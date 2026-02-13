  • Спортс
«Спросите Флика и «Барсу». Арбелоа о разгромной победе «Атлетико» в полуфинале Кубка

Арбелоа о 0:4 в полуфинале Кубка: спросите у Флика.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа коротко ответил на вопрос о поражении «Барселоны» от «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании со счетом 0:4. 

Вы видели вчерашний матч?

– Мне нечего комментировать. Спросите у «Барселоны» и Флика, – сказал Арбелоа. 

Ответный матч пройдет на «Камп Ноу» 3 марта. 

Флик о соперниках «Барсы» в Кубке Испании: «Команды из Сегунды тоже нужно уважать – спросите у «Реала». Споры с «Мадридом» лишь отнимают энергию»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
Видимо спрашивал испанский Журавель!

Респект Арбелоа за адекватный ответ на провокационный вопрос!
Ответ ser91337
Видимо спрашивал испанский Журавель! Респект Арбелоа за адекватный ответ на провокационный вопрос!
Комментарий скрыт
Ответ ser91337
Видимо спрашивал испанский Журавель! Респект Арбелоа за адекватный ответ на провокационный вопрос!
Так провокации не было. У него просто спросили смотрел ли он игру. Требовался ответ ДА или НЕТ. По идее он должен был смотреть. Все таки главные соперники его команды играли. Хотя он сам мог и не смотреть, а вот его помощники думаю точно смотрели.
Максимально красивый ответ!
Ответ bkyxfbg5c5
Максимально красивый ответ!
В чём ?
У Флика спросили тогда на прессухе, про команды из низжих дивизионов с намёком на лёгкий путь Барсы до полуфинала КК.
И он ответил "спросите у Реала" , чтобы журналюга не бытался обесценить путь Барсы до полуфинала , ведь тот же Мадрид проиграл и вылетел от одной из таких команда .
Там не укол в адрес Мадрида был, а ответ по фактам, чтобы журналист не задавал идиотских вопросов, с попыткой принизить и обесценить путь Барсы в КК.

А Тут что делает Арбелоа?
Прост отвечает тем же самым после матча Барсы с командой из Биг 3 Испании
Ответ Ллб
В чём ? У Флика спросили тогда на прессухе, про команды из низжих дивизионов с намёком на лёгкий путь Барсы до полуфинала КК. И он ответил "спросите у Реала" , чтобы журналюга не бытался обесценить путь Барсы до полуфинала , ведь тот же Мадрид проиграл и вылетел от одной из таких команда . Там не укол в адрес Мадрида был, а ответ по фактам, чтобы журналист не задавал идиотских вопросов, с попыткой принизить и обесценить путь Барсы в КК. А Тут что делает Арбелоа? Прост отвечает тем же самым после матча Барсы с командой из Биг 3 Испании
а здесь Арбелоа спросили про другую команду, и он ответил: спросите у них. типа: не собираюсь о них говорить. просто так получилось, что еще и в рифму с ответом Флика про Реал;) хз, по-моему прикольный ответ)
Больше ничего не спросили что ли?) Или спортс теперь трое суток будет по одному вопросу публиковать?
Очень адекватно ответил на провокацию журналиста 👍
Да тут непонятно почему пытаются вытянуть какие-то подколки из слов Флика и Арбелоа. Флик сказал спросите у Реала, подразумевая, что проходить такие команды как Альбасете не так уж и легко, что они и Реал выбили. А из этого делают какие-то подколки
Неповторимый оригинал для глоров Реала)
Жалкая пародия для глоров Барсы)
Арбелоа красавчик)))Четко ответил.
Атлетико всегда был топ, у тебя духа нет принять матч против сан Марино, вызов был же сразу после Альбасете))
Лицемеры.... Флику сказал смешно и в тему, Арбелоа фу ффуууу.
Обидчивые))))
