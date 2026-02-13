«Спросите Флика и «Барсу». Арбелоа о разгромной победе «Атлетико» в полуфинале Кубка

Арбелоа о 0:4 в полуфинале Кубка: спросите у Флика.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа коротко ответил на вопрос о поражении «Барселоны» от «Атлетико » в полуфинале Кубка Испании со счетом 0:4.

– Вы видели вчерашний матч?

– Мне нечего комментировать. Спросите у «Барселоны» и Флика, – сказал Арбелоа.

Ответный матч пройдет на «Камп Ноу» 3 марта.

Флик о соперниках «Барсы» в Кубке Испании: «Команды из Сегунды тоже нужно уважать – спросите у «Реала». Споры с «Мадридом» лишь отнимают энергию»