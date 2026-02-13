Александр Тарханов: «Не знаю, повышаются цены или нет, не ощущаю этого. В магазин ходит жена, за коммуналку тоже отвечает она»

Александр Тарханов: не знаю, повышаются цены или нет.

Бывший тренер российских клубов Александр Тарханов ответил на вопрос о повышении цен в России.

«Я не знаю, повышаются цены или нет, потому что в магазин редко хожу, у меня жена ходит. А раньше вообще в магазины не ходил. Я не ощущаю повышения цен, пока ничего не могу сказать. Но говорят, что они повысились.

За коммуналку у меня тоже отвечает жена, поэтому даже не знаю, сколько она. Но чуть возросло, потому что в прошлую зиму платил меньше», – сказал Тарханов.