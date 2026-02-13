13

Мбаппе сможет сыграть с «Сосьедадом». Сообщалось о проблеме с коленом у француза

Мбаппе сможет сыграть с «Сосьедадом». Сообщалось о проблеме с коленом у француза.

Информация о том, что Килиан Мбаппе может пропустить игру с «Сосьедадом» из-за проблем с коленом, не подтвердилась.

«Мбаппе в порядке. Он работал в общей группе и готов сыграть в завтрашнем матче», – сообщил главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа.

Игра 24-го тура Ла Лиги пройдет в Мадриде 14 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Реала»
Зачем рисковать Килианом перед важнейшими играми с Бенфикой? Сосьедад на выезде и дома - это абсолютно две разных команды. Басков при всем к ним уважении на Бернабеу должны обыгрывать и без француза.
Ответ иногда кроется в нем самом - стремление выиграть ЗМ, подтвердив скилы крутой статистикой. В конце года это хорошо понятно стало, когда он отыграл весь ненужный матч кубка. А против Атлетико и Барсы толком сыграть и не смог из-за травмы .
Это понятно, но все же он тоже должен хоть немного заглядывать наперед. Впереди важнейший отрезок сезона и предстоящий Мундиаль и за этой погоней можно пролететь вообще мимо всего.
кто бы сомневался)не удивлюсь если весной Мбаппе будет от травм страдать из за того что не долечился
Весной, может, и не будет, а вот летом перспектива поломаться в первой же игре на ЧМ вполне вероятна.
Да не должен Мбаппе играть с Сосьедадом, если есть хотя бы даже подозрения на травму!!
Ну я один уже несколько матчей подряд вижу, что Килиан как будто подуставший какой-то?
Сосьедад и без него должны обыгрывать спокойно, Вини 2 недели отдыхал, Гонсало на его позицию можно поставить. Не должно быть проблем.
Что мы будем делать, если Мбаппе щас, как Джуд, дёрнет мышцу и вылетит месяца на 1.5-2? Когда он вернётся, мы уже даже формально ни за что бороться не будем с его импактом...
Килиана беречь надо, на нем по сути все голы команды и держатся в этом сезоне.
ну по сути в Испании кроме Атлетов и Барсы Реал без Мбаппе должен спокойно побеждать.ну вот такой Арбелоа,наверное боится не справиться с Сосьедадом.если весной у Мбаппе будут травмы,вся вина будет лежать на главном тренер по любому
Когда узнал, что в следующем матче опять дадут пенальти
Килиан сможет, а Арсен нет :)
Пенальти 2.45, пенальти и удаление 7.9
