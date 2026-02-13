Мбаппе сможет сыграть с «Сосьедадом». Сообщалось о проблеме с коленом у француза.

Информация о том, что Килиан Мбаппе может пропустить игру с «Сосьедадом » из-за проблем с коленом, не подтвердилась.

«Мбаппе в порядке. Он работал в общей группе и готов сыграть в завтрашнем матче», – сообщил главный тренер «Реала » Альваро Арбелоа .

Игра 24-го тура Ла Лиги пройдет в Мадриде 14 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.