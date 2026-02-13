Экс-игрок киевского «Динамо» Попов: «Если Сафонов так продолжит, может оказаться где угодно, хоть в «Реале». Российские футболисты показывают качество везде, где играют»
Горан Попов: Сафонов может оказаться в «Реале».
Горан Попов отметил высокий уровень игры Матвея Сафонова за «ПСЖ».
«Это не случайно. Так ведется с давних пор – российские футболисты показывают качество везде, где играют. И успехи Матвея очень важны для российского футбола: есть человек, который играет в «ПСЖ». Это говорит об уровне футбола.
Я разговаривал с различными клубами РПЛ, и менеджеры мне говорили, что очень редко забирают молодежь из Европы, потому что в России есть достаточно качественных игроков в возрасте 17–19 лет, которые могут двигаться вперед.
И если Сафонов так продолжит, может оказаться где угодно, хоть в «Реале». Он качественный вратарь и сто процентов будет продолжать расти», – заявил бывший защитник киевского «Динамо».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
Вы же пошутили, не так ли?
Интересно, а кто из молодых, сколь-нибудь перспективный из Европы, поедет играть в закрытую лигу? Только если работать по арабской методе, то бишь умножать рыночную зарплату, допустим, на пять.