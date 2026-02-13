  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лапорта после 0:4 от «Атлетико»: «Барса» столкнулась чередой неприятностей – от плохого газона до несправедливо отмененного гола. Это не первый случай, ничего не происходит случайно»
99

Лапорта после 0:4 от «Атлетико»: «Барса» столкнулась чередой неприятностей – от плохого газона до несправедливо отмененного гола. Это не первый случай, ничего не происходит случайно»

Лапорта после 0:4 от «Атлетико»: у «Барсы» может совершить великую ремонтаду.

Последний президент «Барселоны» Жоан Лапорта поддержал команду после поражения от «Атлетико» (0:4) в первом полуфинале Кубка Испании. 

«Выражаю полную поддержку Ханси Флику, игрокам, Деку и его команде. Я убежден, что с поддержкой всех кулес у нас есть историческая возможность совершить великую ремонтаду на «Спотифай Камп Ноу» 3 марта.

К сожалению, вчера мы столкнулись с целой чередой неприятностей – от плохого состояния газона до несправедливо отмененного гола, который не позволил нам начать камбэк. А ведь он возможен в ответном матче, если мы все вместе будем поддерживать и гнать команду вперед, как в те великие эпические вечера, которые мы переживали на стадионе.

Что касается отмененного гола Пау Кубарси, то это уже не первый подобный случай – он напоминает нам о мяче Ламина Ямаля, который также был ошибочно отменен в «Аноэте» (в матче с «Реал Сосьедад, 1:2 – Спортс’‘). Ничего не происходит случайно. Именно поэтому нам нужно бороться против всего и против всех.

Сейчас как никогда важно быть рядом с нашими футболистами. Я обращаюсь к членам клуба и ко всем болельщикам: дайте им почувствовать нашу любовь и то, как мы гордимся тем, как они защищают наши цвета.

Да здравствует «Барса» и да здравствует Каталония!» – написал Лапорта, баллотирующийся на новый президентский срок в «Барселоне».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Жоана Лапорты в Х
logoБарселона
logoКамп Ноу
logoКубок Испании
logoАтлетико
logoЛа Лига
logoЖоан Лапорта
99 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А Атлетико на каком-то другом газоне играл чтоле, чуть получше? Оо
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
А Атлетико на каком-то другом газоне играл чтоле, чуть получше? Оо
Комментарий скрыт
Ответ kupezz
Комментарий скрыт
Как будто другие команды на своих домашних аренах чувствуют себя иначе. Барса играла ужасно в защите, пропуская одну и ту же контратаку несколько раз.
После ответного матча Лапорта обвинит социологический мадридизм
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
После ответного матча Лапорта обвинит социологический мадридизм
Комментарий скрыт
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
После ответного матча Лапорта обвинит социологический мадридизм
Комментарий скрыт
Да и луна, к тому же, не в той фазе была
Счет 0-4, виноваты: газон, судьи и заговор против Барсы. Ну гениально, я считаю.
Ответ maksradn
Счет 0-4, виноваты: газон, судьи и заговор против Барсы. Ну гениально, я считаю.
Комментарий скрыт
Ответ Глор_Барсы!
Комментарий скрыт
за последние 15 лет и десятки сыгранных матчей барселона обыграла атлетико в 3 мяча ОДИН раз. так что нет, 4:0 или 4:1 - разницы никакой. если бы барселона тотально переигрывала атлетико во втором тайме, забив хотят бы 2 мяча - тогда можно было ссылаться на спорный эпизод. но даже во втором тайме у атлетико было больше возможностей забить, чем у барсы.
Бедная,несчастная Барса.
Всё ПЛОХИЕ, все против неё,судьи,газон,Реал, вообще вся вселенная!
Это вселенский заговор!!!!!!!!
Ответ Максим Цибин
Бедная,несчастная Барса. Всё ПЛОХИЕ, все против неё,судьи,газон,Реал, вообще вся вселенная! Это вселенский заговор!!!!!!!!
Комментарий скрыт
Ответ Сергей Волошин
Комментарий скрыт
😂😂😂😂😂😂
Собственную гoвённyю игру тоже надо было упомянуть.
Уважаемый вас просто вынесли по самой не могу !
Интересно, а если "Атлетико" просто не явится на матчи получит "технарь" 0-3, то по сумме двух матчей он вроде как проходит дальше ? ;-)
Ответ Дмитрий Рабко
Интересно, а если "Атлетико" просто не явится на матчи получит "технарь" 0-3, то по сумме двух матчей он вроде как проходит дальше ? ;-)
Получит дисквалификацию, ведь иначе так делали бы все.
Гол отменили верно. Случай для судейства крайне тяжёлый. Левандовский пиинял мяч в офсайде( мизерном) и от него мяч отсктчил назад на Кубарси. А газон был одинаковым бля обеих сторон. Так что, Барса проиграла по делу. Все ищут причины и крайних.
Ладно, давайте так - если "Барселона" в ответке сыграет так, что исход обсуждаемого матча 4-1, выводил бы её дальше или в доптаймы, то ВСЕ её теперешние причитания имеют под собой смысл.
Иначе они все банальные пустобрехи.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Нагельсманн о тер Стегене на ЧМ: «Я не закрываю дверь полностью, потому что теперь его очередь. Марк не играл год, а сейчас серьезная травма – все зависит от сроков»
13 февраля, 13:12
Кандидат в президенты «Барсы» Мэддок пообещал трансфер уровня Роналдиньо: «Это будет бомба. Ведем переговоры с игроком, который уже был в клубе. Он не играет в Англии»
13 февраля, 11:45
Фанаты «Атлетико» скандировали «Да здравствует Испания!» и размахивали испанскими флагами при счете 4:0 в матче с «Барсой»
13 февраля, 11:20
Рекомендуем
Главные новости
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
29 минут назад
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
38 минут назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
49 минут назад
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
сегодня, 22:11Фото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
сегодня, 22:10
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
сегодня, 22:01
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59Live
Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
сегодня, 21:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
12 минут назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
Рекомендуем