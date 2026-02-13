Байрамян согласен с Аршавиным, что «Спартак» не топ-клуб: «Это народная команда, их любят за былые заслуги. По фактам они уже давно не чемпионы, 8-9 лет прошло»
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян оценил нынешний статус «Спартака».
– Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом. В топе у него ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит». Можешь ли ты назвать свой топ?
– Я согласен с Аршавиным. «Зенит» является номером один, за последние 10 они выиграли кучу титулов, ЦСКА тоже. «Краснодар» чемпион сейчас. Если этот клуб еще 1-2 раза станет выиграет чемпионат, то все станут называть его топовым.
– Да, но про «Спартак» знает каждый любитель футбола.
– В 2017 году они стали чемпионами, правильно? Уже 8-9 лет прошло. «Спартак» любят везде, но скорее за былые заслуги.
Это народная команда. Мы даже в «Ростове» чувствуем это. Когда приезжает «Спартак», то болельщиков больше приходит. На бумаге и по фактам они уже давно не чемпионы, но я бы включил их в свой топ-6, как и «Динамо» с «Локомотивом», – заявил Байрамян.
Спартак и 2 и 3 места занимал , прям большая разница, сразу видно топ и не топ
Оба уже середняки
Арсенал????
Лион??
Тоже не топ-клубы??
Но вообще более правильно Аршавин сказал- надо брать хотя бы 21 век, чтобы картинка более понятная была.
У нас это Спартак, ЦСКА, Зенит, Локомотив, Динамо и Краснодар. Всё.
Все остальное: трофеи, бюджеты, кол-во болельщиков, история - это уже дополнительные показатели, которые лишь добавляют плюсиков, но ничего не отнимают.
Тот факт, что у Локомотива мало болельщиков, влияет ли на то, что его можно считать претендентом на титул? Нет.
Тот факт, что Динамо проваливается, даже когда имеет шансы, мешает нам считать их претендентами на титул? Нет.
Тот факт, что ЦСКА был в последний раз чемпионом даже раньше Спартака, делает ли его менее реальным претендентом? Нет.
Все то же самое и со Спартаком, и с Зенитом, и с Краснодаром.