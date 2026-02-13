Экс-спутница Аршавина Барановская о работе с Гордоном: «Первые годы тюкал меня, мол, я разведенка с прицепом. То есть он много раз разводился – и не разведенка, я а разведенка…»
Бывшая спутница Андрея Аршавина Юлия Барановская описала отношения с соведущим шоу «Мужское / Женское» Александром Гордоном.
«Мы правда подружились, у нас есть куча совместных традиций. Хочу сказать, что он сначала был не другом, а учителем, старшим товарищем. Надо пройти школу Гордона – и потом вообще ничего не страшно. По голове он меня не бил, но слова у него болезненные. Как-то кричал на всю студию, что я ударение в слове не туда поставила. Конечно, я это слово запомнила на всю жизнь.
А так, он настоящий друг. В первые годы работы тюкал меня постоянно, мол, я разведенка с прицепом (от брака с Аршавиным у Барановской трое детей – Спортс”). То есть он много раз разводился – и не разведенка, я а разведенка…» – смеясь сказала телеведущая в шоу «Пожалуйста, не рассказывай!»
