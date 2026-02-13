  • Спортс
  • Байрамян согласен с Аршавиным, что «Спартак» не топ-клуб: «Это народная команда, их любят за былые заслуги. По фактам они уже давно не чемпионы, 8-9 лет прошло»
103

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян оценил нынешний статус «Спартака».

Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом. В топе у него ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит». Можешь ли ты назвать свой топ?

– Я согласен с Аршавиным. «Зенит» является номером один, за последние 10 они выиграли кучу титулов, ЦСКА тоже. «Краснодар» чемпион сейчас. Если этот клуб еще 1-2 раза станет выиграет чемпионат, то все станут называть его топовым.

– Да, но про «Спартак» знает каждый любитель футбола.

– В 2017 году они стали чемпионами, правильно? Уже 8-9 лет прошло. «Спартак» любят везде, но скорее за былые заслуги.

Это народная команда. Мы даже в «Ростове» чувствуем это. Когда приезжает «Спартак», то болельщиков больше приходит. На бумаге и по фактам они уже давно не чемпионы, но я бы включил их в свой топ-6, как и «Динамо» с «Локомотивом», – заявил Байрамян.

Аршавин назвал российскими топ-клубами ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит»: «Спартак» – большой клуб, но сейчас состав не тот»

Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Чемпионский футбол за 20 лет показали один раз. Люди моего поколения ассоциируют команду с красивым футболом, стеночками, но про это можно забыть»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
103 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Если критерий чемпионство, то и ЦСКА вычёркиваем, у которых последнее было 10 лет назад, в 2016(у Спартака в 2017).
Ответ Ogramoon
Если критерий чемпионство, то и ЦСКА вычёркиваем, у которых последнее было 10 лет назад, в 2016(у Спартака в 2017).
Комментарий скрыт
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
За последние 10 лет много раз цска реально боролся за 1 место? Занимали несколько раз 2 место но шанс на титул был всего один (в 18 году), остальные разы с отрывками от 1 места
Спартак и 2 и 3 места занимал , прям большая разница, сразу видно топ и не топ
Оба уже середняки
МЮ когда был чемпионом
Арсенал????
Лион??
Тоже не топ-клубы??
Ответ klimkamnev
МЮ когда был чемпионом Арсенал???? Лион?? Тоже не топ-клубы??
Комментарий удален пользователем
Ответ klimkamnev
МЮ когда был чемпионом Арсенал???? Лион?? Тоже не топ-клубы??
А Лион то тут что забыл, какой же он щас топ клуб?
А какую кучу титулов за последние 10 лет выиграли ЦСКА и Краснодар, что прямо сильно больше Спартака и Локомотива?🤔
Ответ ыеем
А какую кучу титулов за последние 10 лет выиграли ЦСКА и Краснодар, что прямо сильно больше Спартака и Локомотива?🤔
Побольше
Ответ ыеем
А какую кучу титулов за последние 10 лет выиграли ЦСКА и Краснодар, что прямо сильно больше Спартака и Локомотива?🤔
Комментарий скрыт
С одной стороны он прав, Спартак популярная команда, народная, когда мы говорим о Спартаке мы говорим о старой эпохе, клуб последние 25 лет штормит, даже крепкую команду не удалось построить, вечные склоки и проблемы какие-то) огромный бюджет тут споров и быть не может, но всего 1 чемпионство для такого клуба с такой фан базой и ресурсами. Но лично для меня все 4 московских клуба топовые, Спартак по условиям лучший в Москве. К московских клубам конечно нужно добавить Зенит и Краснодар , вот пожалуй топ 6, все эти клубы топовые. Рубин был дважды чемпионом, но все равно топовым не стал, имхо.
Это какой байрамян старик с глухого запаса Ростова
ЦСКА разве не 10 лет назад становился чемпионом?
Ответ Spartakus1984
ЦСКА разве не 10 лет назад становился чемпионом?
Ещё Кубки России и Суперкубки учти)

Но вообще более правильно Аршавин сказал- надо брать хотя бы 21 век, чтобы картинка более понятная была.
Ответ DJOKER-X
Ещё Кубки России и Суперкубки учти) Но вообще более правильно Аршавин сказал- надо брать хотя бы 21 век, чтобы картинка более понятная была.
надо брать хотя бы 21 век(с0,Кому как удобно так и берут.У Спартака тоже кубок был.Для меня вообще кубки это ерунда, а супер кубки выставочный матч,меня интересуют только чемпионства клубов.И вот получается что ЦСКА 10 лет не чемпион но топ луб а Спартак не топ клуб.И вообще под ТОП характеристики попадет много чего,это и количество титулов и сколько денег у клуба,какая инфраструктура,количество болельщиков,популярность и т.д.Если недоброжелатели не считают Спартак топ клубом(хотя когда побеждают его то неделю потом в эйфории находятся),то пусть не считают,их право.
Аршавин ляпнул, коалиция "желающих" пополняется )) Печально - голова есть, мозги отсутствуют.. Просто тасуют факты. Ужас..
Ответ Vik_M
Аршавин ляпнул, коалиция "желающих" пополняется )) Печально - голова есть, мозги отсутствуют.. Просто тасуют факты. Ужас..
У него их и не было.
Я говорю коротко, для каждого болельщика в душе есть свой топ-клуб и не важно, был ли он чемпионом или нет. У меня всегда на первом месте было Торпедо (Волжский) команды такой больше не существует.
На мой взгляд, топ-клуб - это клуб, который перед началом сезона можно рассматривать, как претендента. Клуб может лихорадить. Он может проваливаться, но это все равно топ-клуб в данной конкретной лиге.
У нас это Спартак, ЦСКА, Зенит, Локомотив, Динамо и Краснодар. Всё.
Все остальное: трофеи, бюджеты, кол-во болельщиков, история - это уже дополнительные показатели, которые лишь добавляют плюсиков, но ничего не отнимают.
Тот факт, что у Локомотива мало болельщиков, влияет ли на то, что его можно считать претендентом на титул? Нет.
Тот факт, что Динамо проваливается, даже когда имеет шансы, мешает нам считать их претендентами на титул? Нет.
Тот факт, что ЦСКА был в последний раз чемпионом даже раньше Спартака, делает ли его менее реальным претендентом? Нет.
Все то же самое и со Спартаком, и с Зенитом, и с Краснодаром.
Ответ murzzzzzilka
На мой взгляд, топ-клуб - это клуб, который перед началом сезона можно рассматривать, как претендента. Клуб может лихорадить. Он может проваливаться, но это все равно топ-клуб в данной конкретной лиге. У нас это Спартак, ЦСКА, Зенит, Локомотив, Динамо и Краснодар. Всё. Все остальное: трофеи, бюджеты, кол-во болельщиков, история - это уже дополнительные показатели, которые лишь добавляют плюсиков, но ничего не отнимают. Тот факт, что у Локомотива мало болельщиков, влияет ли на то, что его можно считать претендентом на титул? Нет. Тот факт, что Динамо проваливается, даже когда имеет шансы, мешает нам считать их претендентами на титул? Нет. Тот факт, что ЦСКА был в последний раз чемпионом даже раньше Спартака, делает ли его менее реальным претендентом? Нет. Все то же самое и со Спартаком, и с Зенитом, и с Краснодаром.
Мудро, хотя и спорно...
Ответ murzzzzzilka
На мой взгляд, топ-клуб - это клуб, который перед началом сезона можно рассматривать, как претендента. Клуб может лихорадить. Он может проваливаться, но это все равно топ-клуб в данной конкретной лиге. У нас это Спартак, ЦСКА, Зенит, Локомотив, Динамо и Краснодар. Всё. Все остальное: трофеи, бюджеты, кол-во болельщиков, история - это уже дополнительные показатели, которые лишь добавляют плюсиков, но ничего не отнимают. Тот факт, что у Локомотива мало болельщиков, влияет ли на то, что его можно считать претендентом на титул? Нет. Тот факт, что Динамо проваливается, даже когда имеет шансы, мешает нам считать их претендентами на титул? Нет. Тот факт, что ЦСКА был в последний раз чемпионом даже раньше Спартака, делает ли его менее реальным претендентом? Нет. Все то же самое и со Спартаком, и с Зенитом, и с Краснодаром.
Даже у Торпедо больше болельщиков, чем у Локомотива. Это факт.
Титулы и победы в турнирах определяют престиж, рейтинг и репутацию клуба. Но это лишь одна из составляющих того, что в сумме дает определение команды как топ-клуб.
