Петржела о Джоне Джоне и Дуране: «Не вижу логики в покупке игроков за 30 млн без еврокубков. С молодыми ребятами «Зениту» сложнее стать чемпионом? Они и с этими игроками не станут»
Властимил Петржела: нет логики в покупке игроков за 30 млн без еврокубков.
Властимил Петржела раскритиковал трансферную кампанию «Зенита».
«Не вижу никакой логики в покупке футболистов за 30 миллионов. Я даже не знаю, кто такие Дуран и Джон Джон. Я уровень этих футболистов не знаю, но без еврокубков смысл в таких игроках теряется.
Сейчас самое время давать играть молодым футболистам из академии. С молодыми ребятами «Зениту» сложнее стать чемпионом России? Они и с этими игроками не станут. Раньше были Халк, Малком, Витцель. С ними болельщикам было веселее.
Может, с этими игроками тоже игра будет веселее, но это интересно только российскому футболу, потому что сейчас в Европе за чемпионатом не следят», – отметил бывший главный тренер петербуржцев.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
Понятно дело, что Корнелиус одно время как Пана убрали приехал рулить поначалу, но Дик оьломал Петржелу)
Сейчас, надеюсь, что наш физрук тоже Пана обломит))