  • Петржела о Джоне Джоне и Дуране: «Не вижу логики в покупке игроков за 30 млн без еврокубков. С молодыми ребятами «Зениту» сложнее стать чемпионом? Они и с этими игроками не станут»
Петржела о Джоне Джоне и Дуране: «Не вижу логики в покупке игроков за 30 млн без еврокубков. С молодыми ребятами «Зениту» сложнее стать чемпионом? Они и с этими игроками не станут»

Властимил Петржела: нет логики в покупке игроков за 30 млн без еврокубков.

Властимил Петржела раскритиковал трансферную кампанию «Зенита».

«Не вижу никакой логики в покупке футболистов за 30 миллионов. Я даже не знаю, кто такие Дуран и Джон Джон. Я уровень этих футболистов не знаю, но без еврокубков смысл в таких игроках теряется.

Сейчас самое время давать играть молодым футболистам из академии. С молодыми ребятами «Зениту» сложнее стать чемпионом России? Они и с этими игроками не станут. Раньше были Халк, Малком, Витцель. С ними болельщикам было веселее.

Может, с этими игроками тоже игра будет веселее, но это интересно только российскому футболу, потому что сейчас в Европе за чемпионатом не следят», – отметил бывший главный тренер петербуржцев.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
А кто из пары Дуран и Джон Джон обошёлся Зениту в 30 млн?Оба в меньшую сумму обошлись.
Ответ Дмитрий9779
А кто из пары Дуран и Джон Джон обошёлся Зениту в 30 млн?Оба в меньшую сумму обошлись.
Комментарий удален пользователем
Ответ madaev
Комментарий удален пользователем
Ну один за 20, второй в аренду за адекватную сумму. Получается что никто не обошёлся же в 30👀
Я тут сразу прессуху вспомнил, когда Пан заявил, что Зенит никогда нк станет чемпионом, а потом пришёл Адвокат =)
Понятно дело, что Корнелиус одно время как Пана убрали приехал рулить поначалу, но Дик оьломал Петржелу)
Сейчас, надеюсь, что наш физрук тоже Пана обломит))
Ответ L.A.S_Vegas_777_
Я тут сразу прессуху вспомнил, когда Пан заявил, что Зенит никогда нк станет чемпионом, а потом пришёл Адвокат =) Понятно дело, что Корнелиус одно время как Пана убрали приехал рулить поначалу, но Дик оьломал Петржелу) Сейчас, надеюсь, что наш физрук тоже Пана обломит))
Петржеле нужно было добавить, "Зенит никогда не станет чемпионом с тренером Петржелой".
мне каца у "Петржелы" столичная прописка...
«Я вам снова повторяю, что ни о чем подобном не говорил, - заявил пан Петржела. - Но в России это обычная практика. Там все привыкли, что журналисты попросту лгут. И мне об этом говорили многие люди, но я до некоторых пор этого не понимал. Но когда я приехал домой, меня все эти несуразности начинают расстраивать».
Кто продолжает тревожить деда?
"пан" из ума выжил.
