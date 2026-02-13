Лапорта после 0:4 от «Атлетико»: «Барса» столкнулась чередой неприятностей – от плохого газона до несправедливо отмененного гола. Это не первый случай, ничего не происходит случайно»

Лапорта после 0:4 от «Атлетико»: у «Барсы» может совершить великую ремонтаду.

Последний президент «Барселоны» Жоан Лапорта поддержал команду после поражения от «Атлетико » (0:4) в первом полуфинале Кубка Испании.

«Выражаю полную поддержку Ханси Флику, игрокам, Деку и его команде. Я убежден, что с поддержкой всех кулес у нас есть историческая возможность совершить великую ремонтаду на «Спотифай Камп Ноу» 3 марта.

К сожалению, вчера мы столкнулись с целой чередой неприятностей – от плохого состояния газона до несправедливо отмененного гола, который не позволил нам начать камбэк. А ведь он возможен в ответном матче, если мы все вместе будем поддерживать и гнать команду вперед, как в те великие эпические вечера, которые мы переживали на стадионе.

Что касается отмененного гола Пау Кубарси, то это уже не первый подобный случай – он напоминает нам о мяче Ламина Ямаля, который также был ошибочно отменен в «Аноэте» (в матче с «Реал Сосьедад, 1:2 – Спортс’‘). Ничего не происходит случайно. Именно поэтому нам нужно бороться против всего и против всех.

Сейчас как никогда важно быть рядом с нашими футболистами. Я обращаюсь к членам клуба и ко всем болельщикам: дайте им почувствовать нашу любовь и то, как мы гордимся тем, как они защищают наши цвета.

Да здравствует «Барса» и да здравствует Каталония!» – написал Лапорта, баллотирующийся на новый президентский срок в «Барселоне».