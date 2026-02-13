Петржела о Джоне Джоне и Дуране: «Не вижу логики в покупке игроков за 30 млн без еврокубков. С молодыми ребятами «Зениту» сложнее стать чемпионом? Они и с этими игроками не станут»

Властимил Петржела: нет логики в покупке игроков за 30 млн без еврокубков.

Властимил Петржела раскритиковал трансферную кампанию «Зенита ».

«Не вижу никакой логики в покупке футболистов за 30 миллионов. Я даже не знаю, кто такие Дуран и Джон Джон . Я уровень этих футболистов не знаю, но без еврокубков смысл в таких игроках теряется.

Сейчас самое время давать играть молодым футболистам из академии. С молодыми ребятами «Зениту» сложнее стать чемпионом России? Они и с этими игроками не станут. Раньше были Халк, Малком , Витцель. С ними болельщикам было веселее.

Может, с этими игроками тоже игра будет веселее, но это интересно только российскому футболу, потому что сейчас в Европе за чемпионатом не следят», – отметил бывший главный тренер петербуржцев.