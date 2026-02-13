  • Спортс
  • Экс-игрок киевского «Динамо» Попов: «Если Сафонов так продолжит, может оказаться где угодно, хоть в «Реале». Российские футболисты показывают качество везде, где играют»
49

Экс-игрок киевского «Динамо» Попов: «Если Сафонов так продолжит, может оказаться где угодно, хоть в «Реале». Российские футболисты показывают качество везде, где играют»

Горан Попов: Сафонов может оказаться в «Реале».

Горан Попов отметил высокий уровень игры Матвея Сафонова за «ПСЖ».

«Это не случайно. Так ведется с давних пор – российские футболисты показывают качество везде, где играют. И успехи Матвея очень важны для российского футбола: есть человек, который играет в «ПСЖ». Это говорит об уровне футбола.

Я разговаривал с различными клубами РПЛ, и менеджеры мне говорили, что очень редко забирают молодежь из Европы, потому что в России есть достаточно качественных игроков в возрасте 17–19 лет, которые могут двигаться вперед.

И если Сафонов так продолжит, может оказаться где угодно, хоть в «Реале». Он качественный вратарь и сто процентов будет продолжать расти», – заявил бывший защитник киевского «Динамо».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
Скажу так... Вышел я в Свердловске на замену в матче "Уралмаш" - "Спартак", когда обе команды играли в первой лиге... год 1978-ой... Ворота для меня стали раза в два больше... Мандраж дикий... Прохоров такой маленький, а держался спокойно, с достоинством... Словом, воротчик может и накосячить, лишь бы все полевые были уверены в нем...
Ответ Leser
Скажу так... Вышел я в Свердловске на замену в матче "Уралмаш" - "Спартак", когда обе команды играли в первой лиге... год 1978-ой... Ворота для меня стали раза в два больше... Мандраж дикий... Прохоров такой маленький, а держался спокойно, с достоинством... Словом, воротчик может и накосячить, лишь бы все полевые были уверены в нем...
Мне, кстати, не забили. Прохорову влетело в конце матча. Ничья со "Спартаком" Город гулял...
Ответ Leser
Скажу так... Вышел я в Свердловске на замену в матче "Уралмаш" - "Спартак", когда обе команды играли в первой лиге... год 1978-ой... Ворота для меня стали раза в два больше... Мандраж дикий... Прохоров такой маленький, а держался спокойно, с достоинством... Словом, воротчик может и накосячить, лишь бы все полевые были уверены в нем...
Фуйли... Школа Олимпийского резерва... В перерыве публику развлекали... На трибунах- 30 000... Мне лет 15 было. Не пропустил. 0:0 .... :) :) :)
Не понял это про каких он футболистов?Мостового,Карпина,Колыванова,Канчельскиса?? Сейчас то у нас показали себя знатно Захарян,Кокора,да и Миранчук не смог закрепиться,хотя игрок не плохой,но бабоподобный....
Ответ Иван1984
Не понял это про каких он футболистов?Мостового,Карпина,Колыванова,Канчельскиса?? Сейчас то у нас показали себя знатно Захарян,Кокора,да и Миранчук не смог закрепиться,хотя игрок не плохой,но бабоподобный....
А ещё есть легендарный Чалов
Ответ Иван1984
Не понял это про каких он футболистов?Мостового,Карпина,Колыванова,Канчельскиса?? Сейчас то у нас показали себя знатно Захарян,Кокора,да и Миранчук не смог закрепиться,хотя игрок не плохой,но бабоподобный....
И Головин, который худший в Монако сейчас
Российские футболисты показывают качество везде, где играют. И в Самаре, и в Воронеже, и в Ростове...
Так он уже в ПСГ, зачем ему Реал? Понижение в классе?
Ответ LeGroisente
Так он уже в ПСГ, зачем ему Реал? Понижение в классе?
Если это шутка, то забавно. А если абсолютно серьезно, то в Кащенко)

Вы же пошутили, не так ли?
Кокорин в Фиорентине, прям разрывал, показывая качество....)
Ответ Роман Данилов
Кокорин в Фиорентине, прям разрывал, показывая качество....)
Legendarnıe kasaniya)
А почему он не экс игрок Вест Бромвича или Херевена, а именно Динамо Киев?
Ответ Клирик
А почему он не экс игрок Вест Бромвича или Херевена, а именно Динамо Киев?
Ну вы же понимаете
Ответ Клирик
А почему он не экс игрок Вест Бромвича или Херевена, а именно Динамо Киев?
играл там дольше всего что увидительно , клуб то дно
До попадания в Миротворец 3....2....1....
"и менеджеры мне говорили, что очень редко забирают молодежь из Европы, потому что в России есть достаточно качественных игроков в возрасте 17–19 лет, которые могут двигаться вперед"

Интересно, а кто из молодых, сколь-нибудь перспективный из Европы, поедет играть в закрытую лигу? Только если работать по арабской методе, то бишь умножать рыночную зарплату, допустим, на пять.
Ты по-моему перепутал
его на миротворец уже занесли?
