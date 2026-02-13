Экс-игрок киевского «Динамо» Попов: «Если Сафонов так продолжит, может оказаться где угодно, хоть в «Реале». Российские футболисты показывают качество везде, где играют»

Горан Попов: Сафонов может оказаться в «Реале».

Горан Попов отметил высокий уровень игры Матвея Сафонова за «ПСЖ ».

«Это не случайно. Так ведется с давних пор – российские футболисты показывают качество везде, где играют. И успехи Матвея очень важны для российского футбола: есть человек, который играет в «ПСЖ». Это говорит об уровне футбола.

Я разговаривал с различными клубами РПЛ, и менеджеры мне говорили, что очень редко забирают молодежь из Европы, потому что в России есть достаточно качественных игроков в возрасте 17–19 лет, которые могут двигаться вперед.

И если Сафонов так продолжит, может оказаться где угодно, хоть в «Реале ». Он качественный вратарь и сто процентов будет продолжать расти», – заявил бывший защитник киевского «Динамо».