямом, и в переносном смысле).
Конечно он не разведенка, он же мужского рода, он разведёнк
Разведёнок может? Лучше звучит.
Какое отношение эта новость имеет к спорту?
Какое отношение эта новость имеет к спорту?
Гордон в детстве увлекался хоккеем на асфальте. Барановскую катали на коньках в шоу "Ледниковый период". ))
Она не может быть разведенкой хотя бы потому что они не были женаты
Она не может быть разведенкой хотя бы потому что они не были женаты
сожительница
Хрипатая в себя поверила
Кто-то проходит школу Гордона, а кто-то Вудмана))
Раскладушка ты моя,разведенка,
Женщина со взросленьким ребенком,
Раскладушку раскладу для ребенка,
А ты прыгай-ка ко мне разведенка..(с)
Рекомендуем