Александр Тарханов: «Не знаю, повышаются цены или нет, не ощущаю этого. В магазин ходит жена, за коммуналку тоже отвечает она»
Бывший тренер российских клубов Александр Тарханов ответил на вопрос о повышении цен в России.
«Я не знаю, повышаются цены или нет, потому что в магазин редко хожу, у меня жена ходит. А раньше вообще в магазины не ходил. Я не ощущаю повышения цен, пока ничего не могу сказать. Но говорят, что они повысились.
За коммуналку у меня тоже отвечает жена, поэтому даже не знаю, сколько она. Но чуть возросло, потому что в прошлую зиму платил меньше», – сказал Тарханов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Повезло Тарханову с женой, живёт, как в раю мужик:))
А что случилось? Ах да... надо немного потерпеть)
Еще Вендела с Дураном спросите, может они заметили?
Ну а жена где деньги берет?Вот таких ВЦИОМ и опрашивает и потом оказываться, что ЗП в стране хорошие а цены низкие.Поинтересовались бы эти пенсионеры как люди живут.
Звоните жене Тарханова, сам он в этой жизни ни за что не отвечает)
У жены Тарханова надо спросить срочно.
