Мбаппе сможет сыграть с «Сосьедадом». Сообщалось о проблеме с коленом у француза
Мбаппе сможет сыграть с «Сосьедадом». Сообщалось о проблеме с коленом у француза.
Информация о том, что Килиан Мбаппе может пропустить игру с «Сосьедадом» из-за проблем с коленом, не подтвердилась.
«Мбаппе в порядке. Он работал в общей группе и готов сыграть в завтрашнем матче», – сообщил главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа.
Игра 24-го тура Ла Лиги пройдет в Мадриде 14 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Реала»
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ну я один уже несколько матчей подряд вижу, что Килиан как будто подуставший какой-то?
Сосьедад и без него должны обыгрывать спокойно, Вини 2 недели отдыхал, Гонсало на его позицию можно поставить. Не должно быть проблем.
Что мы будем делать, если Мбаппе щас, как Джуд, дёрнет мышцу и вылетит месяца на 1.5-2? Когда он вернётся, мы уже даже формально ни за что бороться не будем с его импактом...
Килиана беречь надо, на нем по сути все голы команды и держатся в этом сезоне.