«Спросите Флика и «Барсу». Арбелоа о разгромной победе «Атлетико» в полуфинале Кубка
Арбелоа о 0:4 в полуфинале Кубка: спросите у Флика.
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа коротко ответил на вопрос о поражении «Барселоны» от «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании со счетом 0:4.
– Вы видели вчерашний матч?
– Мне нечего комментировать. Спросите у «Барселоны» и Флика, – сказал Арбелоа.
Ответный матч пройдет на «Камп Ноу» 3 марта.
Флик о соперниках «Барсы» в Кубке Испании: «Команды из Сегунды тоже нужно уважать – спросите у «Реала». Споры с «Мадридом» лишь отнимают энергию»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
Респект Арбелоа за адекватный ответ на провокационный вопрос!
У Флика спросили тогда на прессухе, про команды из низжих дивизионов с намёком на лёгкий путь Барсы до полуфинала КК.
И он ответил "спросите у Реала" , чтобы журналюга не бытался обесценить путь Барсы до полуфинала , ведь тот же Мадрид проиграл и вылетел от одной из таких команда .
Там не укол в адрес Мадрида был, а ответ по фактам, чтобы журналист не задавал идиотских вопросов, с попыткой принизить и обесценить путь Барсы в КК.
А Тут что делает Арбелоа?
Прост отвечает тем же самым после матча Барсы с командой из Биг 3 Испании
Жалкая пародия для глоров Барсы)
Обидчивые))))